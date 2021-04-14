Как нужно разбавлять спирт водой в бытовых условиях, чтобы получить правильный напиток

При изготовлении водки в домашних условиях без спирта не обойтись. Только на первый взгляд кажется, что все очень просто. На самом деле для получения качественного и вкусного конечного продукта необходимо соблюсти все пропорции и некоторые нюансы. Для начала не помешает разобраться в нескольких простых, но важных вопросах.
1. Разновидности спиртов и что вообще это такое
Для приготовления водки в домашних условиях подойдет не всякий спирт / Фото: vinofil.ru
Жидкость, в которой содержится от 96% и больше алкоголя, называется спиртом. В пищевую группу спиртов входит несколько сортов. При этом они имеют разную крепость.
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- Альфа – 96,3° крепости. Производится только из злаков и считается лучшим среди представителей этой группы.
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- Люкс – 96,3° крепости. Также производится из злаковых культур, но разрешается добавление картофеля (35%).
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- Экстра – 96,3° крепости. В его производстве возможно использование картофеля в большем количестве – до 60 процентов.
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- Базис – 96,3° крепости. Как и в предыдущем случае, разрешается добавлять картофель в количестве 60%.
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- Высшей очистки – 96,2% крепости. Для производства этого спирта сырье растительного происхождения берется в произвольном соотношении.
- 1 сорт – 96° крепости. Как и все предыдущие, изготавливается из сырья растительного происхождения.
Важно! В ликеро-водочной промышленности для изготовления водки два последних сорта спирта не используют. Спирт высшей очистки отличается полным несоответствием своего названия и предназначения. Из названия человек может решить, что у него в руках лучший продукт этого вида. Но в реальности все несколько иначе. Дело в том, что данный сорт спирта предназначен не для внутреннего применения, а для дезинфекции, например, при инъекционном введении медицинских препаратов. Кстати, спирт не является техническим и относится к пищевой группе.
Производство ликеро-водочных изделий из спирта высшей очистки и 1 сорта не осуществляется / Фото: andrologmed.ru
Аналогичную характеристику можно дать и спирту 1 сорта. И тот, и другой продукты применяют для изготовления различных настоек, но употребляются они в лечебных или профилактических целях, а значит дозированно, в каплях. Конечно, можно не переживать по поводу отравления, как в случае с метиловым спиртом. Только хорошей, качественной водки из этих спиртов получить не удастся. Даже после того, как они пройдут необходимую обработку, останутся сильный характерный запах и жесткость.
Исходя из сказанного, желательно, делать напиток из других четырех сортов, например, Базиса. Но в идеале брать спирт Альфа или Люкс. В промышленности именно они в большинстве случаев и используются.
2. Как выбрать воду
Для приготовления водки в домашних условиях рекомендуется брать дистиллированную воду / Фото: drive2.ru
На заводах по производству ликеро-водочной продукции к выбору воды относятся тоже максимально ответственно. Именно вода влияет на вкус готовой водки, ее мягкость. Дома найти воду из ледников, естественно не получится, а вот очищенная, а в идеале дистиллированная, доступна практически каждому.
Не рекомендуется брать обычную воду из-под крана и даже отстоянную, которая не прошла процесс очистки, ну хотя бы не была пропущена через обычный фильтр бытового назначения.
3. Смешивание
Стоит помнить, что всегда вливается в воду спирт, а не наоборот / Фото: domagonim.ru
Количество растворителя для спирта, имеется в виду вода, подсчитывается в зависимости от того, сколько градусов мы хотим иметь в готовом продукте – водке. Проводить расчеты можно разными способами.
На заметку! Всегда нужно вливать в воду спирт, а не в обратном порядке. Это влияет на жесткость, прозрачность и качество водки в целом. Предварительно воду следует охладить. Это способствует тому, что реакции будут проходить правильно.
Соотношение спирта и воды
Соотношение воды и спирта должно быть строго выверенным, смешивание на глаз не допускается / Фото: samogon-wave.ru
Данный способ назвать правильным нельзя. Если взять 100 миллилитров спирта и столько же воды и приготовить все по правилам, 200 миллилитров жидкости не получится, ну или потребуется вливать воду в спирт, а это уже нарушение технологии. В этом случае для получения сорокаградусной водки нужно взять литр спирта 96-градусного и доливать в него воду, пока не будет получен объем 2,4 л.
Рассчитываем по формуле
Если действовать по формуле, то можно высчитать точное количество воды. Для этого сто умножается на крепость непосредственно спирта, затем на коэффициент (общее количество продукта делится на сто), разделить на нужную нам крепость и отнять 1 000.
Например, есть один литр спирта 96°. На выходе нужно получить продукт 50°. Получается 100х96х10:50-1000=920. Следовательно, берем 920 миллилитров воды и вливаем в нее спирт в количестве одного литра.
Таблица Фертмана
Таблица Фертмана пригодится тем, планирует разводить спирт крепостью до 95 градусов / Фото: rusichsamogon.ru
По этой таблице разводится спирт, крепость которого до 95 градусов. Этим способом можно рассчитать, как получить раствор до 15 градусов. Важно помнить, что при приготовлении настойки сырье растительного происхождения настаивается при крепости, которая предусматривается рецептом. В наше время найти эту таблицу не составит труда. На помощь всегда придет Интернет.
По Менделееву
Менделеев написал целую работу о смешивании спирта с водой / Фото: cont.ws
Великий ученый имел свое мнение на этот счет. Он считал, что лучше всего 96-градусный спирт смешивать с водой в пропорции 2:3. Нужно взять спирта две части и воды три части. Назвать этот способ точным нельзя, поэтому специалисты рекомендуют использовать на практике другие варианты.
Калькулятор самогонщика
Самый простой способ - воспользоваться калькулятором самогонщика / Фото: alcofan.com
Как ни странно, но существует и такой калькулятор, который существенно облегчает людям жизнь. Особенно он актуален, если в наличии не один, два, три, пять литров спирта, а, например, 435 миллилитров. И снова нам в помощь Интернет – калькулятор доступен в режиме онлайн.
4. Очистка домашней водки и ее смягчение
Вкус разведенной водки можно дополнить медом или другими натуральными ингредиентами / Фото: alcofan.com
Для получения действительно высококачественного алкоголя недостаточно просто смешать спирт с водой. Не стоит забывать о таких показателях, как мягкость, прозрачность, приятные вкусовые качества. Рекомендуется сразу после разведения спирта добавить в емкость с раствором таблетированный активированный уголь – достаточно двух таблеток на литр жидкости. Оставить емкость в покое нужно на несколько часов (от двух до восьми), после чего водка процеживается.
Можно добавить и ароматизаторы, главное не перестараться / Фото: rusichsamogon.ru
Чтобы придать водке приятный вкус, можно использовать разные добавки, главное понимать сколько и чего можно добавить. Если меда будет больше, чем необходимо, водка не станет мягкой, а приобретет сладковатый, не очень приятный привкус. Та же проблема и с кислотами.
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- Мед является отличным средством для смягчения продукта. Добавлять его следует из расчета 1:10 – одна часть меда и десять частей алкоголя.
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- Глюкоза. На литр водки добавляется от десяти до пятнадцати миллилитров.
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- Сахар. На банку 3 литра понадобится столовая ложка.
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- Сок лимона или апельсина. Не больше одной столовой ложки на литр продукта.
- Уксус. На литр водки необходимо взять одну чайную ложку.
5. Отстаивание
Полученный напиток лучше не употреблять сразу, а дать ему настояться / Фото: alcofan.com
Не нужно разливать и пить водку сразу после всех описанных манипуляций. Ей необходимо дать отстояться. В принципе, можно начать дегустацию через пару-тройку дней, но в идеале оставить алкоголь в покое дней на семь, поместив его в прохладное место (от +4°С).
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