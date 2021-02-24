5 актрис, которые подарили свою внешность мультипликационным принцессам Диснея

Мардж Чемпион – Белоснежка

Белоснежка и ее прототип – Мардж Чемпион, 1937 | Фото: sova.ponominalu.ru

Актриса и танцовщица Марджори Белчер (Мардж Чемпион) | Фото: vokrugsveta.ru

Белоснежка и ее прототип – Мардж Чемпион, 1937 | Фото: liveinternet.ru

Белоснежка и ее прототип – Мардж Чемпион, 1937 | Фото: feldgrau.info

Хелен Стэнли – Золушка

Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: bigpicture.ru

Актриса Хелен Стэнли | Фото: kino-teatr.ru, fishki.net

Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: vev.ru

Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: feldgrau.info

Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: feldgrau.info

Кэтрин Бомонт – Алиса

Алиса и ее прототип – Кэтрин Бомонт, 1951 | Фото: sova.ponominalu.ru

Алиса и ее прототип – Кэтрин Бомонт, 1951 | Фото: 4tololo.ru

Алиса и ее прототип – Кэтрин Бомонт, 1951 | Фото: bigpicture.ru

Алисса Милано – Русалочка Ариэль

Русалочка и ее прототип – актриса Алисса Милано | Фото: sova.ponominalu.ru

Русалочка и ее прототип – актриса Алисса Милано | Фото: author.today

Пластику движений Ариэль подарила Шерри Стоунер | Фото: wday.ru

Дженнифер Коннели – Жасмин

Принцесса Жасмин и одна из ее вдохновительниц – актриса Дженнифер Коннели | Фото: bigpicture.ru

Принцесса Жасмин и одна из ее вдохновительниц – актриса Дженнифер Коннели | Фото: uznayvse.ru