10 самых неожиданных вещей, которые учёные обнаружили в космосе

Несмотря на активное изучение о освоение, космос всё ещё полон загадок для человечества. Только совсем недавно гравитационные волны считались лишь теорией, а сегодня их существование уже доказано научно. Кто знает, какие тайны таят в себе эти мрачные тёмные глубины Вселенной. Тем не менее, даже среди того, что уже открыто учёными полно вещей крайне удивительных, в существование которых сложно поверить.











Алкоголь

Планета из алмазов

Огромное дождевое облако

Холодные звёзды

Возможный океан жизни

Молнии

Настоящий ад

Магнетары

Планеты-сироты

Машина времени