Населенные пункты с уникальными ландшафтами

Все населенные пункты по-своему неповторимы, однако есть поселения, которые невозможно спутать ни с одним другим местом на нашей планете. Такие города и деревни не нуждаются в достопримечательностях — они сами по себе служат отличной приманкой для туристов в силу характерных особенностей расположения или рельефа местности. Обитатели необычных поселений и городов служат наглядным примером того, что люди — самая совершенная форма жизни на Земле, так как они могут приспособиться к жизни практически в любых условиях.
«Мир» алмазной столицы России
1. Гигантская «дыра», расположенная около города Мирный (Якутия), на первый взгляд похожа на метеоритный кратер, однако в действительности это «Мир» — один из крупнейших в мире алмазных карьеров. Месторождения алмазов в этой части Якутии были обнаружены в 1955 году, после чего был основан поселок Мирный, уже через два года началась добыча алмазов, а еще через пару лет поселок получил статус города. Добыча алмазоносной руды открытым способом продолжалась более сорока лет, в 2001 году карьер был оставлен, и сейчас алмазы добывают только на подземном руднике. 2. Размеры карьера впечатляют — глубина достигает 525 м, а диаметр составляет 1,2 км, его даже видно из космоса. По некоторым данным, над «Миром» запрещено летать вертолетам, так как огромная воронка буквально засасывает винтокрылые машины.
Европа на краю пропасти
3. Возможно, вам приходилось слышать о древних поселениях Йемена, построенных над отвесными склонами скал. Испанский город Ронда также расположен прямо над пропастью, на двух скалах, соединенных между собой мостом, построенным около двухсот лет назад. Любителям экстремального туризма наверняка понравится Мина де Ронда — крутая лестница из 365 ступеней, ведущая со дна ущелья к подножию дворца Каса-дель-Рей Моро. Кроме уникального расположения, город известен также традициями корриды — видимо, горожанам не хватает острых ощущений от проживания на краю пропасти. 4. Стоит отметить, что Ронда — не единственное европейское поселение, жителей которого можно по умолчанию считать альпинистами. На скалу у побережья Тирренского моря «забралась» итальянская коммуна Тропеа, к основанию которой, как гласит предание, причастен легендарный Геркулес. Ронда и Тропеа входят в число наиболее популярных туристических мест Европы, однако при их посещении нужно соблюдать некоторые меры предосторожности — пропасть гораздо ближе к постройкам, чем кажется по фотографиям.
40 000 паломников в пустыне
5. Палаточный городок в долине Мина нельзя назвать городом в полном смысле этого слова, хотя по размерам он превосходит многие населенные пункты. Вероятно, такое возможно только в Саудовской Аравии — здесь появился город из 40 тыс. палаток, куда каждый год на пять дней приезжают около 3 млн мусульман, чтобы совершить хадж — главное священное паломничество ислама, связанное с посещением Мекки. Раз в жизни его обязательно должен осуществить каждый мусульманин. 6. Не каждый паломник имеет родственников, живущих в Мекке, и далеко не всем хватает места в гостиницах, поэтому кое-кому из предприимчивых жителей Саудовской Аравии пришла в голову мысль сдавать в аренду палатки в долине Мина. Затем к нему присоединились другие дельцы, в результате чего здесь постепенно вырос настоящий палаточный мегаполис. Как ни странно, палаточное поселение Мина считается одним из самых инновационных населенных пунктов на планете — при содействии аравийских властей обычные палатки заменили на новые, выполненные из огнеупорных материалов и устойчивые к ветру, в каждую из них провели водопровод и электричество. Несмотря на все усилия правительства, условия проживания в долине пока оставляют желать лучшего — паломники делят «жилплощадь» с десятками единоверцев, во время совершения хаджа плотность населения здесь достигает 5–7 человек на 1 м2.
Последнее прибежище императора
7. Жители города Джеймастун, что на острове Святой Елены, могут пользоваться всеми благами цивилизации, кроме мобильников, кредитных карт и транспортной доступности. Джеймстаун расположен на самом дне горного ущелья, поэтому сотовой связи, как и интернета, здесь практически нет, а добраться сюда можно только на британском почтовом судне «Святая Елена», которое заходит на остров раз в месяц, путь из Кейптауна занимает около пяти дней. 8. Этот клочок земли был открыт португальским путешественником Жуаном да Нова в 1502 году, некоторое время на владение им претендовали Нидерланды, однако остров не имел стратегического значения, поэтому вскоре о нем на некоторое время забыли. Через полтора века контроль над островом захватила Великобритания, и в настоящее время он считается частью британских заморских владений. 9. Главной достопримечательностью города считается лестница Иакова на одном из склонов окрестных холмов. Лестница состоит из 699 ступеней, в старину фермеры использовали ее, чтобы доставить в город продукты. Сам Остров Святой Елены известен тем, что на нем отбывал заключение Наполеон Бонапарт. Бывший император Франции оставил о месте ссылки такой отзыв: «Здесь нет ничего, кроме времени».
Плавучие дома Голландии
10. Поселение Айджейбург, раскинувшееся неподалеку от голландской столицы, расположено ниже уровня моря, но затопление ему не грозит — местность уже представляет собой водоем, а каждая постройка на нем — своеобразное судно. Голландцы создают дома на воде из-за недостатка земли, пригодной для строительства, плавучие здания строят на голландских верфях, затем буксируют в места постоянной дислокации и пришвартовывают к специальным причалам. Дома стоят на плавучем фундаменте из пенобетона, они полностью герметичны, поэтому Айджейбург прекрасно выдерживает повышение уровня воды. 11. Строить поселения на воде — давняя голландская традиция, достаточно упомянуть о Северной Венеции, знаменитой деревне Гитхорн с почти 800-летней историей. Улицы Гитхорна представляют собой каналы, вырытые в XIV веке для транспортировки торфа. До недавнего времени в Северной Венеции не было сухопутных дорог, сейчас там построена система мостов и велосипедных дорожек, однако многие местные жители и туристы по-прежнему предпочитают передвигаться по Гитхорну на лодках-плоскодонках.
«Звездный» форт Буртанье
12. Необычное поселение в форме звезды — огромный музей под открытым небом, который возник на месте старинного форта Буртанье, возведенного в XVI веке по приказу принца Вильгельма I Оранского для защиты стратегически важной дороги из города Гронинген в Германию. Около трех веков укрепление успешно выполняло свои оборонительные функции, однако к середине XIX века необходимость в подобных сооружениях отпала и в 1851 году большую часть зданий решено было снести. Некогда неприступная крепость превратилась в обычную деревню и оставалась ей вплоть до 1960-х годов, когда тамошние власти решили восстановить форт в том виде, каким он был в 1740 годах. 13. В настоящее время форт считается одной из главных достопримечательностей провинции Гронинген, реконструкторам прекрасно удалось передать атмосферу укрепленных голландских поселений середины XVIII века. Прогуливаясь по форту, легко вообразить, что совершил путешествие во времени, пожалуй, единственная историческая «неточность» восстановленного Буртанье — его современные жители не справляют нужду прямо на улицах, как это было принято во времена Вильгельма I.
Последний свободный город в Америке
14. Поселение Слэб-Сити появилось в пустыне Колорадо около полувека назад, с тех пор сюда со всей страны едут те, кого называют «перекати-поле» — бывшие хиппи, неприспособившиеся к жизни в мегаполисах, свободные художники без определенного места жительства, скрывающие от полиции уголовники и прочие маргинальные элементы американского общества. 15. В годы Второй мировой войны на месте Слэб-Сити была военная база, однако ее перенесли на несколько миль севернее, а оставшиеся бетонные площадки в 1960-х путешественники начали использовать в качестве бесплатной стоянки. Некоторые из них задерживались надолго, в результате в пустыне постепенно выросло довольно оживленное поселение, во времена своего расцвета насчитывавшее около 5 тыс. жителей. 16. В Слэб-Сити есть своя библиотека, церковь и даже поле для гольфа, однако при этом нет постоянного электричества и водопровода. В этом своеобразном «городе» постоянно живут примерно 200 человек, однако в разгар туристического сезона здесь собираются до нескольких тысяч любителей отдохнуть «дикарями». 17. Жители Слэб-Сити называют его «последним свободным городом на Земле», а менее романтичные обитатели окрестных поселений используют «островок свободы» как гигантскую свалку для старых домов на колесах, автомобилей и прочего крупногабаритного хлама.
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