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Cпособности обычного лимона

Лимон весьма специфический фрукт. Своеобразным его делает вкус и аромат. По понятным причинам в чистом виде лимон почти никто не ест. Обычно его добавляют в чай, выпечку или используют для украшения блюд. В худшем случае лимон теряется среди других продуктов в дебрях холодильника, где благополучно сохнет, а затем выбрасывается. Однако существует немало способов не переводить продукт понапрасну. Сфера использования этого цитруса выходит далеко за пределы кухни. Вычистить плитку в ванной, избавить дачный участок от сорняков, написать тайное послание — со всеми этими задачами поможет справиться лимон. Мы нашли по меньшей мере 15 альтернативных способов, как можно использовать этот цитрусовый фрукт.

Cпособности обычного лимона

Заряд витаминов


Вместо того чтобы покупать упаковку витаминов, начните свой день со стакана воды с лимоном. Он обеспечит вас порцией витамина С, калием, поможет пищеварению и укрепит иммунную систему.

Cпособности обычного лимона

Избавиться от неприятного запаха


Чеснок или рыба имеют свойства оставлять неповторимый «аромат» на ваших руках. Избавиться от него с помощью одного лишь мыла довольно проблематично. Сделать это будет гораздо проще, если под рукой есть лимон. Вымойте руки с лимонным соком и некоторым количества мыла.
Таким образом вы устраните все нежелательные запахи.

Cпособности обычного лимона

Тайное послание


Ваше послание на бумаге не сможет прочитать никто, кроме адресата, если вы напишите его лимоном. Для приготовления невидимых чернил необходимо смешать сок лимона и несколько капель воды. Окуните в смесь подходящий инструмент вроде пера и той же ватной палочки и напишите им на бумаге сообщение. Дайте посланию высохнуть. Чтобы увидеть сообщение, письмо необходимо подержать над лампой и немного подождать, пока бумага нагреется и проявится надпись.

Cпособности обычного лимона

Освежить мусорное ведро


Специфичное амбре мусорного ведра можно полностью устранить, только взяв себе в привычку регулярно выбрасывать мусор. Но нейтрализовать запах все же можно. Достаточно положить на дно ведра несколько свежих кусков кожуры от лимона.

Cпособности обычного лимона

Очистить микроволновку


Поместите миску с водой, лимонным соком и кусочками лимона в микроволновую печь. Выставите таймер на 3 минуты и включите микроволновку. По истечении времени достаньте миску — теперь остатки вашего повседневного меню легко отойдут после пары взмахов мягкой тряпкой. После такой очистки микроволновка приобретет освежающий цитрусовый запах.

Cпособности обычного лимона

Устранить сыпь


Успокоить сыпь, например, вызванную контактом с некоторыми растениями, поможет лимон. Смочите вату или ватный диск лимонным соком и приложите к пораженному участку кожи.

Cпособности обычного лимона

Универсальный очиститель


В сочетании с некоторыми другими компонентами, лимон можно превратить в универсальный очиститель для дома. Для этого понадобится 2 чашки теплой воды, 1 столовая ложка соды, 1/2 стакана уксуса, сок одного лимона и 5-10 капель эфирного масла лимона. В миске необходимо смешать до полного растворения пищевую соду и воду. Добавить оставшиеся ингредиенты, перемешать и перелить жидкость в распылитель. Перед каждым использованием очиститель рекомендуется встряхивать. Средство эффективно работает против пятен от воды на кранах и налета на плитке.

Cпособности обычного лимона

Сохранить белизну ткани


Для поддержания белизны вещей обычно используются специальные средства. Большинство из них достаточно агрессивные и помимо непосредственно отбеливания они разрушают ткань. Решить проблему можно с помощью лимона. В следующий раз перед стиркой, к примеру, белого постельного белья добавьте к нему от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока.

Cпособности обычного лимона

Маринад для мяса


Основу маринада обычно составляет кефир или уксус. Но если вдруг ни одного из этих компонентов не оказалось на вашей кухне, их можно заменить лимоном. Кислота лимона размягчит мясо и придаст блюду неповторимый аромат. В зависимости от количества мяса для маринада необходимо от 1 столовой ложки до 1/4 чашки.

Cпособности обычного лимона

Удалить пятна от ягод


После чистки ягод и создания заготовок на зиму руки неизбежно покрываются пятнами. В качестве тяжелой артиллерии против них лучше использовать не химию, а обычный лимон. Смешайте лимонный сок с кукурузной мукой, потрите получившейся пастой руки и оставьте ее на пятнах на 1-2 минуты, а затем смойте.

Cпособности обычного лимона

Средство от перхоти


Домашние средства от перхоти иногда оказываются куда более эффективнее магазинных. Одним из таких бюджетных аналогов выступает лимон. Во время мытья головы кожу головы необходимо помассировать двумя столовыми ложками лимонного сока, а затем промыть лимонной водой. Процедуру повторять несколько раз, пока перхоть не исчезнет.

Cпособности обычного лимона

Удалить пятна на одежде


В жаркую погоду непросто избежать появления пятен и разводов от дезодоранта на одежде. С оставшимися следами легко справится лимон. На пятно достаточно вылить лимонный сок и добавить 1 чайную ложку соли. Хорошенько разотрите соль, а затем смойте. Народный метод работает весьма эффективно, если после такой обработки одежду оставить сушиться на солнце.

Cпособности обычного лимона

Снять зуд от укусов


Во время летних пикников и походов в числе вещей первой необходимости всегда должен быть репеллент. Если вы его благополучно забыли дома, но прихватили с собой лимон, вы без труда сможете избавиться от следов атаки насекомых. Места укусов от насекомых необходимо протереть лимонным соком. Народное средство снимет отек и избавит от зуда.

Cпособности обычного лимона

Очистить светлые кеды


Сделать любимые грязные кеды снова белыми можно, воспользовавшись лимоном. Для этого необходимо распылить на них лимонный сок и дать им высохнуть на солнце. Обувь будет не только лучше выглядеть, но и пахнуть.

Cпособности обычного лимона

Средство против сорняков


Лимон можно использовать как секретное оружие в борьбе с сорняками. Распылите лимонный сок на те растения, от которых хотите избавиться, и всего через пару дней они погибнут.

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