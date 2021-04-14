Как нужно разбавлять спирт водой в бытовых условиях, чтобы получить правильный напиток

1. Разновидности спиртов и что вообще это такое

Для приготовления водки в домашних условиях подойдет не всякий спирт / Фото: vinofil.ru







Альфа – 96,3° крепости. Производится только из злаков и считается лучшим среди представителей этой группы.















Люкс – 96,3° крепости. Также производится из злаковых культур, но разрешается добавление картофеля (35%).















Экстра – 96,3° крепости. В его производстве возможно использование картофеля в большем количестве – до 60 процентов.















Базис – 96,3° крепости. Как и в предыдущем случае, разрешается добавлять картофель в количестве 60%.















Высшей очистки – 96,2% крепости. Для производства этого спирта сырье растительного происхождения берется в произвольном соотношении.











1 сорт – 96° крепости. Как и все предыдущие, изготавливается из сырья растительного происхождения.



Производство ликеро-водочных изделий из спирта высшей очистки и 1 сорта не осуществляется / Фото: andrologmed.ru

2. Как выбрать воду

Для приготовления водки в домашних условиях рекомендуется брать дистиллированную воду / Фото: drive2.ru

3. Смешивание

Стоит помнить, что всегда вливается в воду спирт, а не наоборот / Фото: domagonim.ru

Соотношение спирта и воды

Соотношение воды и спирта должно быть строго выверенным, смешивание на глаз не допускается / Фото: samogon-wave.ru

Рассчитываем по формуле

Таблица Фертмана

Таблица Фертмана пригодится тем, планирует разводить спирт крепостью до 95 градусов / Фото: rusichsamogon.ru

По Менделееву

Менделеев написал целую работу о смешивании спирта с водой / Фото: cont.ws

Калькулятор самогонщика

Самый простой способ - воспользоваться калькулятором самогонщика / Фото: alcofan.com

4. Очистка домашней водки и ее смягчение

Вкус разведенной водки можно дополнить медом или другими натуральными ингредиентами / Фото: alcofan.com

Можно добавить и ароматизаторы, главное не перестараться / Фото: rusichsamogon.ru







Мед является отличным средством для смягчения продукта. Добавлять его следует из расчета 1:10 – одна часть меда и десять частей алкоголя.















Глюкоза. На литр водки добавляется от десяти до пятнадцати миллилитров.















Сахар. На банку 3 литра понадобится столовая ложка.















Сок лимона или апельсина. Не больше одной столовой ложки на литр продукта.











Уксус. На литр водки необходимо взять одну чайную ложку.



5. Отстаивание

Полученный напиток лучше не употреблять сразу, а дать ему настояться / Фото: alcofan.com