Мужчины Скарлетт Йоханссон

В августе 2019 года Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes, заработав 55 миллионов долларов и обойдя в том числе Риз Уизерспун и Николь Кидман. Впрочем, в личной жизни у нее сейчас тоже все хорошо. А бывало по‑разному!
Первая любовь
В старших классах школы, когда Скарлетт было 17 лет, она встречалась с одноклассником по имени Джек Антонофф. Сейчас он довольно известный музыкант. Обе знаменитости на вопрос о первой любви расплываются в улыбке и говорят, что это было не всерьез. Впоследствии Антонофф встречался с актрисой Леной Данэм и публично рассказывал о своей депрессии. В настоящий момент он не женат. После школы, когда Скарлетт решила стать актрисой, ее личная жизнь стала предметом обсуждения и даже зависти. Ей приписывали множество романов — от Джастина Тимберлейка до Джареда Лето. Но она часто говорила в интервью, что со многими из «кавалеров» даже не знакома!
Джош Хартнетт
В 2004 году на съемках фильма «Черная орхидея» она познакомилась с Джошем Хартнеттом. Они встречались два года и, по слухам, готовились к свадьбе, но потом неожиданно расстались. Личная жизнь Джоша сложилась успешно: с 2012 года он состоит в отношениях с актрисой Тэйсен Эгертон, пара воспитывает двоих детей. В чем была причина разрыва с Йоханссон, никто не знает. Но в том же 2006 году Скарлетт призналась, что моногамия не для всех, но она очень старается. И ее старания увенчались успехом!
Брак номер один — Райан Рейнольдс
В конце 2007 года репортеры заметили Скарлетт Йоханссон в объятьях актера Райана Рейнольдса. Тот только что расстался с Аланис Мориссетт, а сердце Скарлетт было свободно (если не обращать внимания на слухи о ее разнообразных романах). Ситуация развивалась стремительно: 5 мая 2008 года Райан сделал ей предложение, а уже 27 сентября они поженились. Счастье, однако, длилось недолго: в декабре 2010 года актеры расстались, в июле 2011 года развелись. Ходили слухи, что они не сошлись в отношении к детям: Рейнольдс хотел большую семью, Скарлетт активно снималась и просила подождать. Впрочем, Райан через год сошелся с актрисой Блейк Лайвли, и летом 2019 года у них родился уже третий ребенок.
Брак номер два — Ромен Дориак
Следующим возлюбленным актрисы стал журналист Ромен Дориак, с которым она познакомилась в 2012 году, когда он взял у нее интервью. 4 сентября 2014 года Скарлетт родила дочь — Роуз Дороти Дориак. Скарлетт сознательно сделала паузу в съемках, это позволял перерыв между выходом фильмов о «Мстителях», где она с 2010 года и до сих пор играет роль «Черной вдовы» Наташи Романофф. Кстати, именно гонорары за фильмы о вселенной «Марвел» вознесли Йоханссон на вершину «зарплатного» пьедестала, а 1 мая 2020 года состоится премьера фильма «Черная вдова», где она играет главную роль. Месяц спустя, 1 октября, они с Дориаком официально оформили отношения. Но и этому браку было суждено длиться всего два года: осенью 2016 года они расстались, спустя год окончательно развелись. В настоящий момент Дориак не женат, дочь бывшие супруги воспитывают совместно.
Свадьба номер три — Колин Джост
В мае 2017 года Скарлетт впервые заметили рядом с комиком Колином Джостом, а позднее пара подтвердила, что они встречаются. В сентябре 2017 года Джост рассказал об их отношениях: «Она замечательная, добрая, мне не на что пожаловаться, она просто прелесть. Я очень счастлив, мне повезло». Многие думали, что для Йоханссон это лишь способ быстрее пережить развод с Дориаком, но пара не только не распалась, но и объявила о помолвке в мае 2019 года. Друзья Джоста сообщают, что о намерении жениться на Скарлетт он говорил им еще за полтора года до этого события. Дата свадьбы еще не назначена, но в интервью Elle 9 октября Скарлетт призналась: «Объективно я очень счастлива в личной жизни! Но поскольку у меня есть разные эмоции, я могу играть совершенно разных персонажей». Речь шла о новом фильме «Брачная история», съемки которого начались в период ее развода со вторым мужем. Может, с третьего раза у Скарлетт Йоханссон все получится?
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