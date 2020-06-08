Почему в 1771 году жители бежали из Москвы

Последняя крупная эпидемия черной смерти в Европе

Чума появилась в Москве внезапно. Авторитетный исследователь заболеваний John T. Alexander из оксфордского университета в своем фундаментальном труде «Bubonic Plague in Early Modern Russia» указывает основной ее причиной приток трофеев, солдат и офицеров с шедшей русско-турецкой войны.

Первые заболевшие в Москве действительно были солдатами. Вспышку ноября 1770 года получилось локализовать. Однако в марте 1771 года более 150 человек работающих на суконном дворе заразились и успели распространить болезнь по всему городу.

Пик эпидемии пришелся на июнь-ноябрь 1771 года. Как пишет Горелова Л. Е. в труде «Чума в Москве 1771-73 гг» – тела людей разлагались прямо на улицах. Стоял страшный смрад, подкрепляемый летней жарой.

Изоляция города и закрытие предприятий привели к чумному бунту. Людям нечего было есть, а те немногие продукты, которые продавались, не за что было купить, так как из всех работ можно было устроиться лишь на копку могил и сбор тел. Так описывает ситуацию John T. Alexander.

Императрица Екатерина II отрядила Григория Орлова, нормализовать ситуацию. Уже в 1772 году удалось запустить основные предприятия, наладить городскую жизнь. Последние заболевшие регистрировались в феврале 1773 года, но это уже были единичные случаи.