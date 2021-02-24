5 актрис, которые подарили свою внешность мультипликационным принцессам Диснея

Персонажей диснеевских мультфильмов знают все – наверное, любой ребенок сможет перечислить их по именам и описать, как они выглядят. Но немногим известно, что у некоторых из них были реальные прототипы – актрисы, которые подарили мультипликационным принцессам не только свой голос, но и внешние черты, мимику и пластику. С кого «срисовали» Белоснежку, Золушку, Алису, Русалочку и Жасмин – далее в обзоре.
Мардж Чемпион – Белоснежка
Белоснежка и ее прототип – Мардж Чемпион, 1937 | Фото: sova.ponominalu.ru
«Белоснежка и семь гномов» был первым цветным полнометражным рисованным мультфильмом студии «Дисней» – до этого они снимали только короткометражные мультфильмы. В начале 1930-х гг. этот проект прозвали в прессе «безумием Диснея» – идея пойти на эксперимент с полным метром в анимации в разгар Великой депрессии, когда студии разорялись и закрывались одна за другой, казалась всем отчаянным и рискованным шагом. Многие сомневались в том, что публике понравится необычный формат, и что зрители потратят на просмотр мультфильма столько же времени, сколько на посещение фильма с голливудскими дивами. Но Дисней верил в успех этой затеи и сделал так, что настоящая актриса у него все-таки тоже снялась.
Актриса и танцовщица Марджори Белчер (Мардж Чемпион) | Фото: vokrugsveta.ru
Моделью для Белоснежки послужила Марджори Белчер (в будущем она прославится как танцовщица и актриса Мардж Чемпион). Девушку нарядили в длинное платье, такое же, какое должно было быть у ее героини, и попросили отыграть все ее движения. Мардж показывали раскадровки ее эпизода, она играла сцену, опираясь на свое воображение, а художники перерисовывали ее движения. Мардж вспоминала: «В сцене, где Белоснежка бежит через лес, они установили подставки, на которые навешали кучу веревок, и я должна была представить, что это лес. Они попросили меня сыграть так, как будто я была очень напугана. Это была чистой воды импровизация». Над этой ролью Мардж работала на протяжении 3 лет.
Белоснежка и ее прототип – Мардж Чемпион, 1937 | Фото: liveinternet.ru
Эксперимент оказался невероятно успешным – мультфильм побил все рекорды кассовых сборов и принес студии 8 млн долларов. На 11-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии Уолт Дисней получил за «Белоснежку и семь гномов» специальную награду: она состояла из «Оскара» стандартного размера и семи маленьких копий статуэтки.
Белоснежка и ее прототип – Мардж Чемпион, 1937 | Фото: feldgrau.info
Хелен Стэнли – Золушка
Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: bigpicture.ru
После триумфа «Белоснежки» Дисней решил продолжить работу над полнометражными мультфильмами. Но если до этого аниматоры зарисовывали этюды живых актеров, то начиная с «Золушки» натурщиков снимали на кинопленку, а затем кадры с моделями «обрисовывали». Так достигался эффект максимального жизнеподобия мультипликационных героев – их внешний облик был очень приближен к натурщикам. Свою внешность и невероятную грациозность Золушке подарила актриса и артистка балета Хелен Стэнли. Аниматоры были от нее в восторге. Они рассказывали: «С Хелен было легко работать: она двигалась, словно принцесса, смущалась, как и подобает юной девушке, и была одинаково хороша и в бедном наряде, и в богатом. Не передать, что мы испытали, когда увидели ее вздернутый носик и восторженный взгляд в кинотеатре: такая настоящая и в то же время нарисованная!».
Актриса Хелен Стэнли | Фото: kino-teatr.ru, fishki.net
Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: vev.ru
Хелен вместе с другими актерами разыгрывали в костюмах перед камерами весь сюжет, чтобы аниматорам было проще работать, взяв за основу движения и мимику живых моделей. Правда, после выхода мультфильма некоторые критики разгромили образ Золушки – по их мнению, он получился слишком чувственным. Тем не менее позже Хелен Стенли послужила прототипом Авроре из «Спящей красавицы» и Аните в «101 далматинце».
Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: feldgrau.info
Золушка и ее прототип – Хелен Стэнли, 1950 | Фото: feldgrau.info
Кэтрин Бомонт – Алиса
Алиса и ее прототип – Кэтрин Бомонт, 1951 | Фото: sova.ponominalu.ru
Моделью для главной героини мультфильма «Алиса в стране чудес» послужила 10-летняя Кэтрин Бомонт. Уолт Дисней лично выбрал ее после того, как увидел в одном из фильмов. Работа над этим проектом была такой же кропотливой: модель на съемочной площадке отыгрывала все сцены мультфильма, а художники-аниматоры за неделю создавали всего 23-24 секунды материала. Кэтрин озвучила и Алису, и Венди из мультфильма «Питер Пен», для которой тоже стала моделью. В одной из сцен она даже была подвешена в воздухе для имитации полета, несмотря на то, что юная актриса боялась высоты. Хотя в юности она снялась в нескольких фильмах, позже Кэтрин оставила актерскую профессию и больше 35 лет работала учительницей.
Алиса и ее прототип – Кэтрин Бомонт, 1951 | Фото: 4tololo.ru
Алиса и ее прототип – Кэтрин Бомонт, 1951 | Фото: bigpicture.ru
Алисса Милано – Русалочка Ариэль
Русалочка и ее прототип – актриса Алисса Милано | Фото: sova.ponominalu.ru
Мультфильм «Русалочка» создавался тогда, когда Уолта Диснея уже не было в живых. Изначально руководство компании представляло ее светловолосой и меланхоличной, как у Андерсена. Сценаристы возразили: это же мультфильм для детей, главная героиня должна быть озорной и позитивной! А художники заявили, что с зеленым хвостом лучше всего будут контрастировать рыжие волосы. Они пересмотрели фотографии нескольких молодых актрис, и больше всего их вдохновило живое лицо и распахнутый взгляд 16-летней Алиссы Милано (звезды сериала «Зачарованные»). Она даже не знала какое-то время о том, что внешность Ариэль «срисовали» именно с нее, ведь в студии аниматорам позировала другая модель – актриса Шерри Стоунер.
Русалочка и ее прототип – актриса Алисса Милано | Фото: author.today
Внешне Ариэль была очень похожа на Алиссу Милано, а вот пластика ее движений была «срисована» с Шерри Стоунер, о которой художники говорили: «Эта девушка двигалась, словно тинейджер. Она не обладала грацией, зато у нее была куча молодой энергии. Когда мы смотрели после картину, видели перед собой только Шерри. Ее руки, когда она делает что-то нелепое, ее запястья, согнутые под прямым углом, ее вытянутые пальцы и привычка вечно закусывать губу».
Пластику движений Ариэль подарила Шерри Стоунер | Фото: wday.ru
Дженнифер Коннели – Жасмин
Принцесса Жасмин и одна из ее вдохновительниц – актриса Дженнифер Коннели | Фото: bigpicture.ru
Образ принцессы Жасмин был собирательным и соединял черты трех девушек. По словам аниматора Марка Хенна, однажды в Диснейленде он увидел очень красивую юную посетительницу с длинными черными волосами, и ее образ вдохновил его на создание внешнего облика Жасмин. Черты лица героини мультипликатор «подсмотрел» у своей младшей сестры Бет. Ну а третьей моделью-прототипом Жасмин стала актриса Дженнифер Коннели, известная по ролям в фильмах «Реквием по мечте» и «Игры разума». Больше всего мультипликаторов впечатлили густые темные брови актрисы. После выхода мультфильма «Аладдин» внешний облик главной героини вызвал множество споров – мусульманский мир возмутился слишком открытым нарядом девушки с восточной внешностью.
Принцесса Жасмин и одна из ее вдохновительниц – актриса Дженнифер Коннели | Фото: uznayvse.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии