Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Автобусные остановки являются настолько примелькавшимся и привычным объектом, что их легко не заметить и пройти мимо, но дизайн этих остановок заставит вас не только остановиться, но и остаться там подольше.



Сайт DesignCurial просмотрел и оценил сотни автобусных остановок и станций по всему миру и составил свой топ-10 лучших на 2016 год. Остановки оценивали по критериям дизайна, изобретательности, инновационной идеи и по тому, как постройка вписывается в окружающий ландшафт.









Автобусная остановка в Норидже, Великобритания

Автобусная станция в Престоне, Великобритания

Автобусная остановка в Гимарайнше, Португалия

Автобусная станция у больницы Spaarne, Нидерланды

Автобусная остановка в городе Сток-он-Трент, Великобритания

Автобусная остановка «Бранден», Австрия

Автобусная остановка в городе Слау, Великобритания

Автовокзал Поппенбюттеля, Германия

Автобусная остановка в Гаграх, Абхазия

Автобусная остановка в городе Крумбах, Австрия