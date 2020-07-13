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Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Автобусные остановки являются настолько примелькавшимся и привычным объектом, что их легко не заметить и пройти мимо, но дизайн этих остановок заставит вас не только остановиться, но и остаться там подольше.

Сайт DesignCurial просмотрел и оценил сотни автобусных остановок и станций по всему миру и составил свой топ-10 лучших на 2016 год. Остановки оценивали по критериям дизайна, изобретательности, инновационной идеи и по тому, как постройка вписывается в окружающий ландшафт.

Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Автобусная остановка в Норидже, Великобритания


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Возможно, дизайн этой остановки не покажется эргономичным, тем не менее он того стоит. Остановка была спроектирована Майклом Спайсером. Она выполнена в форме листа, благодаря чему служит укрытием довольно большой территории. Архитекторы сделали отдельно стоящий железный тент с алюминиевыми панелями и полупрозрачными материалами, чтобы накрыть вестибюль и место ожидания для пассажиров. Создатели позаботились о естественной вентиляции и избытке дневного света.

Автобусная станция в Престоне, Великобритания


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Воплощение брутальности конца 1960-х годов, спроектирована Китом Ингэмом и Чарльзом Уислоном из международной архитектурной фирмы BDP. Здание отличается практичным и элегантным дизайном.
Кстати, до сих пор станция является одной из крупнейших в Западной Европе. Вмещает до 1100 машин и 80 двухэтажных автобусов. Примечательно, что 10 лет назад станцию чуть не снесли, но признали архитектурным шедевром и оставили в покое.

Автобусная остановка в Гимарайнше, Португалия


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Португальская автобусная остановка была спроектирована так, чтобы помочь решить транспортной компании «Аррива» (автобусы которой и останавливаются там) логистические проблемы.

Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Остановка вмещает 96 автобусов. Стеклянные стены здания отлично вписываются в окружающую среду и пропускают в изобилии дневной свет.

Автобусная станция у больницы Spaarne, Нидерланды


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

По форме похожа на открытую пасть кита яркого оранжевого цвета.

Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Остановка также служит кольцевой развязкой перед больницей, рядом с которой она находится. Строение является самой крупной постройкой в мире из искусственных материалов — 50 × 10 × 5 м пенополистирола и полиэфирного пластика.

Автобусная остановка в городе Сток-он-Трент, Великобритания


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Международная архитектурная фирма «Гримшоу» выиграла право в 2010 году спроектировать центральную автобусную остановку города. Дизайн строения функционален, изысканен и приятен глазу. Остановка была спроектирована так, чтобы пешеходный поток и транспорт не пересекались и свободно «передвигались».

Автобусная остановка «Бранден», Австрия


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Хотя данная конструкция мало похожа на остановку и вряд ли выполняет одну из главный функций — защиту от непогоды, тем не менее дизайн поистине выдающийся. Остановка напоминает настоящий лес из тонких стальных стержней, поддерживающих винтовую лестницу. Спроектирована дизайнером Со Фудзимото.

Автобусная остановка в городе Слау, Великобритания


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Архитектура остановки является своеобразной данью памяти местному астроному Уильяму Гершелю, который открыл в 1800 году инфракрасное излучение.

Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

«Волнистый» дизайн повторяет разную длину волн инфракрасного излучения. Помимо обычной инфраструктуры, пешеходы могут насладиться прогулкой под навесом. Благодаря гладкой и блестящей поверхности фасада внешний вид здания постоянно меняется при разном освещении.

Автовокзал Поппенбюттеля, Германия


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Главной целью при проектировании здания являлось отражение концепта воздушного судна.

Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Под прозрачной крышей помещается стоянка для восьми автобусов, а также просторная комната ожидания.

Автобусная остановка в Гаграх, Абхазия


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Огромная волна или ракушка немного напоминает яркой и замысловатой мозаикой Гауди. Остановка, спроектированная Зурабом Церетели, находится на дороге в Абхазию.

Автобусная остановка в городе Крумбах, Австрия


Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Остановка была спроектирована испанскими архитекторами Антоном Гарсией-Абрилем и Деборой Меса. Конструкция представляет собой сложенные штабелями грубые необработанные дубовые доски подобно тому, как это делается на местных лесопилках.

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