10 фактов о морских разбойниках, наводивших ужас на порядочных людей

Многие писатели и режиссеры романтизируют пиратство как занятие, полное приключений, крупных пьянок и охотой за несметными богатствами на затерянных островах. Реальная жизнь пиратов была не так привлекательна, как у героев романов и голливудских фильмов.
Публикуем подборку фактов от издания Hotshowlife, в которой рассказывается, какими на самом деле были морские разбойники, внушающие ужас приличным мореплавателям.
Античное пиратство
Пираты были известны еще в античности, их называли «лэйстэс». Античные пираты, в отличие от разбойников Нового времени, грабили небольшие прибрежные деревушки, нападали на одиноких путников и продавали их в рабство. Расцвет пиратства приходится на XVI–XVIII века, когда торговля процветала, а обеспечить достойную защиту еще не было возможным.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Несмотря на укоренившуюся славу пьяниц, на многих пиратских суднах действовал сухой закон, большинство пиратов позволяли себе выпить только на суше. Миф о том, что у пиратов вместо крови по венам течет ром, распространился благодаря популярности романа Стивенсона «Остров сокровищ».
История повязки для глаза
Повязка на глазу не всегда маскировала увечье. Морякам часто приходилось спускаться в плохо освещенные трюмы, для адаптации к темноте человеческому глазу требуется некоторое время. Но если пират носил повязку, то снимая ее в темноте, сразу хорошо видел одним глазом.
Пиратский флаг «Веселый Роджер»
Веселый Роджер — флаг с человеческими костями на черном фоне прочно ассоциируется с разбойничьим судном. Принято считать, что пираты ходили под ним постоянно, но это не правда. Это был сигнал, предупреждающий о том, что на корабле эпидемия. Будучи вне закона, пираты прятались и маскировали свои корабли, вывешивая флаги разных стран. Например, атакуя испанцев, грабители поднимали английский флаг, так как в то время Испания и Англия находились в состоянии войны.
Каперы и Корсары
Очень интересный факт — это существование легального пиратства. Некоторые страны с развитой морской торговлей частично узаконили пиратскую деятельность, получая доход от разбойничьего промысла. Капер — частное лицо, получивший каперскую грамоту. Такой человек имел право захватывать и уничтожать корабли враждебных и нейтральных стран в обмен на определенные проценты от награбленного, который отчислялся нанимателю. Корсар — синоним капера.
Как делили добычу?
Пираты имели собственную систему распределения награбленного. Квартирмейстер отдавал десятую долю капитану, остальную добычу делили на равные части. За ранение каждый член команды имел право получить компенсацию. Меньше всего получали члены команды, которые не принимали участия в сражениях.
Френсис Дрейк
Знаменитый корсар и мореплаватель Френсис Дрейк был первым англичанином, совершившим кругосветное плавание. Прославился тем, что открыл пролив между островом Огненная Земля и Антарктидой, а также разгромом испанского флота в 1578 году. За свой вклад в области географии и служение короне был удостоен рыцарского звания.
Дисциплина
В кино представляют пиратов жестокими варварами, недисциплинированными, с полным отсутствием манер. Так ли это? Их дисциплине могли позавидовать даже военные. За нарушение порядка виновников строго наказывали. Провинившегося могли оставить одного на необитаемом острове, избить или привязать к мачте. Многие капитаны пиратских кораблей были начитанными и образованными людьми, ведь им приходилось управлять навигацией корабля и следить за исправностью всех механизмов.
Зачем пиратам серьги в ушах и откуда попугай?
На экранах мы часто видим пиратов изображенных с серьгой в ухе и попугаем на плече. В действительности серьгу разрешалось носить лишь наиболее опытным головорезам, когда те перебирались через экватор или преодолевали мыс Горн, архипелага Огненная Земля. Конечно, не могло быть и речи, о дрессировке экзотических птиц командой головорезов.
Где закопаны сокровища?
Самое распространенное заблуждение о пиратах — это их богатство, а также то, что награбленное на островах они закапывали. Чаще всего пиратские судна не обладали внушительной огнестрельной мощью, а их размеры были не такими уж и значительными. С таким арсеналом штурмовать большие корабли и хорошо вооруженные испанские галеоны не имело смысла. Награбленные у частных купцов небольшие партии товаров продавались пиратами по цене гораздо меньше их стоимости. Морской разбой был очень опасным занятием, и век пирата был не велик, поэтому закапывать сокровища не было смысла.
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