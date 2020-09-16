Почему Репин изобразил казака на картине без одежды

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» - монументальная работа и поистине шедевр русского художника Ильи Репина. Картину можно рассматривать как исторический документ: она отражает историю о том, что запорожские казаки писали ответ на требование турецкого султана подчиниться ему. И, надо сказать, в своих выражениях они не скромничали (лица и смех героев это доказывают). Интересная деталь: один герой картины изображен без одежды.









О мастере Репине

Предыстория картины

Герои картины

Загадка про казака без одежды