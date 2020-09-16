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Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» - монументальная работа и поистине шедевр русского художника Ильи Репина. Картину можно рассматривать как исторический документ: она отражает историю о том, что запорожские казаки писали ответ на требование турецкого султана подчиниться ему. И, надо сказать, в своих выражениях они не скромничали (лица и смех героев это доказывают). Интересная деталь: один герой картины изображен без одежды.

Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

О мастере Репине


«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» представляет собой картину русского художника Ильи Репина. Холст 2,03 м на 3,58 м был написан в 1891 году. Репин сам подписал годы работы над полотном в нижней части холста. Впоследствии Александр III приобрел картину за 35 000 рублей. К тому времени это была самая высокая стоимость русского полотна. Репин родился в бедной семье недалеко от Харькова. С детства брал уроки иконописи у художника Бунакова, а в 1864 году стал студентом Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1871 году он получил стипендию академии, которая позволила ему отправиться во Францию ​​и Италию. В 1894 году Репин стал профессором Петербургской академии. Илья Репин написал несколько своих лучших работ в 1880-х годах, в том числе «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» - монументальное полотно, которое было закончено только к 1891 году.


Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

Илья Репин

Предыстория картины


Запорожье было названием военно-политической организации украинских казаков и их автономной территории (примерно 80 тыс квадратных километров). Существовало Запорожье на юге страны с середины XVI века до 1775 года, когда воинство было официально упразднено Екатериной Великой. В 1675 году турецкий султан Мухаммед IV, как утверждают источники, направил запорожским казакам письмо с угрозами, советуя им сдаться «добровольно и без какого-либо сопротивления». В ответ запорожцы составили саркастическое письмо, обещая сражаться на суше и на воде. Это любопытное послание пользовалось немалой популярностью в XIX веке. Хотя сомнения о подлинности этого события до сих пор имеют место быть.

Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

Мехмед IV Оригинальный исторический документ с посланием не сохранился. Однако в 1870-х годах этнограф-любитель из Екатеринослава (ныне Днепр) Я. Новицкий нашел копию письма XVIII века. Он подарил его историку Дмитрию Яворницкому (1855–1940), который прочитал его своим гостям, среди которых был и художник Илья Репин. Вдохновленный этой историей, Илья Репин начал работу над полотном. Вполне вероятно, что Репину стало известно об этом в историческом случае в Абрамцево (недалеко от Москвы), где проживал его покровитель Савва Мамонтов и гостили представители художественных кругов (в том числе Яворницкий). Именно в Абрамцево был создан первый набросок для запорожских казаков. Тринадцать лет он работал над картиной, изучая историю и быт запорожского воинства, посещая Украину, исследуя народные легенды и архивные документы.

Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

Наброски к картине

Герои картины


Во времена казаки пользовались большой популярностью среди населения. Репин восхищался запорожцами. В письме В. Стасову Репин писал: «Чертовский народ! Никто на всем свете не чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства. Во всю жизнь Запорожье осталось свободно, ничему не подчинилось!».

Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

Фрагменты героев На картине запорожские казаки сидят группами у стола, некоторые стоят. Будучи очень веселыми и вдохновленными, все герои пытаются рассказать свои идеи и предложения писцу для послания османскому государю. Это тучные мужчины-казаки. Особое мастерство Репина в представлении казаков было отмечено несколькими годами ранее его давним другом и коллегой Иваном Крамским, который приписывал это качество украинскому темпераменту художника. Крамской предположил, что, будучи коренным украинцем, Репин имел то особенное чутье, чтобы нарисовать подобное: «Что касается теперь текущей жизни, то человек, у которого течет в жилах хахлацкая кровь, наиболее способен (потому что понимает это без усилий) изобразить тяжелый, крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток».

Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

Художник виртуозно передает свободолюбивый дух ивывывывыв дерзкие натуры казачества во главе с атаманом Иваном Сирко. Все изображения героев были основаны на конкретных людях, которых Репин встречал на Украине. Все изображено настолько эмоционально и реалистично, что мы можем даже слышать различный смех, исходящий из картины - абсолютно точное отражение гордой и независимой природы запорожских казаков.

Загадка про казака без одежды


Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

А теперь загадка. Почему один единственный герой на картине - казак за столом - сидит без одежды по пояс? Ответ находится буквально под его руками - карты. Он карточный игрок. А если быть точнее - банкомет. Тот, кто раздает карты. Чтобы продемонстрировать свою «чистоту» и честность перед гостями, он разделся по пояс.

Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

За свою работу о запорожских казаках художник был награжден золотыми медалями на международных выставках в Мюнхене и Будапеште в 1895 году. Картина была приобретена царем Александром III и висела в Зимнем дворце до 1897 года. Позже царь Николай II передал ее в дар Русскому музею.

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Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

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