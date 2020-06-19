Возможная война Индии и Китая: кто победит

Дела минувшего прошлого

Впрочем, статус-кво для индийско-китайского приграничного региона понятие вполне эфемерное. Стычки здесь происходят постоянно, последнее серьёзное столкновение состоялось в 2017 году. До этого – в 2013-м. На грани военного полномасштабного военного столкновения стороны балансировали в 1967 и 1987 годах, а настоящая, хоть и скоротечная, война произошли между ними в 1962-м.

Однако история противостояния между Дели и Пекином уходит в начало XX века и относится к временам, когда Индия ещё не существовала как самостоятельное государство, а Китай только отходил от Синьхайской революции.

Падение династии Цин привело к тому, что власти Тибета – одного из самых проблемных регионов Поднебесной на протяжении двух веков - изгнали всех китайский официальных лиц и солдат и в 1913 году объявили о своей независимости. Ни Китай, ни другие страны Лиги Наций её не признали, но Тибет как де-факто суверенное государство просуществовал до 1951 года.

Образование новой страны, хоть и непризнанной, требовало решения многих вопросов. Чтобы урегулировать статус мятежного региона, а заодно и провести с учётом этого новые границы, в 1913 году в индийском Симле прошла конференция, которую посетили представители новообразованной Китайской республики, Тибета и Великобритании, под контролем которой находилась Индия. По итогам переговоров, продлившихся до середины 1914 года, стороны договорились провести так называемую линию Мак-Магона, которая и должна была стать рубежом между Британией, Китаем, «Внутренним» и «Внешним Тибетом». При этом границы проводилась по карте очень малого масштаба с небольшим количеством деталей, что само собой вело к появлению пробелов – например, ни на одной редакции нет пометки «Британская Индия» или чего-то подобного в области, где сейчас находится Аруначал-Прадэш.

Впоследствии, с юридической точки зрения, это было не так важно, поскольку Китай в итоге не признал Симлскую конвенцию, считая, что Тибет не имел суверенитета, а значит, не мог её подписать. В то же время утверждённая документом линия Мак-Магона в 1940-х годах, когда Дели получил независимость, всё же стала фактической границей между Индией и Поднебесной. Первое время им даже не мешало наличие неопределённостей на карте – но до тех пор, пока китайцы вернули под контроль Тибет и не начали строительство на спорных территориях - через местность Аксай Чин – дороги, связывающей регион с Синьцзянем.

В ответ Индия предоставила убежище тибетскому духовному лидеру Далай-ламе после провалившегося Тибетского восстания 1959 года. С этого момента отношения Дели и Пекина стали сильно ухудшаться. Уже в 1960 году на условной границе между странами начали раздаваться выстрелы, а в 1962 году противостояние вылилось в пограничную войну.

В течение месяца китайцам удалось существенно – на расстояние до 90 километров - оттеснить индийцев от линии Мак-Магона. Однако после того, как СССР занял позицию нейтралитета, а США и Великобритания пообещали Индии поддержку, КНР отступила обратно к изначальным рубежам и в одностороннем порядке объявила о прекращении огня.

Придать юридический статус линии текущего контроля Нью-Дели и Пекину удалось только в 1990-х. Оговорённые рубежи фактически остаются границей между государствами до сих пор, но даже имеющаяся определённость не снимает всю напряжённость.