Василий Шуйский: что стало с последним Рюриковичем на царском троне

Портрет

В глазах историков и драматургов Василий Иванович Шуйский зачастую предстает фигурой лишенной привлекательности. «Более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся», – таким видит царя историк Василий Ключевский.

Александр Сергеевич Пушкин хоть и отдает должное смелости и силе характера Шуйского, но признает, что свои лучшие качества царедворец сохраняет не при жизни, а при падении. Поэту вторит Николай Карамзин: «пал с величием в развалинах Государства».

Современники также не жаловали Василия Шуйского хорошими эпитетами, называя боярина то Шубником, то Шубиным, намекая на поддержку, оказанную им торговым и посадским людям при вхождении во власть.