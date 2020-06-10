Мужчины Скарлетт Йоханссон

В августе 2019 года Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes, заработав 55 миллионов долларов и обойдя в том числе Риз Уизерспун и Николь Кидман. Впрочем, в личной жизни у нее сейчас тоже все хорошо. А бывало по‑разному!





Первая любовь

Джош Хартнетт

Брак номер один — Райан Рейнольдс

Брак номер два — Ромен Дориак

Свадьба номер три — Колин Джост