Полезные гаджеты для кухни, с которыми можно сохранить время и нервные клетки

Готовка на кухне всегда занимает достаточно много свободного времени. Чтобы ускорить и облегчить ее, стоит воспользоваться помощью креативных гаджетов. Сейчас их такое множество, что выбрать полезные и эффективные с первого раза довольно сложно. Однако Novate.ru предлагает свою помощь и предоставляет подборку интересных решений, которые точно облегчат большинство привычных задач на кухне.
1. Легкое очищение кукурузы
С таким приспособлением чистить кукурузу станет невероятно просто. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
С помощью особого инновационного гаджета можно сделать чистку кукурузы предельно простой. Необходимо просто проводить по зернам, которые будет срезать заточенный нож, а все вкусные ядрышки будут попадать в специальный отсек устройства. Когда отсек заполняется, его можно открыть и высыпать зерна кукурузы в подходящую емкость или прямо в блюдо.
2. Современная альтернатива привычному прессу для картофеля
Интересная форма и отменный эффект применения. /Фото: youtube.com
Благодаря своей форме, этот пресс действует намного лучше, чем привычный круглый с отверстиями. Спираль плотно захватывает картофель, поэтому он не выскальзывает и требуется гораздо меньше усилий для его измельчения. От одного нажатия картофель сразу превращается в пюре. Очень полезный гаджет для кухни.
3. Удобный диспенсер для масла
С таким устройством никогда не будет риска налить больше масла, чем необходимо. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Перелив масло в диспенсер можно обеспечить себе массу преимуществ при готовке. Например, лишнее масло никогда не попадет на сковороду или в блюдо, особенно если на диспенсере есть специальный резервуар, который заполняется с помощью нажатия кнопки: таким образом туда можно набрать строго ограниченное количество. Также диспенсер позволит выливать масло аккуратнее, без брызг и риска запачкаться. А еще он стильно и красиво смотрится, поэтому его можно не прятать в шкаф, а сделать частью интерьера.
4. Алюминиевая тарелка для разморозки
На такой тарелке продукты размораживаются гораздо быстрее. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Алюминиевая тарелка для разморозки включает в своем составе определенные экологически безопасные материалы, которые обеспечивают посуде повышенную теплопроводность, значительно выше, чем у обычных металлов примерно в 20 тысяч раз. Благодаря этому мясу, овощам или другим замороженным продуктам обеспечивается быстрый и естественный эффект таяния: обычно в 3 раза быстрее, чем на обычной посуде. Еще одним преимуществом специальной тарелки для разморозки считается легкость ухода за ней — ее легко мыть и она быстро сохнет.
Полезная информация: Необычный сплав, из которого изготовлено блюдо, никак не влияет на вкусовые качества продуктов, сохраняя их оригинальными, безопасными и здоровыми.
5. Универсальный измельчитель
С таким приспособлением помидоры черри или ягоды можно быстро порезать. /Фото: youtube.com
В небольшой отсек необходимо положить один за другим несколько помидоров черри или ягод. Затем их можно быстро разрезать, с помощью идущего в комплекте острого, но безопасного ножа. Таким образом, овощи, оливки, маслины или ягоды не придется долго резать вручную обычным способом.
6. Диспенсер для моющего средства
Необычный диспенсер для моющего средства сделает мытье посуды гораздо проще и приятнее. /Фото: youtube.com
Этот диспенсер непривычной формы отлично справляется со своей задачей: оптимальной подачей моющего средства для посуды в четко ограниченном количестве и без лишних движений. Средство сразу оказывается на губке: именно ею нужно нажать на верхнюю часть диспенсера, тогда из отверстия в середине его крышки выступит небольшая порция моющего средства.
7. Мясной кебаб, который готовится с легкостью
Оригинальная новинка для кухни, которой порадуются и хозяйки и их мужья. /Фото: youtube.com
Сначала специальный деревянный резервуар с прорезями на боковых частях, заполняется мясом. Кусочки должны быть примерно одинакового размера и выкладываться друг на друга пластами. После того как устройство закрывается, сверху, в другие отверстия вставляются металлические шампура. Затем можно начинать разрезание мяса, которое выполняется сквозь продольные отверстия в боковой части устройства. После того как крышка будет снята, на шампурах окажутся идеальные кусочки мяса, из которых получится отличный вкусный шашлык. Все аккуратно и быстро — мечта любого шеф-повара.
8. Функциональная разделочная доска
С такой доской работать с продуктами и отходами станет гораздо удобнее. /Фото: ololo.tv
Эта разделочная доска устанавливается на край стола или столешницы. Во-первых, так она достаточно надежно фиксируется, поэтому во время измельчения продуктов не смещается, а это повышает ее безопасность. Во-вторых, у нее есть небольшой отсек на краю, в который можно сразу отправлять измельченные кусочки, либо же лишние отходы. Первые после нарезки сразу можно ссыпать в тарелку большой порцией, не повторяя эту операцию по многу раз, а вторые — отправить в мусорное ведро без лишних движений и разбрасывания мусора по всей рабочей поверхности.
9. Измельчитель зелени
Оригинальное приспособление для быстрого приготовления салатов и других блюд. /Фото: smak.ua
Крайне простое в использовании приспособление, которое позволяет быстро и без лишних усилий избавить различную зелень от твердых стволов. Ствол вставляется в одно из отверстий и просто протягивается через него, благодаря чему гаджет оставляет целые и красивые кусочки зелени или листьев салата, которые после этого можно сразу отправлять в блюдо.
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