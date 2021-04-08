9 подсказок, как изменить кухню за сутки, не потратив ни копейки на новую мебель

Далеко не всегда обновление интерьера кухни требует больших затрат и огромного количества времени.

Если подойти к этому вопросы творчески, подключить энтузиазм и фантазию, то преобразить внешний вид комнаты получится за 24 часа.

Предлагаем вам несколько интересных идей, которые обязательно придутся вам по душе.

1. Покрасьте стены

Покрасьте одну из стен ярким цветом.

Если вы поступили предусмотрительно, и поклеили в кухне обои, которые можно красить, то самое время взяться за краску и малярные кисти. При выборе цветов рекомендуем остановиться на двух вариантах: белом и ярком, например, желтом или оранжевом. Расскажем почему. По нашей информации, белый визуально увеличит площадь комнаты, сделает ее светлой и просторной, к тому же, он прекрасно сочетается с другими оттенками. А желтый либо оранжевый поднимет настроение, улучшит аппетит, будет выглядеть очень стильно, привлекая внимания гостей.

Мнение специалиста: Кухню можно оформлять в любой цветовой гамме, за исключением сочетания черного, серого и белого. Такой интерьер называется ахроматическим и не несет в себе цветовой эмоции. Дизайн кухни в подобных цветах будет казаться скучным и унылым, может подавлять настроение.

2. Обновите фасад кухонного гарнитура

Фасад шкафчиков можно обклеить самоклеящейся пленкой.

Конечно, можно заменить гарнитур полностью, но мебель обойдется недешево и вряд ли вы сможете справиться с выбором и заменой шкафчиков за сутки. Отличная альтернатива – самоклеящаяся пленка. В специализированном магазине можно выбрать вариант любой расцветки с изображением или без. Таким образом, вы сможете обновить кухонный гарнитур, не прикладывая к этому больших усилий, и делая серьезных финансовых вложений.

Кстати, если вы хорошо рисуете или у вас есть друзья, которые увлекаются hand made, то можно украсить поверхности, используя технику декупажа, или просто разрисовать стекла шкафчиков.

Стекла можно разрисовать обычными красками.

Разнообразные узоры будут смотреться весьма оригинально. Еще один хороший вариант – граффити. Изображения либо надписи, сделанные при помощи краски, сделают кухню красивой и современной. Особенно удачным такое обновление будет в квартире в стиле лофт или хай-тек.

3. Заново промажьте швы между плитками

Плитка будет выглядеть как новая, если вовремя промазать швы.

Очень многие люди в последнее время выбирают для оформления рабочей зоны кухонный фартук, так как он является не только функциональным, но и красивым. Однако, учитывая, что главная задача фартука – защищать стену от жира, капель воды и прочих загрязнений, через некоторое время он теряет свой привлекательный внешний вид. Чтобы не тратить деньги на замену этого элемента, можно пойти более простым путем – купить затирку для плитки и просто промазать швы.

Если ваш фартук белого цвета, то его можно обновить любым ярким цветом, начиная от голубого и заканчивая зеленым. Самое главное – придерживаться общей стилистики и цветовой гаммы кухни, чтобы все элементы выглядели гармонично.

Фартук можно покрасить в яркий зеленый цвет.

Такой же трюк можно проделать и с полом, но только в том случае, если он выложен кафельной плиткой. Не бойтесь позволить себе смелые цветовые решения. Не обязательно, чтобы все напольное покрытие было одного цвета. Можно комбинировать разные оттенки, главное, чтобы они сочетались между собой.

4. Замените шторы

Цвет штор подбирайте в зависимости от общей цветовой гаммы кухни.

Вы даже не догадываетесь, как обычные шторы могут изменить внешний вид кухни. Они привнесут нотку свежести и новизны в интерьер, при этом ничего радикально не меняя. Кстати, если комната оформлена в стиле минимализм, то занавески можно вообще убрать, повесив вместо них жалюзи.

Деревянные жалюзи смотрятся красиво и ненавязчиво.

Еще один вариант, который только набирает популярность, – рулонные шторы. Они представляют собой единое полотно, которое закрывает всю поверхность окна. Сверху комплекты сворачиваются в рулон, откуда и название.

Также можно попробовать украсить помещение легкими шторами ярких расцветок. На них могут быть изображены фрукты или другие рисунки, которые добавят интерьеру яркости и легкости.

Яркие шторы привлекают внимание.

Однако учтите, что такой вариант подходит далеко не для всех интерьеров. В строгой классической комнате они будут выглядеть неуместно.

5. Покрасьте потолок

После побелки потолок будет выглядеть абсолютно по-другому.

Рано или поздно потолок кухни приходит в негодность, так как на него идет большая нагрузка в виде пара, жировых брызг, дыма, пыли. Чтобы не дожидаться момента, когда на потолок страшно будет взглянуть, просто в один прекрасный момент покрасьте или побелите его. Вы сразу заметите как вокруг все стало светлее и просторнее.

6. Разместите на полках яркие контейнеры и посуду

Яркая посуда на открытых полках - украшение вашей кухни.

Если ваша кухня оборудована открытыми полками и навесными шкафчиками со стеклянными дверцами, то можно приобрести яркие контейнеры либо банки для сахара, чая, кофе, круп. Это не требует больших финансовых вложений, однако комната сразу преобразится, станет красивее и свежее выглядеть.

По такому же принципу можно купить яркую посуду. Только выбирайте правильную цветовую гамму. Например, желтый – улучшает аппетит, а вот красный, наоборот, отбивает желание есть.

7. Поменяйте цвет мягкой мебели

Если обивка на кухонной мебели испортилась, закажите новую.

Сейчас мы предлагаем не купить новую мебель, а всего лишь заменить обивку на старых стульях, кухонном уголке или обеденной группе. Казалось бы, измениться лишь цвет, но в то же время кухня заиграет новыми красками.

8. Избавьтесь от хлама

Проверьте шкафчики - в них может быть много ненужных контейнеров, посуды и девайсов.

Удивительно, как порой несколько ненужных вещей портят облик всей комнаты. Это как в ситуации с рабочим столом: когда на нем расположено множество ручек, блокнотов, фотографий и других мелочей, он выглядит неопрятным и портит весь настрой на работу. Зато если привести его в порядок и оставить только несколько самых нужных вещей, то вы сразу почувствуете разницу и заметите как улучшится настроение. Так же и с кухней: подумайте, так ли нужны вам все баночки, кухонные аксессуары, магниты на холодильниках? Возможно, вы уже давно не пользуетесь этой сковородой, а она все еще занимает место в шкафчике. Проведите ревизию и освободите помещение от хлама. Кухня станет просторнее, и вы получите больше свободного места для маневров. К тому же, минимализм сейчас в моде.

9. Измените освещение

Кухня должна быть хорошо освещена.

Дизайнеры интерьеров советуют делать в кухне многоуровневую подсветку. Если у вас до сих пор висит лишь одна лампа над обеленным стол, то самое время воспользоваться рекомендацией профессионалов. Позаботьтесь о том, чтобы в кухне было хорошее освещение. В решении этого вопроса помогут точечные светильники, люстры, бра. Кстати, при помощи освещения можно зонировать пространство. Таким образом, вы сможете обозначить зону отдыха и рабочую зону.

Как видите, чтобы обновить интерьер кухни, не нужно вкладывать много времени и сил. Вышеперечисленные идеи вполне можно воплотить в жизнь и за сутки. Не обязательно менять все и сразу, ведь даже одна новая деталь в композиции способна освежить дизайн комнаты и сделать его лучше.