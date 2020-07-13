Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Автобусные остановки являются настолько примелькавшимся и привычным объектом, что их легко не заметить и пройти мимо, но дизайн этих остановок заставит вас не только остановиться, но и остаться там подольше.
Сайт DesignCurial просмотрел и оценил сотни автобусных остановок и станций по всему миру и составил свой топ-10 лучших на 2016 год. Остановки оценивали по критериям дизайна, изобретательности, инновационной идеи и по тому, как постройка вписывается в окружающий ландшафт.
Автобусная остановка в Норидже, Великобритания
Возможно, дизайн этой остановки не покажется эргономичным, тем не менее он того стоит. Остановка была спроектирована Майклом Спайсером. Она выполнена в форме листа, благодаря чему служит укрытием довольно большой территории. Архитекторы сделали отдельно стоящий железный тент с алюминиевыми панелями и полупрозрачными материалами, чтобы накрыть вестибюль и место ожидания для пассажиров. Создатели позаботились о естественной вентиляции и избытке дневного света.
Автобусная станция в Престоне, Великобритания
Воплощение брутальности конца 1960-х годов, спроектирована Китом Ингэмом и Чарльзом Уислоном из международной архитектурной фирмы BDP. Здание отличается практичным и элегантным дизайном. Кстати, до сих пор станция является одной из крупнейших в Западной Европе. Вмещает до 1100 машин и 80 двухэтажных автобусов. Примечательно, что 10 лет назад станцию чуть не снесли, но признали архитектурным шедевром и оставили в покое.
Автобусная остановка в Гимарайнше, Португалия
Португальская автобусная остановка была спроектирована так, чтобы помочь решить транспортной компании «Аррива» (автобусы которой и останавливаются там) логистические проблемы.
Остановка вмещает 96 автобусов. Стеклянные стены здания отлично вписываются в окружающую среду и пропускают в изобилии дневной свет.
Автобусная станция у больницы Spaarne, Нидерланды
По форме похожа на открытую пасть кита яркого оранжевого цвета.
Остановка также служит кольцевой развязкой перед больницей, рядом с которой она находится. Строение является самой крупной постройкой в мире из искусственных материалов — 50 × 10 × 5 м пенополистирола и полиэфирного пластика.
Автобусная остановка в городе Сток-он-Трент, Великобритания
Международная архитектурная фирма «Гримшоу» выиграла право в 2010 году спроектировать центральную автобусную остановку города. Дизайн строения функционален, изысканен и приятен глазу. Остановка была спроектирована так, чтобы пешеходный поток и транспорт не пересекались и свободно «передвигались».
Автобусная остановка «Бранден», Австрия
Хотя данная конструкция мало похожа на остановку и вряд ли выполняет одну из главный функций — защиту от непогоды, тем не менее дизайн поистине выдающийся. Остановка напоминает настоящий лес из тонких стальных стержней, поддерживающих винтовую лестницу. Спроектирована дизайнером Со Фудзимото.
Автобусная остановка в городе Слау, Великобритания
Архитектура остановки является своеобразной данью памяти местному астроному Уильяму Гершелю, который открыл в 1800 году инфракрасное излучение.
«Волнистый» дизайн повторяет разную длину волн инфракрасного излучения. Помимо обычной инфраструктуры, пешеходы могут насладиться прогулкой под навесом. Благодаря гладкой и блестящей поверхности фасада внешний вид здания постоянно меняется при разном освещении.
Автовокзал Поппенбюттеля, Германия
Главной целью при проектировании здания являлось отражение концепта воздушного судна.
Под прозрачной крышей помещается стоянка для восьми автобусов, а также просторная комната ожидания.
Автобусная остановка в Гаграх, Абхазия
Огромная волна или ракушка немного напоминает яркой и замысловатой мозаикой Гауди. Остановка, спроектированная Зурабом Церетели, находится на дороге в Абхазию.
Автобусная остановка в городе Крумбах, Австрия
Остановка была спроектирована испанскими архитекторами Антоном Гарсией-Абрилем и Деборой Меса. Конструкция представляет собой сложенные штабелями грубые необработанные дубовые доски подобно тому, как это делается на местных лесопилках.
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