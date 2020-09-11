Cпособности обычного лимона

Лимон весьма специфический фрукт. Своеобразным его делает вкус и аромат. По понятным причинам в чистом виде лимон почти никто не ест. Обычно его добавляют в чай, выпечку или используют для украшения блюд. В худшем случае лимон теряется среди других продуктов в дебрях холодильника, где благополучно сохнет, а затем выбрасывается. Однако существует немало способов не переводить продукт понапрасну. Сфера использования этого цитруса выходит далеко за пределы кухни. Вычистить плитку в ванной, избавить дачный участок от сорняков, написать тайное послание — со всеми этими задачами поможет справиться лимон. Мы нашли по меньшей мере 15 альтернативных способов, как можно использовать этот цитрусовый фрукт.









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