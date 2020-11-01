Потрясающие превращения 7 ванных комнат: фото до и после

Если вы затеяли ремонт в ванной комнате, то наверняка в уме представляете, какой великолепной она станет после ремонта на зависть всем вокруг. Сегодня мы предлагаем вам подборку 7 ванных комнат, фотографии которых были сделаны до и после ремонта – для наглядного примера того, как правильный дизайн кардинально меняет атмосферу.









Ремонт после затопления



После прорыва трубы хозяйка взяла все дело в свои руки и занялась ремонтом. Стиль новенькой ванной комнаты – арт-деко. Хозяйка выбрала нестандартных размеров туалетный столик, так как ванная достаточно маленьких размеров. Для создания пространства были убраны и туалетные принадлежности с туалетного столика.







Самое главное, что сделали в данном случае дизайнеры – убрали стену, отделяющую туалет. Разместили ванную с душем – все это на 4 кв. м. площади. Пол облицовывали шестиугольной мелкой плиткой, стены – плиткой в стиле subway.







До: здесь нужно было учитывать, что хозяин с ограниченными возможностями, поэтому ванную комнату нужно было сделать максимально удобной.







После. В первую очередь дизайнер отказалась от ванной, приняв решение в пользу более удобного душа. Все столики и умывальники находятся на оптимальном расстоянии для инвалида в коляске, а туалет с функцией биде управляется на контрольной панели.







До. Ванна уже начинала протекать и была крайне неудобной, поэтому хозяйка занялась ремонтом.







После. В первую очередь была установлена душевая кабина, а благодаря стеклянному экрану комната выглядит свежее.







До. Последний раз ремонт здесь делали в 80-х годах.







После. Так как квартира принадлежит холостяку, дизайнер вдохновился эпохой джентльменов, а фотография бейсбольной команды, плитка и другие аксессуары подчеркивают мужское начало в доме.







Комната была забита ненужными столиками, что препятствовало свободному передвижению. Поэтому дизайнер убрала все лишнее, и освободила достаточно места, чтобы уместилась сушильная машина и просторный душ.







До. Дети задумали ремонт во всем родительском доме и наконец добрались до ванной комнаты.







Благодаря тому, что была удалена терраса, освободилось достаточно места для ванны, отдельного душа и длинного туалетного столика.



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