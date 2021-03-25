Почему советские тренажеры были не менее эффективные, чем современные

Быть всегда красивыми, здоровыми, иметь спортивное и подтянутое тело старается много современных людей. Граждане Советского Союза ничуть не меньше за собой следили. К тому же, у них для этого все было – и возможности, и спортивные тренажеры. Да, их не сравнить с тем, к чему мы привыкли сейчас. Возможно, функционал каждого устаревшего тренажера и был несколько ограничен, а вот что с эффективностью? Способствовало ли спортивное оборудование получению желаемого результата?
С помощью каких приспособлений советские люди поддерживали форму
В СССР было много приспособлений для поддержания формы / Фото: krsk.au.ru
Диск с броским названием «Грация», резиновые ленты, гимнастические приспособления (ролики), используемые для пресса, простые дорожки с дополнительными лентами-массажерами, фитболы и всевозможные нетяжелые гантели – эти приспособления повсеместно применялись в великой стране, чтобы сделать тело более рельефным и сохранить все прелести фигуры. Более того, в этот арсенал были включены и изделия медицинского назначения, среди которых многим знакомый аппликатор Кузнецова.
Спортинвентарь присутствовал в большинстве советских квартир / Фото: ccdi.ru
Несколько предметов или все вместе присутствовали в большинстве советских квартир. Они не просто лежали где-то в дальнем углу, а регулярно использовались и давали неплохой эффект. Зарекомендовавшее себя с лучшей стороны спортивное оборудование, активно эксплуатируется и в наше время, но в несколько модернизированном виде. Кроме перечисленного можно еще приобрести, разве что, TRX (ленты).
Какая эффективность была у тренажеров того времени
Тренажеры будут эффективными, если выполнять упражнения правильно / Фото: uk.fixbicycle.com
Если придерживаться всех правил применения, то каждое из устройств довольно эффективно. Главное понимать, что любая тренировка должна проводиться дозированно и последовательно, в обязательном порядке состоять из подготовки и разминки, занимающей приблизительно третью часть времени от общей тренировки.
Упражнения на жгутах и лентах дают отличный результат / Фото: www.obozrevatel.com
Отличный результат дают упражнения на жгутах и лентах, ведь большинство из них нацелено на поддержание в нужном физическом состоянии плечевого (верхнего) пояса. Есть и ряд упражнений с теми же резинками и жгутами, разработанными для нижних конечностей. Как и в случае с другими физическими нагрузками, в этом случае тоже наблюдается специфика.
Диск «Грация» сегодня не менее эффективен, чем в СССР / Фото: gorka-shop.ru
Относительно физических упражнений, в которых задействованы ролик или диск, то здесь действуют ограничения. Если в нижнем поясничном отделе есть боль, как и в межлопаточном отделе, с такими нагрузками нужно быть поаккуратнее.
«Грация» – диск, рекомендованный для выполнения ряда конкретных упражнений и регулярного контроля за собственным внутренним состоянием. Человек должен понимать, как его мышечная масса реагирует на определенное движение. Чаще всего диск применяется для работы с проблемными зонами живота и боков. Параллельно оказывается действие на бедра, а также ягодицы.
Аппликатор Кузнецова помогает снять мышечное напряжение / Фото: www.rebenok.com
Как и все аналогичные приборы, аппликатор Кузнецова помогает снять мышечное напряжение с той или иной части человеческого тела. Все без исключения подобные приспособления зарекомендовали себя, как эффективный инструмент. Аппликаторные иглы раздражают подкожные и кожные рецепторы и обеспечивают эффект релакса. Во время процедуры улучшается микроциркуляция в мышечных и других тканях.
При первичном применении фитбола не стоит превышать нагрузку / Фото: youla.ru
Обязательным правилом первичного применения дисков, лент, фитболов и роликов является – не превышать нагрузку. Начинать тренировки крайне важно аккуратно, последовательно. Новые физические упражнения нужно вводить постепенно, поэтапно. Результат зависит от нескольких факторов: частоты выполнения и кратности. В идеале занятия должны проводиться каждый день в течение получаса-часа. Также важно запомнить, что упражнения нужно выполнять и динамические, и статические.
Кардиотренировки эффективны для снижения веса / Фото: m.sputnik.by
Многих людей беспокоят лишние килограммы. В борьбе с весом необходимо выполнять кардиотренировки и отрегулировать рацион питания, изменить режим приема пищи. Занятия с лентами, колесом, жгутами по большей мере направлены на улучшение в мышечной ткани микроциркуляции и укрепление мышц, принимающих участие в тренировочном процессе.
Если есть проблемы с позвоночником, эффект можно получить с помощью фитбола. Что касается диска «Грация», то в этом случае рекомендуется соблюдать осторожность, выбирая такие упражнения, которые не способствуют спазмированию мышц в пояснично-крестцовой области и тех, что расположены между лопатками и в верхней области спины.
Какой бы вид тренировки вы не выбрали, во всем должна быть мера / Фото: lockerdome.com
Чтобы достичь эффекта, а не создать себе еще больше проблем со здоровьем, важно отслеживать собственное состояние, реакцию тела и организма на те или иные упражнения. Начинать тренировки важно не интенсивно, постоянно добавляя нагрузку. Если самостоятельно подобрать комплекс упражнений не получается и тренировки вызывают дискомфорт, болезненные ощущения, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.
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