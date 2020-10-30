10 фильмов, отмеченных на Каннском фестивале, которые cтоит посмотреть

Вот уже больше 70 лет Каннский кинофестиваль становится местом, где демонстрируются фильмы с глубоким смыслом. Если же картина получает Золотую пальмовую ветвь, то для настоящих киноманов это значит только одно: эту ленту непременно нужно посмотреть. К сожалению, в нашу сегодняшнюю подборку просто невозможно включить все шедевры, показанные в своё время на Каннском кинофестивале,
но представленные в ней фильмы заслуживают особого внимания зрителей.
«Пианист», 2002 год, Польша, Франция, Великобритания, Германия, режиссёр Роман Полански
История об известном польском пианисте Владиславе Шпильмане заслужила множество наград на самых разных кинофестивалях. Стоит отметить, что Эдриан Броуди, исполнитель главной роли, для погружения в мир своего героя съехал из своей квартиры, продал машину
и отказался от просмотра телевизора. А чтобы его внешность соответствовала внешности узника Варшавского гетто, Броуди похудел на 14 килограмм.
«Криминальное чтиво», 1994 год, США, режиссёр Квентин Тарантино
Этот легендарный фильм в особом представлении не нуждается, а его многочисленные награды говорят сами за себя. Режиссёр в присущей только ему манере гармонично смешал в кадре философию и юмор, криминальные разборки
и невероятные танцы, любовь, смех и слёзы. Впрочем, чтобы оценить всю прелесть «Криминального чтива», его нужно просто один раз увидеть.
«Летят журавли», 1957 год, СССР, режиссёр Михаил Калатозов
О том, что этот фильм стал победителем Каннского кинофестиваля, советские зрители могли узнать из крохотной заметки в «Известиях»,
где не упоминалось ни названия картины, ни имён создателей этого шедевра. А всё потому, что Никита Хрущёв посчитал поведение главной героини недостойным. Впрочем, зрители во всём мире смогли оценить фильм в полной мере.
«Апокалипсис сегодня», 1979 год, США, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола
Фильм о Вьетнамской войне был снят по мотивам повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы», написанной ещё в 1902 году, переосмысленной сценаристом и режиссёром и перенесённой в другое время. Но в картине сохранилось главное: отношение к войне, как к самому большому ужасу на планете, сводящему
с ума и разрушающему всё вокруг.
«Паразиты», 2019 год, Южная Корея, режиссёр Пон Джун-хо
Редкий фильм удостаивается 15-минутной овации зрителей после премьеры, но именно это случилось на Каннском кинофестивале с «Паразитами». Это первая южнокорейская картина, удостоенная Золотой пальмовой ветви. Главное слово сказали не члены жюри,
а зрители, благодаря оценке которых фильм стал самым кассовым в прокате разных стран.
«Сладкая жизнь», 1960 год, Италия, Франция, режиссёр Федерико Феллини
Именно благодаря «Сладкой жизни» в нашу жизнь прочно вошёл термин «папарацци», ставший производной от имени Папараццо, друга главного героя. Ватикан картину осудил за эпизод, показавшийся руководству католической церкви пародией на пришествие Христа, а в Испании шедевр от Федерико Феллини был категорически запрещён к показу целых 15 лет после премьеры.
«Мужчина и женщина», 1966 год, Франция, режиссёр Клод Лелуш
Картину Клода Лелуша отметили не только в Каннах. Она был удостоен двух наград «Оскар
»: как лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий. На счету «Мужчины и женщины» ещё много наград, а описать картину в нескольких словах просто невозможно. Её нужно смотреть и получить незабываемое удовольствие от одного из лучших образцов французского кино.
«Виридиана», 1961 год, Мексика, режиссёр Луис Бунюэль
Фильм, снятый по мотивам романа Бенито Переса Гальдоса «Альма», вызвал настоящий общественный взрыв в Испании и католическом Риме, которые привели к официальному запрету картины к показу в Испании на долгих 16 лет. Слишком много неудобных вопросов подняла «Виридиана», предоставив самому зрителю искать на них ответы и, главное, думать, прежде чем делать какие-либо выводы.
«Танцующая в темноте», 2000 год, в съемках принимали участие кинематографисты 13 стран, режиссёр Ларс фон Триер
Жесткий, а местами даже жестокий фильм при первом просмотре вводит в оцепенение. И заставляет задуматься, в первую очередь, о себе и своей жизни, об отношении к людям и собственной способности
идти на какие-либо неудобства (даже не жертвы) ради другого человека. Очень смысловая и пронзительная картина, оголяющая нервы зрителя.
«Андеграунд», 1995 год, Югославия (ФР), Германия, Франция, Чехия, Венгрия, Болгария, режиссёр Эмир Кустурица
Картина по мотивам пьесы Душана Ковачевича «Весна в январе» снималась по всей Восточной Европе: в Белграде и Софии, в Праге, Берлине и Пловдиве
. Здесь смешались боль и веселье, отчаяние и какие-то сумасшедшие танцы. Зритель, решившийся на просмотр «Андеграунда», должен быть готов плакать и смеяться, наблюдая за трагедией весёлых людей.
Обычно режиссёру требуется год или полтора, чтобы снять фильм и запустить его в прокат. За это время снимаются отдельные сцены, производится монтаж, озвучивание, добавляются спецэффекты и компьютерная графика. В этот срок заложено время на дополнительные съёмки и поправки на непредвиденные обстоятельства. Но иногда создание фильма требует гораздо больше времени. Встречаются картины, снимавшиеся на протяжении десятилетия и даже дольше.источник
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