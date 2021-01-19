Факты из книг о Шерлоке Холмсе, которые часто проходят мимо внимания читателя

Холмс закончил Кэмбридж, а у Ватсона нет никакой собаки

В фильме 2009 года у Ватсона, например, точно есть бульдог.

Холмс далеко не сухарь

Роберт Дауни-младший неплохо передаёт любовь Холмса к театральности.

Холмсу вряд ли был нужен товарищ по квартире

Миссис Хадсон достаточно кротко сносит не самых удобных постояльцев. Возможно, тому есть финансовая причина.

Холмс и «лишние знания»

Вопреки собственным утверждениям, Холмс очень эрудирован в области искусств.

Семья Холмса

Майкрофт Холмс в воплощении Бориса Клюева.

Холмс не женоненавистник, а у Ватсона не может быть детей

В рассказах Дойля нашлось место сортирному юмору