«Пираты эдельвейса»: какие немецкие подростки боролись с нацистами

В конце ХIХ века под влиянием романтизма и развития интереса к природе в Германии зародилось юношеская организация «Перелетная птица». Как и американские скауты, молодые немцы ходили в походы, занимались скалолазанием, пели песни у костра. Именно «Перелетные птицы» стали основой нацистских гитлерюгенд, в которые влилось более 80% немецких юношей возрастом от 10 до 18 лет. Те, кто не хотел ходить строем под барабаны и славить Гитлера, называли себя «Пиратами эдельвейса».

В отличие от «Детей свинга» немецкого аналога советских «стиляг» «пираты» не ограничивались танцами и культурным протестом против существующего в нацисткой Германии порядка. «Пираты» любили одеваться в одежду в стиле американских ковбоев, ездить на природу, путешествовать и петь песни. На себе они носили значки с рисунком цветка эдельвейс, а чтобы не поступать в Гитлерюгенд уходили из школы в 14 лет. Таким образом, до достижения ими 18 летнего призывного возраста на «пиратов» четыре года не распространялась государственная опека.