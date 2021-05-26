9 ошибок во время покупок, которые неприятно бьют по бюджету

Некоторые привычки способны существенно истощить бюджет. /Фото: static.standard.co.uk

1. Не та полка в магазине

Делая покупки в супермаркете, не лишним будет посмотреть весь ассортимент товаров. /Фото: iurist.info

2. Слишком большая корзина

В магазине всегда лучше выбирать тележку поменьше. /Фото: topspb.tv

3. Покупка исключительно свежих продуктов

К выбору продуктов нужно подходить с особой тщательностью. /Фото: roscontrol.com

4. Неправильная часть курицы

Чтобы сэкономить, нужно обращать внимание на детали. /Фото: t1.daumcdn.net

5. Переплата за название бренда

При выборе товара основное внимание нужно обращать на состав, а не на название. /Фото: roscontrol.com

6. Игнорирование скидок

Распродажи и скидки — неплохой способ сэкономить. /Фото: headtopics.com

7. Покупки в неподходящее время

Чем меньше времени мы проводим в магазине, тем меньше соблазнов купить что-то лишнее. /Фото: c1.primacdn.cz

8. Шопинг под медленные песни

В магазине лучше слушать свою музыку, а не медленную и размеренную, которая играет в торговом зале. /Фото: i.cdn-vita.it

9. Часты походы в магазины

Некоторые люди слишком часто делают покупки. /Фото: kp.ru