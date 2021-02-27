Что камбоджийцу хорошо, то русскому не понять

Они ездят на мопедах по рынку и плавают в школу на лодках, а после 50 у женщин начинается другая жизнь… «Моя Планета» — об отличиях культур и парадоксах национальной самобытности.



Королевство Камбоджа — древнейшее государство Юго-Восточной Азии, основанное между I и V веками кхмерами и занимавшее территорию современных Таиланда и Лаоса. Сохранившиеся до наших дней храмы ежегодно привлекают в страну миллионы туристов. 95% людей в Камбодже являются буддистами, о чем говорит бесконечное множество современных храмов. Камбоджа — страна улыбчивых и приветливых людей. Но кое-какие их привычки могут быть очень непонятны европейцу. Как не попасть впросак — рассказываем!









У жительниц Камбоджи после 50 лет начинается новая жизнь

Они любят кошек

Они не празднуют дни рождения

У них много детей

Их дети плавают в школу на лодках

Они нагружают транспорт до отказа

Они ездят по рынку на мопеде

Здесь вас не оштрафуют за превышение скорости дважды

У них есть «бамбуковая» железная дорога

Они не используют пластиковые стаканчики

На их свадьбах гуляет по несколько сотен человек