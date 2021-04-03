Полезные гаджеты для кухни, с которыми можно сохранить время и нервные клетки

1. Легкое очищение кукурузы

С таким приспособлением чистить кукурузу станет невероятно просто. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

2. Современная альтернатива привычному прессу для картофеля

Интересная форма и отменный эффект применения. /Фото: youtube.com

3. Удобный диспенсер для масла

С таким устройством никогда не будет риска налить больше масла, чем необходимо. /Фото: lh3.googleusercontent.com

4. Алюминиевая тарелка для разморозки

На такой тарелке продукты размораживаются гораздо быстрее. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

5. Универсальный измельчитель

С таким приспособлением помидоры черри или ягоды можно быстро порезать. /Фото: youtube.com

6. Диспенсер для моющего средства

Необычный диспенсер для моющего средства сделает мытье посуды гораздо проще и приятнее. /Фото: youtube.com

7. Мясной кебаб, который готовится с легкостью

Оригинальная новинка для кухни, которой порадуются и хозяйки и их мужья. /Фото: youtube.com

8. Функциональная разделочная доска

С такой доской работать с продуктами и отходами станет гораздо удобнее. /Фото: ololo.tv

9. Измельчитель зелени

Оригинальное приспособление для быстрого приготовления салатов и других блюд. /Фото: smak.ua