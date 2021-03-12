Как 493 русских солда остановили многотысячное войско персов: Спартанцы полковника Карягина

Персидский шах не захотел смиряться с потерей Карабахского царства, которое после заключения в 1805-м Кюрекчайского договора отошло России. Фетх Али-шах вознамерился наказать перешедших под российское подданство и вернуть земли обратно, воспользовавшись отвлечением русских на войну с Францией. Противостоять персидской армии, по разным оценкам численностью от 20 до 40 тысяч человек, выступили 493 солдата из отряда полковника Карягина. Несмотря на то, что большая часть военных погибли, приказ был выполнен.
Расстановка сил в 1805 году и коварный марш-бросок
Опора Карягина Петр Котляревский. /Фото: prosvit.in.ua
На исходе весны 1805 года карабахский хан перешел из-под власти персов в подданство России. Вопреки договорным обязательствам, персидский Фетх Али-шах отправил восстанавливать «справедливость» многотысячное войско под предводительством наследного принца Аббас-Мирзы. Перед персами стояла задача проучить вассалов за измену и вернуть шаху территорию нынешнего Азербайджана.
Противник форсировал реку Аракс через Худаферинскую переправу, обороняемую батальоном 17-го егерского полка Лисаневича. Последний, не выдержав напора наступления, отходил в Шушу. Главнокомандующий российскими войсками по Закавказью князь Павел Цицианов на тот момент имел в распоряжении от силы восемь тысяч солдат, рассредоточенных на значительных территориях. Нужно было охранять грузинские земли от нападок дагестанцев-лезгин, иранских вассалов, а также контролировать присоединенные Гянджинское и Карабахское ханства. Причем надежды на подкрепление равнялись нулю – свободных войск на фоне войны с Наполеоном просто не было.
Отчаянное решение князя Цицианова и бравый полковник Карягин
Значительно уступающий врагу по численности отряд отвоевал две крепости. /Фото: osp.ru
В условиях минимальных возможностей князь Цицианов решает отправить навстречу неприятелям отряд полковника Карягина. 54-летний потомственный офицер Павел Михайлович начинал военную карьеру на Смоленщине рядовым монетной роты. С 1783 года служил на Кавказе, воевал в Грузии в составе Белорусского егерского батальона. Отвоевывал у турок Анапу в 1791-м, в 1796 году участвовал в Персидском походе, а в 1804-м взобрался с личным составом на азербайджанскую крепость Гянджа.
Опыта и храбрости командиру было не занимать. Находящийся в Шуше 17-го егерский полк Лисаневича насчитывал шесть рот егерей, тридцать казаков и три орудия. После отражения нескольких персидских атак майор получил приказ соединиться с карягинским отрядом. Но в силу тяжелейших обстоятельств сделать это Лисаневич не смог.
3 недели персидских атак и предложения сдаться
Ударом пушки убит инициатор живого моста рядовой Сидоров. /Фото: pbs.twimg.com
24 июня после первого крупного боя с персидской кавалерией отряд Карягина разбил лагерь у реки Аскаран. Вдали маячили шатры авангарда персидской армады, за которыми скрывались бесконечные полчища врага. К вечеру русский лагерь подвергся атакам, не прекращавшимся до глубокой ночи. А персидский военачальник приказал установить по высотному периметру фальконетные батареи.
Бомбардировка не заставила себя ждать, и егери несли потери с самого рассвета. По свидетельству одного из солдат, положение русских было незавидным и только ухудшалось. Истощала силы невыносимая жара, солдаты мучились от жажды, а вражеские батареи не умолкали. В перерывах между атаками персы предлагали полковнику Карягину сдаться и сложить оружие, но он всякий раз отвечал отказом.
Следующей ночью группа поручика Клюпина и подпоручика Туманова совершила диверсионную вылазку в поисках водного источника. В реку были сброшены фальконеты, частично убита прислуга. В русском отряде оставалось 350 человек, до половины из которых – раненые. 26 июня полковник Карягин рапортовал князю Цицианову об успешном сдерживании стократно превосходящего противника и неустрашимости собственных подчиненных. На третий день горячих боёв, когда число погибших доходило до двух сотен, отряд Карягина сумел прорвать персидское кольцо и занять беспечно брошенную персами крепость Шахбулаг. Но припасы русских кончались, а к стенам приблизились как минимум 20 тысяч персидских вояк.
Тайный отход, «живой мост» и удивительная победа русских
Памятник рядовому Сидорову. /Фото: cdnimg.rg.ru
Положение карягинцев было критическим. Не желавший сдаваться и даже отступать командир принимает невероятное решение пробираться к крепости Мухрат. С наступлением темноты 7 июля оставшаяся боевая группа (чуть более 150 человек) отправилась в путь. По пути следования егерей попался глубокий овраг, крутые склоны которого не могли преодолеть тяжелые орудия. Тогда смекалистый рядовой Гаврила Сидоров решительно прыгнул на самое дно рва, его примеру последовали еще с десяток сослуживцев. Бравые русские солдаты таким образом проложили живой мост в самом прямом смысле слова.
Первое орудие без труда преодолело препятствие, второе же сорвалось, убив Сидорова ударом в висок. Героя похоронили тут же, и продолжили марш. Позже этот эпизод запечатлеет на своей картине «Живой мост» российско-немецкий художник Франц Рубо. Когда русские подошли к крепости, их обнаружили персы. Мощной атакой враг всеми силами пытался отрезать отряд Карягина от укрепления и занять объект собственной кавалерией. Но оставшиеся в живых русские бились настолько отчаянно, что отразили и это нападение. Изможденные и обессиленные, карягинцы заняли крепость Мухрат.
9 июля князь Цицианов получил от Карягина рапорт. Около 2500 тысяч солдат, собранных к тому моменту главнокомандующим, с десятью орудиями вышли навстречу бравому отряду. Уже 15 июля у реки Тертара княжеское подкрепление отбросило персов и расположилось лагерем под Мардагишти. Когда эта новость дошла до Карягина, он без раздумий оставил крепость и выступил на соединение со своими. Общими усилиями персы на этом участке были разгромлены, а остальные отступили восвояси.
Столь удивительным маршем бесстрашный полковник не позволил персидской армии продвинуться вглубь государства. За эту операцию Павел Михайлович Карягин удостоен золотой шпаги с гравировкой "За храбрость". Все выжившие офицеры и солдаты его отряда получили высокие награды и солидное жалованье, а погибшему инициатору живого моста Гавриле Сидорову установили в полковой штаб-квартире памятник.
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