10 фактов о морских разбойниках, наводивших ужас на порядочных людей

Многие писатели и режиссеры романтизируют пиратство как занятие, полное приключений, крупных пьянок и охотой за несметными богатствами на затерянных островах. Реальная жизнь пиратов была не так привлекательна, как у героев романов и голливудских фильмов.



Публикуем подборку фактов от издания Hotshowlife, в которой рассказывается, какими на самом деле были морские разбойники, внушающие ужас приличным мореплавателям.



Античное пиратство

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

История повязки для глаза

Пиратский флаг «Веселый Роджер»

Каперы и Корсары

Как делили добычу?

Френсис Дрейк

Дисциплина

Зачем пиратам серьги в ушах и откуда попугай?

Где закопаны сокровища?