Сколько готовится компост, перегной, травяной настой и зреют опилки

В режиме самоизоляции и экономии, когда поход в садовый центр или магазин порой становится проблемой, да и бюджет поберечь хочется, на первый план выходят «домашние» подкормки и удобрения для сада-огорода.

Хотя в принципе экономные дачники никогда не упускали возможность приготовить их самостоятельно.

Сегодня мы разберем процесс и сроки приготовления самых популярных, действенных и часто используемых самодельных средств для подкормки растений и улучшения качества почвы на участке.

Перегной – как, зачем, из чего и сколько готовить





Вообще, под перегноем в широком смысле слова понимают составную часть почвы, массу любого состава из животных и/или растительных остатков, призванных обогащать ваши грядки органикой (т.к. там много биологически значимых микроэлементов и микроорганизмов). Дополнительные плюсы использования перегноя – увеличение теплоемкости и влагоемкости субстрата, способствование разрыхлению тяжелых и связыванию легких почв.

В зависимости от состава, можно выделить несколько видов перегноя, используемого в качестве удобрения.

Например, бывает перегной навозный – как понятно из названия, он получается из перепревшего навоза. Навоз – экскременты сельскохозяйственных животных или птиц, древнейшее ценное натуральное удобрение – в свежем виде на грядки вносить нельзя, т.

Компост – как, зачем, из чего и сколько готовить

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Зрелые опилки – как, зачем, из чего и сколько готовить

к., разлагаясь в почве, он выделяет слишком много тепла, пагубно влияющего на корневую систему сельскохозяйственных культур. Кроме того, в навозе сохраняются неповрежденные семена сорных растений, споры вредоносных грибов и бактерий, личинки вредителей.Поэтому на грядках используют перегной – хорошо перепревший навоз уже без запаха аммиака, представляющий собой темную, однородную, легкую и рыхлую массу. Да, содержание полезной органики в такой массе заметно снижается по сравнению со «свежим продуктом», зато вы получаете универсальное удобрение «мягкого» действия, которое без опаски можно вносить под любые культуры.Перегной также улучшает структуру любой почвы. Чаще всего его используют в составе почвосмеси в теплице или парнике, добавляют в посадочные ямы для саженцев, а также применяют в качестве питательного субстрата для рассады.Сколько должен перепревать навоз, пока он не станет перегноем? Это зависит от способа «приготовления».По методу Кранца (горячее хранение), рыхлый и неперепревший навоз укладывают в изолированные штабеля шириной до 3 м и высотой до 1 м и оставляют в таком виде на 3-5 дней. Когда этот навоз разогревается, его сильно уплотняют и поверх укладывают следующий рыхлый слой. В холодное время навоз укрывают, чтобы избежать теплопотерь. Спустя 3-5 месяцев штабель навоза высотой 3 м превращается в аккуратный и лишенный запаха перегной.При холодном методе увлажненный навоз ежедневно плотно утрамбовывают в штабеля шириной не менее 5 м и высотой до 2 м. Желательно делать это в максимально прохладном помещении, например, на бетонном полу.При хранении же в прикрытых от осадков неуплотненных кучах на открытом воздухе перегной образуется от года до нескольких лет (в зависимости от климата, в теплых регионах это происходит быстрее), но за полгода уже теряет до 60% массы сухого органического вещества и до 50% содержащегося в нем азота.Еще один популярный вид улучшителя структуры почвы – перегной листовой. Он способствует влагоемкости субстратов, привлекает дождевых червей, немного подкисляет грунт.Готовят такой перегной на основе листвы – подойдет любая, лишь бы она была здоровая. Собранные и частично измельченные листья плотно укладывают в специальные конструкции или емкости с обязательным доступом воздуха, утрамбовывают и обильно поливают. За время созревания не забывайте периодически возобновлять увлажнение массы.Такой листовой перегной через 0,5-2 года после закладки можно вносить под культуры, использовать для выращивания рассады или в качестве мульчи. Точные сроки определяются в зависимости от плотности закладки листьев и пород деревьев, листву которых вы берете. Молодой перегной становится похож на однородную темную массу со «скелетиками» листьев и мелкими непереработанными палочками. Впоследствии его можно смешивать с садовой землей или компостом. Спустя 1,5-3 года разлагаются все остатки, а перегной превращается в темный рассыпчатый грунт.Компост – сплошная масса разложившейся органики, которую также используют в качестве отличного удобрения и улучшителя структуры почвы.Чем компост отличается от перегноя? Главное отличие – в составе, поскольку в компостную кучу складывают все, что попадается под руку: кухонные очистки, зеленые сорняки, скошенную траву, ботву овощей, тонкие ветки. Иногда для лучшего эффекта в компост вносят слои торфа или садовой земли, реже – тот же навоз и птичий помет.Зреет компост в специальных ямах или емкостях, где компоненты укладывают слоями, проливают водой (в которую можно добавить удобрения) и время от времени перелопачивают. После полного перегнивания зрелый компост внешне похож на перегной, однако содержит больше микроэлементов и лучше разрыхляет почву.Почему дачники чаще выбирают компост, чем перегной? Потому что для его приготовления можно использовать «подручные отходы», а состояния полной готовности компост достигает за 1-2 года. Причем и этот срок можно сократить до 3-8 месяцев, если добавить в зреющий компост бактериальные препараты, и даже до 2,5-3 месяцев, если освоить так называемую технологию изготовления «быстрого компоста» в мешках. Если взяться за закладывание такого компоста осенью, то к весне вы получите полноценное удобрение для своих грядок!Настои из растительного сырья («зеленый чай», «зеленое удобрение») – могут быть отличным удобрением, улучшителем почвы и стимулятором роста сельскохозяйственных культур. Нужно только точно знать, из какого сырья, когда и как такие чудодейственные настои готовить.Одно из главных преимуществ травяных настоев – скорость их приготовления. Если для получения хорошего компоста у вас уйдет почти год, а для хорошего перегноя и того больше, то настоем вы сможете подкормить свои растения уже через 1,5-2 недели.Для приготовления травяных настоев годятся практически все растения-сорняки и даже многие культурные формы – крапива, ромашка, бархатцы, базилик, лебеда, мята, мокрица, петуния, лук, чеснок, лаванда, клевер, горчица, дикорастущие бобовые… Просто нужно учесть тот факт, что одни из них помогают бороться с различными болезнями и вредителями, вторые улучшают состояние растений и наполняют почву полезными веществами – поэтому поинтересуйтесь полезными свойствами выбранных растений заранее.Для приготовления как лечебных, так и питательных травяных настоев скошенную зелень помещают в большую емкость, занимая примерно 2/3 объема, доверху доливают водой и оставляют в тепле на 7-10 дней, накрыв полиэтиленовой пленкой, в которой проделывают отверстия, и регулярно перемешивая.Признаки готового настоя – своеобразный специфический запах и прекращение обильного образования пены. В дальнейшем на 1 л процеженного травяного настоя добавляют 10 л воды и поливают либо опрыскивают культурные растения.Со «зрелыми» древесными опилками все в принципе понятно – готовят их из опилок «незрелых», т.е. свежих, сырых.Зачем они вообще используются на дачном участке? Во многих случаях:для выращивания рассады;в качестве мульчи для садовых и огородных культур;как часть теплых грядок;для обустройства дорожек;как составная часть компоста; для выращивания грибов;как утеплитель при хранении овощей;для зимнего укрытия растений;для растопки домашней коптильни или котлов.И если в качестве топлива или материала для садовой дорожки могут использоваться любые опилки, то для прямого контакта с растениями они в подавляющем большинстве случаев не подходят. Свежие опилки в большом количестве способны заметно подкислять почву и «вытягивать» из нее азот, что может не пойти на пользу огородным культурам. Поэтому перед таким использованием на грядке они должны «созреть», а вы можете им в этом помочь, дополнительно обогатив источником азотистых веществ.Особенно «кислыми» являются опилки хвойных пород деревьев, поэтому их желательно использовать только под те культуры, которым такая среда по нраву – например, для мульчирования рододендронов.На расстеленную пленку слоями высыпьте примерно 3 ведра опилок, 200 г мочевины и налейте 10 л воды, чтобы опилки равномерно пропитались. Сверху накройте их пленкой и придавите чем-нибудь тяжелым. Спустя две недели опилки можно использовать, выкладывая слоем в 5-10 см.В конце сезона такие опилки обычно перекапывают вместе с землей.Самодельные удобрения – отличный выход для бережливых дачников, у которых в дело идет в буквальном смысле все то, что находится под ногами и что другие выбрасывают. А вы используете подобные домашние средства в обработке огородно-садового участка? Поделитесь рецептами и идеями в комментариях!