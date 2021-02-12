12 нелепых ошибок на кухне, которые мешают сделать блюда идеальными

Казалось бы, каждый раз делаешь одно и то же, но иногда что-то идёт не так, и приготовленная еда кажется не такой красивой и вкусной. А извечные вопросы: мыть или не мыть, хранить в холодильнике или нет, какое масло лучше всего использовать и что делать с недопитым вином – вызывают ступор, заставляя искать правильные ответы, которые иногда настолько очевидны и нелепы, что в их правдивость трудно поверить.
1. Если рыба прилипает к сковороде
Как правильно приготовить рыбу. \ Фото: mir24.tv.
Каждая хозяйка хотя бы раз в своей жизни сталкивалась с тем, что при жарке рыба не только прилипает к сковороде, а и разваливается на мелкие кусочки, теряя свой аппетитный вид. Чтобы избежать подобного в следующий раз, достаточно за пятнадцать минут до приготовления посолить масло, на котором она будет жариться, а также рыбные кусочки. Этот простой лайфхак поможет сохранить блюдо в надлежащем виде и облегчит готовку.
2. Промыть или нет
Красивые рассыпчатые макароны. \ Фото: 1000.menu.
Некоторые хозяйки до сих пор задаются вопросом стоит ли промывать крупу или макароны перед приготовлением. И если с первым всё более-менее понятно, то с макаронами возникает загвоздка, навеянная советскими временами, когда макаронные изделия имели свойство слипаться в комок. На сегодняшний день, как правило, большинство производителей делают макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, что существенно облегчает жизнь хозяйки на кухне. Поэтому вся надобность промывать макароны отпадает сама собой.
3. Какое масло выбрать для жарки
Для жарки рафинированное. Для салатов нерафинированное. \ Фото: zhetysuolive-gaea.kz.
Каждый раз, когда дело доходит до приготовления экзотических или средиземноморских блюд, многие хозяюшки спешат плеснуть на сковороду нерафинированное оливковое масло. Но как утверждают специалисты в области питания и диетологии, его лучше всего использовать для заправки различных салатов и холодных закусок. А для жарки стоит применять рафинированное оливковое или подсолнечное масло.
4. Когда стоит добавлять помидоры в горячие блюда
Суп, рагу: В конце. Мясо, рыба: в начале. \ Фото: food4vita.ru.
Если вы решили приготовить мясо с овощами, сдобрив их свежими/консервированными ароматными помидорами, то не спешите отправлять их на сковороду в срочном порядке вместе с остальными продуктами, переживая о том, что они так и не успеют дойти до готовности. Кислота, содержащаяся в помидорах, замедляет приготовления других овощей, поэтому, морковь, лук, капуста или картофель могут стать «деревянными», но при этом она ускоряет процесс приготовления мясных блюд. Поэтому, если вы готовите овощные рагу и супы, добавляйте помидоры/томатную пасту за 5-7 минут до конца готовки. Если же это мясное блюдо, то здесь можно добавлять помидоры в самом начале приготовления: выделяемый сок и кислота сделают его мягче и сочнее.
5. Как варить картошку и другие овощи
Правильно варим овощи. \ Фото: imagenesgratisrd.blogspot.com.
Варка овощей – процесс ответственный. И как только вода начинает закипать, руки так и тянутся снять крышку, не допустив «сбегания» на печку. Однако не спешите так делать. Лучше всего уменьшить огонь, а крышку слегка сдвинуть в бок или подложить под неё деревянную шпажку. Так процесс приготовления станет гораздо быстрее, а полезные вещества при варке овощей не будут улетучиваться, тем самым сохраняя более насыщенный вкус и аромат, а также витамины и макроэлементы.
6. Что делать с недопитым вином
Используем недопитое вино для готовки. \ Фото: belok.net.
Как правило, недопитое в бутылке вино теряет свой первоначальный вкус и аромат. Но не спешите его выливать, оно сто процентов пригодится вам для приготовления энного количества блюд: от запекания/тушения мяса до приготовления соусов и выпечки.
7. Как готовить брокколи
Не перевариваем брокколи. \ Фото: nv.ua.
Брокколи, как и любые другие овощи зеленого цвета, необходимо готовить в большом количестве хорошо подсоленной воды. Но при этом стоит также помнить о том, что их ни в коем случае нельзя переваривать. Иначе они не только потеряют свой вкус, а и все полезные свойства.
Важно! Как только брокколи были доведены до готовности, их необходимо откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
8. Количество начинки для пиццы
Всё должно быть в меру. \ Фото: anushanruban.dk.
Пицца – бесконечный предмет споров. Кто-то кричит о том, что начинки мало, ведь должно быть больше, а кто-то наоборот говорит о том, что начинки переизбыток и есть пиццу просто невозможно…
Простое и главное правило гласит, что начинка в пицце должна быть в умеренном количестве и в равных пропорциях. Иначе всё, что сверх нормы – переходит в разряд открытых пирогов.
9. Соус «Винегрет»
Соус «Винегрет». \ Фото: visitacaribe.com.
Несмотря на то, что этот соус считается одним из самых распространённых и достаточно лёгок в приготовлении, те не менее, возникает загвоздка. Большинство хозяек попросту забывают в первую добавить соль и сахар, и затем развести их уксусом до полного растворения. Также не стоит добавлять всё масло сразу. Его нужно вводить постепенно, не переставая взбивать венчиком.
10. Как варить яйца
Добавляем соль и заливаем холодной водой перед варкой. \ Фото: bucatarul.eu.
Большинство наверняка хотя бы раз в своей жизни сталкивалось с тем, что яйца при варке не только трескаются, а и вытекают. Поэтому, их лучше всего варить на среднем огне в большой кастрюле, предварительно залив холодной водой и насыпав несколько столовых ложек соли.
11. Дрожжевое тесто не хочет подниматься
Дрожжевое тесто. \ Фото: photorecept.ru.
«Почему дрожжевое тесто не поднимается?» – вопрос, который частенько мучает хозяек. Причин может быть несколько. Но самые распространённые из них – это несвежие дрожжи и вода из-под крана. В первом случае стоит обращать внимание на дату выпуска дрожжей, а также не рекомендуется использовать ранее открытые пакетики или начатые дрожжи. Во втором даже очищенную воду стоит заменить молоком комнатной температуры.
12. Шкаф или холодильник
Не забываем правильно хранить продукты. \ Фото: qazeta.net.
Как только очередь доходит до хранения продуктов и специй, многие без разбора всё отправляют в холодильник. Но, как правило, такой ход оказывается неверным. Особенно если это касается бананов и помидоров. Их лучше всего хранить при комнатной температуре. Так они гораздо лучше и дольше сохраняют свой аромат и полезные вещества.
А вот мёд, хлеб и даже специи можно и нужно хранить в холодильнике, или на крайней случай в шкафу.
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