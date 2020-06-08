Почему в 1771 году жители бежали из Москвы

Опустошительные московские пожары
Деревянный город горел регулярно. В июне 1445 года, пишет «Тысячелетняя летопись необычайных явлений» — в городе не осталось ни единого целого здания, от жары треснули каменные кремлевские стены и обвалилась крепость, была уничтожена даже царская казна.
Последний крупный пожар произошел в 1737 году. В день Святой Троицы по случайности загорелось одно имение. Однако ветер быстро понес огонь по дворцам, богатым домам купцов, горел даже каменный Кремль. Выгорело 12 000 дворов, рынки и лавки, весь центр города был уничтожен.
Последняя крупная эпидемия черной смерти в Европе
Чума появилась в Москве внезапно. Авторитетный исследователь заболеваний John T. Alexander из оксфордского университета в своем фундаментальном труде «Bubonic Plague in Early Modern Russia» указывает основной ее причиной приток трофеев, солдат и офицеров с шедшей русско-турецкой войны.
Первые заболевшие в Москве действительно были солдатами. Вспышку ноября 1770 года получилось локализовать. Однако в марте 1771 года более 150 человек работающих на суконном дворе заразились и успели распространить болезнь по всему городу.
Пик эпидемии пришелся на июнь-ноябрь 1771 года. Как пишет Горелова Л. Е. в труде «Чума в Москве 1771-73 гг» – тела людей разлагались прямо на улицах. Стоял страшный смрад, подкрепляемый летней жарой.
Изоляция города и закрытие предприятий привели к чумному бунту. Людям нечего было есть, а те немногие продукты, которые продавались, не за что было купить, так как из всех работ можно было устроиться лишь на копку могил и сбор тел. Так описывает ситуацию John T. Alexander.
Императрица Екатерина II отрядила Григория Орлова, нормализовать ситуацию. Уже в 1772 году удалось запустить основные предприятия, наладить городскую жизнь. Последние заболевшие регистрировались в феврале 1773 года, но это уже были единичные случаи.
Исход людей в новый Петров град
Видные люди, купцы, дворяне и духовники стекались в строящийся Санкт-Петербург. Царь все время развивал любимое детище – град названный его именем. Находиться в Москве, значило быть в отрыве от последних новостей, известий и места принятия решений на несколько сотен километров.
Исход видных и богатейших людей в Санкт-Петербург существенно замедлил развитие Москвы в 1710-х годах. Новые дворцы строились в петровом граде, туда же переносились богатства, основывались новые производства. Москва утратила статус не только столицы, но и привилегированного города, финансового центра страны.
Разрушительный исход Ивана Грозного
Последние годы Ивана Грозного стали самыми трагичными и страшными для русского государства. В современном учебнике: «История России. Издание 3» – период наименован как поруха.
Затянувшаяся ливонская война, выход опричнины из-под контроля, привели к истощению казны. Налогов собиралось мало, производство было в упадке. Война требовала все больше и больше людей. Неурожайный 1580 год привел к масштабному голоду и эпидемиям.
Раскол православной церкви
Назначенный митрополитом в 1649 году, Никон начал масштабную религиозную реформу. Многочисленные уложения и толкования подводились под единый смысл. Церковные книги не только переводились, но и исправлялись. Были внесены поправки в обряды и службы. Столь активные изменения многим не понравились. Движение старообрядцев набирало силу.
В 1660 году Никон потерял пост, реформа замедлилась. Однако по всей стране вспыхивали религиозные стычки и бунты. Соловецкий монастырь и вовсе отказался признавать новую церковь, что вылилось в настоящую войну и кровавую осаду, которая унесла более 800 жизней.
Русская Семерка
Свежие комментарии