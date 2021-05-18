С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Пираты эдельвейса»: какие немецкие подростки боролись с нацистами

«Пираты эдельвейса»: какие немецкие подростки боролись с нацистами

«Пираты эдельвейса»: какие немецкие подростки боролись с нацистами

В конце ХIХ века под влиянием романтизма и развития интереса к природе в Германии зародилось юношеская организация «Перелетная птица». Как и американские скауты, молодые немцы ходили в походы, занимались скалолазанием, пели песни у костра. Именно «Перелетные птицы» стали основой нацистских гитлерюгенд, в которые влилось более 80% немецких юношей возрастом от 10 до 18 лет. Те, кто не хотел ходить строем под барабаны и славить Гитлера, называли себя «Пиратами эдельвейса».

В отличие от «Детей свинга» немецкого аналога советских «стиляг» «пираты» не ограничивались танцами и культурным протестом против существующего в нацисткой Германии порядка. «Пираты» любили одеваться в одежду в стиле американских ковбоев, ездить на природу, путешествовать и петь песни. На себе они носили значки с рисунком цветка эдельвейс, а чтобы не поступать в Гитлерюгенд уходили из школы в 14 лет. Таким образом, до достижения ими 18 летнего призывного возраста на «пиратов» четыре года не распространялась государственная опека.

«Пираты» после начала войны

С началом Второй мировой войны движение стало активным и политизированным. Один немецкий рабочий писал что: «Они везде. Их больше, чем гитлерюгенд. Они хорошо знают друг друга, они всегда держатся вместе.

Их так много, что они избивают патрули. Они никогда не принимают «нет» за ответ». За одну ночь «пиратам» удалось разрисовать центр Кельна надписями типа: «Коричневый, как дерьмо, такой коричневый Кёльн. Очнитесь наконец!», «Нацистские головы покатятся после войны!», «Высшее Военное Командование лжет», «Медали за убийства».

Руководство рейха называло «эдельвейсов» тунеядцами и социальными паразитами, а для борьбы с ними власть использовала специальную дозорную службу гитлерюгенда, где служили спортсмены и крепкие парни из богатых семей. Дозоры считались кузницей кадров для СС. Для наказания сопротивления 17 сентября 1940 года был введен закон, согласно, которому был введен дисциплинарный арест сроком на один месяц.

«Пираты эдельвейса» после 1944 года

После того как союзники высадились в Нормандии немецкую молодежь привлекали для строительства оборонных рубежей. «Пираты» не хотели в этом участвовать и стали дезертировать или уходить в подполье, что привело к еще большой радикальности внутри движения.

С ухудшением ситуации на фронте «пираты» смелели и принялись устраивать нападения на патрули, помогать сбежавшим военнопленным, евреям, дезертирам. Частым явлением были саботажи на военном производстве, атаки на концлагеря и подрывы различных объектов. Именно в это время среди «пиратов» становился популярна песня со строчками: «У нас есть кулаки, и мы можем драться. У нас есть ножи, и мы их достанем».

Для содержания молодых людей, не придерживающихся нацистских взглядов, власти организовали концлагерь рядом с городком Морингер, через который к 1944 году прошло 1386 человек.

Группа «Ганс-Бомба»

Наиболее радикальным среди «эдельвейсов» стал отряд 23-летнего Ганса Штайнбрюка, который базировался в разбомбленных авиацией союзников развалинах Эренфельда, одного из районов Кельна. Помимо немцев в движении участвовали евреи, бежавшие из концлагерей заключенные, а также пригнанные на принудительные работы люди. По данным гестапо в отряде было 130 человек. Они не получали карточек на питание и добывали еду нелегальным путем. Самым знаменитым налетом «пиратов» стал «масляной грабеж», в ходе которого Штайнбрюку и его соратникам удалось украсть 2,5 тонны этого продукта.

В городе группу называли по имени лидера «Ганс-Бомба». «Эдельвейсы» разными путями добывали оружие и использовали его для нападения на гитлерюгенд, гестапо и нацистских штурмовиков. К 1945 году Штайнбрюк организовал 15 покушений, а также ряд подрывов, в том числе и кельнского отделения гестапо.

Начальник имперской госбезопасности Эрнст Кальтенбруннер объявил молодежные банды врагами народа, после чего на «пиратов» началась настоящая охота. 25 октября немцы казнили русских рабочих, сотрудничавших с «эдельвейсами», а через две недели гестапо повесили 14 задержанных в ходе облав борцов с нацизмом, среди которых было шесть несовершеннолетних.

После войны

Во время войны «пиратов» казнили, а для выбивания из них показаний гестапо использовало пытки. Несмотря на это в ФРГ членов боевой организации долго не причисляли к движению Сопротивления. Отчасти это было связано с недостаточным количеством информации и жесткими методами борьбы. Только через 60 лет после окончания войны «Пираты эдельвейса» получили официальный статус борцов с нацизмом.

Александр Бражник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Устав
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

2
Регина Тодоренко рассказала, как похудела после родов
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Регина Тодоренко рассказала, как похудела после родов

Дело: «В моем шоу есть только я!»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМодный приговор

Дело: «В моем шоу есть только я!»

Визуальные иллюзии в дизайне интерьера + фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Визуальные иллюзии в дизайне интерьера + фото

На Алтае мужчина до смерти забил знакомого колуном, чтобы успокоить его
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

На Алтае мужчина до смерти забил знакомого колуном, чтобы успокоить его

Старый сундук стоял под полом: 25 лет назад спрятали ценности и ушли
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Старый сундук стоял под полом: 25 лет назад спрятали ценности и ушли

1
Саутгемптон - Лидс: Прогноз на матч 18.05.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости спорта и букмекеров

Саутгемптон - Лидс: Прогноз на матч 18.05.2021

Ужасная трагедия: пенсионерка с ребенком погибли при пожаре в Нижегородской области
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Ужасная трагедия: пенсионерка с ребенком погибли при пожаре в Нижегородской области

Ребенка, упавшего с железнодорожного моста под Багратионовском, нашли мертвым
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Ребенка, упавшего с железнодорожного моста под Багратионовском, нашли мертвым

"НОВАТЭК" намерен выйти на круглогодичную навигацию Северморпути
Материал, выбранный редакторами МиртесенNovosti.best Только самые лучшие, приятные и полезные новости, статьи и обзоры.

"НОВАТЭК" намерен выйти на круглогодичную навигацию Северморпути

Анонс. «Скажите честно» с Александрой Осиповой. 17 мая 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Анонс. «Скажите честно» с Александрой Осиповой. 17 мая 2021

Обвинитель Кевина Спейси отказался назвать свое имя
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

Обвинитель Кевина Спейси отказался назвать свое имя

Беспилотный автомобиль Waymo выкинул на дороге пару трюков, а затем сбежал от инженеров
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Беспилотный автомобиль Waymo выкинул на дороге пару трюков, а затем сбежал от инженеров

Власти Петербурга нашли нарушения коронавирусных ограничений на концерте Artik & Asti
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Власти Петербурга нашли нарушения коронавирусных ограничений на концерте Artik & Asti

Не вошел в поворот: автомобиль под камерой протаранил машину и Кантемировский мост
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Не вошел в поворот: автомобиль под камерой протаранил машину и Кантемировский мост

Около 4 тысяч жителей Барнаула посетили гастроли театра имени Вахтангова
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Около 4 тысяч жителей Барнаула посетили гастроли театра имени Вахтангова

Зарезавшим трех человек в Екатеринбурге оказался россиянин Кукушкин
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Зарезавшим трех человек в Екатеринбурге оказался россиянин Кукушкин

ВМФ России получит около 40 новых кораблей и судов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина дня. Финансы

ВМФ России получит около 40 новых кораблей и судов

Нефть WTI и Brent упали в цене
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Нефть WTI и Brent упали в цене

Израильский военный корабль подвергся обстрелу из сектора Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Израильский военный корабль подвергся обстрелу из сектора Газа

Крымские полицейские освободили бизнесмена и задержали трех похитителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Крымские полицейские освободили бизнесмена и задержали трех похитителей

После казанской трагедии утвердили требования безопасности детского отдыха
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

После казанской трагедии утвердили требования безопасности детского отдыха

Запись на бесплатные занятия по физподготовке открылась в центре «Святогор»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш район Южнопортовый

Запись на бесплатные занятия по физподготовке открылась в центре «Святогор»

Тест – скрытые черты Вашей натуры
Материал, выбранный редакторами МиртесенГОРНИЦА - психология, эзотерика, Зодиак, тесты, здоровье, красота

Тест – скрытые черты Вашей натуры

Картина дня

наверх