Населенные пункты с уникальными ландшафтами

Все населенные пункты по-своему неповторимы, однако есть поселения, которые невозможно спутать ни с одним другим местом на нашей планете. Такие города и деревни не нуждаются в достопримечательностях — они сами по себе служат отличной приманкой для туристов в силу характерных особенностей расположения или рельефа местности. Обитатели необычных поселений и городов служат наглядным примером того, что люди — самая совершенная форма жизни на Земле, так как они могут приспособиться к жизни практически в любых условиях.





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