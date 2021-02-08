10 нестареющих фильмов о любви, которые проверены годами

Ежегодно на экраны выходят сотни фильмов о любви, однако далеко не все они способны покорить сердца зрителей.
Но есть такие картины о чувствах, которые можно пересматривать бессчётное количество раз, заново открывая детали, улавливая оттенки интонации и удивляясь, насколько точно удалось актёрам передать душевные волнения своих героев. Вот об этих фильмах, которые не утратили своей актуальности с годами, мы и хотим сегодня вспомнить.
«Огни большого города», 1931 год, США, режиссёр Чарли Чаплин
В этой картине соединились воедино сразу несколько талантов великого Чарли Чаплина. Он сыграл в фильме
одну из ролей, написал к нему музыку, стал соавтором сценария, монтажером, режиссёром и продюсером. «Огни большого города» - это фильм о любви, которая способна на любой подвиг. Не зря лента занимает первое место в списке лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусств.
«Унесенные ветром», 1939 год, США, режиссёры Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор и Сэм Вуд
Вот уже больше 80 лет этот фильм покоряет сердца зрителей по всему земному шару. 10 «Оскаров» из 13 возможных говорят о многом. Как и тот факт, что картина по одноименному произведению Маргарет Митчелл удерживала рекорд по самым высоким
кассовым сборам на протяжении четверти века. Не зря «Унесённых ветром» называют одним из величайших фильмов всех времён. Кажется, он не станет старомодным никогда.
«Касабланка», 1942 год, США, режиссёр Майкл Кёртиц
Этот фильм снимался, что называется, с листа, ибо с момента окончания сценария до начала
съёмок прошло всего три дня. Правда, пьеса Мюррэй Барнетт и Джоан Элисон «Все приходят к Рику», которая легла в основу фильма, была написана за два года до выхода картины на экраны. Но она никогда не была поставлена в театре.
А каким будет финал «Касабланки», не знал никто практически до последнего дня съёмок. Несмотря на всю сумбурность фильма, ему удалось взять сразу три «Оскара».
«Римские каникулы», 1953 год, США, режиссёр Уильям Уайлер
Красивая история любви юной принцессы и журналиста, которые не смогут быть вместе никогда. Удивительно, но несмотря на отсутствие классического хеппи-энда, фильм даёт надежду и оставляет приятное послевкусие настоящего чуда, случающегося когда в него верят. Одри Хепбёрн и Грегори Пек на протяжении вот уже шестидесяти
с лишним лет дарят зрителям бесконечную сказку о вечной любви.
«Весна на Заречной улице», 1956 год, СССР, режиссёры Марлен Хуциев и Феликс Миронер
В своё время именно этот фильм впервые в СССР назвали культовым, а любовь зрителей к нему, кажется, ничуть не ослабла за полвека. Некоторые диалоги уже давно заучены наизусть, а последние слова о многоточии звучат, как
обещание вечной любви. Эту лирическую комедию с полным правом можно назвать одной из лучших картин в своём жанре, снятых в Советском Союзе.
«Девчата», 1961 год, СССР, режиссёр Юрий Чулюкин
Забавную и непосредственную героиню Надежды Румянцевой из фильма Юрия Чулюкина знают и помнят вот уже несколько поколений зрителей. Впрочем, каждый актёр, снявшийся в этой картине,
стал настоящей звездой. Светлана Дружинина, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров, Инна Макарова, Нина Меньшикова, Роман Филиппов, Михаил Пуговкин, - многих из них уже нет в живых, а созданные образы останутся с нами навсегда.
«Три тополя на Плющихе», 1968 год, СССР, режиссёр Татьяна Лиознова
Этой истории уже больше полувека, а у зрителей до сих пор сжимается сердце от невыразимой нежности, светлой грусти и затаённой печали, которые заставляют плакать взрослых людей. Кажется, в этом простеньком сюжете о встрече
простой деревенской женщины с немолодым московским шофёром нет ничего особенного. Но в фильме столько искренности, доверия и чистоты, что иногда кажется: всё происходящее на экране – это и есть сама жизнь. И неважно, что за окном уже XXI век. Чувства и эмоции ведь не знают возраста.
«Звезда пленительного счастья», 1975 год, СССР, режиссёр Владимир Мотыль
О любви и истории, о патриотизме и жертвенности, о счастье и стране, о Родине и чести, - это всё «Звезда пленительного счастья».
В который раз можно насладиться этой вечной историей и увидеть блистательную игру настоящих актёров, снявшихся в великолепной картине: Ирину Купченко, Алексея Баталова, Наталью Бондарчук, Олега Стриженова, Эву Шикульску, Игоря Костолевского, Олега Янковского и других.
«Служебный роман», 1977 год, СССР, режиссёр Эльдар Рязанов
Кажется, даже сегодня можно цитировать этот фильм с любого места, смеяться над нелепым Новосельцевым, сочувствовать Людмиле Прокофьевне и переживать
вместе с наивной Оленькой. А ещё наблюдать за тем, как зарождаются робкие чувства двух немолодых уже людей, в жизни которых были испытания и предательства, огорчения и проблемы, маленькие радости и мечты. Не было только любви, без которой жизнь так скучна.
«Вам и не снилось», 1980 год, СССР, режиссёр Илья Фрэз
Нежная и трогательная история о первых чувствах двух подростков, которым на пути друг к другу приходится преодолевать противостояние самых дорогих людей, сталкиваться с непониманием и равнодушием. И снова спешить навстречу друг другу и своему счастью.
Никита Михайловский и Татьяна Аксюта, сыгравшие главные роли, – это российские Ромео и Джульетта версии 1980-х, а потому их история так и останется актуальной и нестареющей.источник
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