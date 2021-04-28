7 загадок знаменитых архитектурных шедевров, о которых не принято распространяться

1. Квартира, оборудованная на Эйфелевой башне на последних этажах

Построенная на верхних этажах Эйфелевой башни квартира предназначалась для приема посетителей и отдыха / Фото: govza.ru

2. Статуя Свободы и разорванная цепь у ее ног

О наличии разорванной цепи у ног Статуи Свободы известно немногим / Фото: zefirka.net

3. Большой сфинкс и его первоначальный внешний вид

Первоначальный вид знаменитого Сфинкса существенно отличался от нынешнего / Фото: vopros-ik.ru

4. Капсула времени, которая находится в горе Рашмор

Секретная комната в горе Рашмор предназначалась для хранения документов с достоверной информацией об американской истории / Фото: m.brilio.net

5. Пизанская башня: процесс создания

Вероятность того, что Бонанно Пизано вовсе не является автором всемирно известной Пизанской башни, очень высока / Фото: vasylivservice.com

6. «Золотые Ворота» и цвет этого моста

Мост «Золотые Ворота» мог быть не оранжевым, а с черно-желтыми полосками / Фото: yandex.ua

7. Биг Бен: название широко известной британской достопримечательности

На самом деле Биг Бен - это название не башни, а колокола / Фото: kakprosto.ru