Как удвоить урожай на небольшом участке

Американские садоводы делятся секретами получения обильных урожаев с минимальной площади.

Попробуйте представить себе, что полтонны вкусных экологически чистых овощей можно вырастить на садовом участке площадью всего в 28 кв. метров (4,6 х 6,1 м). С гряды площадью 9,1 кв.м (1,2 х 7,6 м) можно собрать 227 кг помидоров, а на грядке площадью 2,2 кв.м вырастить 22,7 кг моркови (этого количества достаточно на целый год для семьи из четырех человек).

Такие урожаи отнюдь не фантастика. Их получают конкретные люди, которые знают, как добиться успеха на маленьких участках земли. Сегодня мы знакомим читателей с секретами преуспевающих садоводов. Самый важный из них состоит в том, чтобы не откладывая в долгий ящик, четко спланировать все свои действия.

Секрет 1. Проведите работы по облагораживанию почвы в саду

Когда спрашивают о самом важном факторе, от которого зависит высокий урожай, наши специалисты единодушно отвечают - от почвы.

Если вы сторонник органического земледелия, то вам должно быть известно, насколько важное значение для здоровья почвы имеет обилие органического материала. В саду необходимо создать особо плодородную почву. Глубокий слой рыхлой почвы, богатой органическим материалом, создает благоприятные условия для развития корневой системы, а разветвленные корни получают прямой доступ к питательным веществам и воде. Результатом будет интенсивное и очень продуктивное развитие надземной части растений.

Секрет 2. Увеличьте высоту гряд - это поможет повысить урожай

Самый быстрый способ увеличения глубины плодородного слоя земли - высокие гряды. Проще всего это достигается путем двукратной перекопки гряды на двойную глубину. Так вы сделаете пышную гряду с рыхлым слоем почвы, доходящим до глубины 60 см и возвышающимся над поверхностью земли на 5-25 см.

Безусловно, на первых порах двойная перекопка потребует значительных усилий (подсчитано, что для первичной двукратной перекопки гряды размером 1,2 х 7,6 м требуется 8 часов), однако впоследствии ваш труд окупится: полученный урожай будет в четыре раза выше того, который можно получить при обычной посадке культур в гряду, подготовленную двухъярусным плугом. И заверяю вас, что необходимость в последующей обработке почвы будет минимальной. Вам потребуется не больше 30 минут на то, чтобы произвести рыхление гряды площадью 9 кв.м, которая ранее была перекопана на двойную глубину.

Планировка огорода в форме серии грядок (высоких или плоских) экономит площадь, так как в этом случае полезная площадь не теряется на междурядья, как при рядовой посадке.

"В огороде, спланированном в форме гряд, на площади 42 кв. метра можно вырастить полтонны овощей, в то время как при рядовой посадке на такой же площади можно вырастить лишь половину указанного количества", - считает Дэн Вули, научный сотрудник университета штата Миссури.

Наряду с экономией труда и площади при выращивании овощей в грядах следует отметить и экономию времени. Однажды Вули в течение года вел учет времени, которое он тратил на посадку и уход за растениями на площади 9 х 9 метров. "Работа в огороде с середины мая до середины октября заняла в общей сложности 27 часов (то есть, чуть больше трех рабочих дней), а полученный урожай овощей составил 861 кг. Этого количества достаточно для обеспечения овощами семьи из трех человек в течение года", - заметил Вули.

По-видимому, вас заинтересует, каким же образом высокие гряды позволяют экономить время. Дело в том, что в этом случае растения сажают достаточно близко одно к другому и отбрасываемая ими тень подавляет развитие сорняков. Поэтому прополка отнимает меньше времени. Помимо того, при более тесном расположении растений на высоких грядах сокращаются затраты времени на полив и уборку урожая.





Секрет 3. Обрабатывайте по одному квадратному футу огорода

У небольших огородов есть определенные преимущества, считает Мэл Бартоломью, автор бестселлера "Этот необыкновенный квадрат". Автор книги подсчитал, что если бы он выращивал садово-огородные культуры рядовым способом, а не на заключенных в деревянные рамы грядах, ему потребовалось бы в пять раз больше площади для получения такого же количества продукции.

"Благодаря сокращению площади под культурами экономится 80% поливной воды, 80% удобрений и 80% затрат труда", - считает он.

Для того, чтобы небольшую площадь огорода сделать удобной для обработки и ухода, Бартоломью разделил каждую гряду размером 4 х 4 фута (1,2 х 1,2 м) на 16 квадратов площадью 1 х 1 фут (0,30 х 0,30 м). На каждом квадратном футе можно по своему желанию посадить различные культуры. Например, вырастить по одному растению кустовых томатов, или по четыре головки кочанного салата, или по 9 растений кустовой фасоли, или 16 растений редиса.

Секрет 4. Придайте грядкам скругленную форму

Форма гряд играет важную роль. Скругленные в форме арки высокие грядки (такова биоинтенсивная форма гряд после двукратной перекопки) позволяют более рационально использовать площадь по сравнению с высокими плоскими грядами, считает Алекс Макгрегор, овощевод из штата Теннесси. По его подсчетам у скругленной гряды, имеющей у основания ширину 5 футов (1,5 м), длина дуги скругленной части достигает 6 футов (1,8 м). Следовательно, за счет этого дополнительного фута (0,3 м) возрастает посевная площадь гряды. Конечно, может показаться, что один фут - совсем немного, однако при умножении на длину гряды прибавка посевной площади становится существенной. За счет скругления удается увеличить посевную площадь гряды длиной 20 футов (6 м) со 100 кв.футов (9 кв.м) до 120 кв. футов (11 кв.м), то есть на 20%. По краям скругленных гряд прекрасно растут такие культуры, как салат, шпинат и др.





Секрет 5. Рационально расположите растения на гряде

Для того, чтобы собрать максимальный урожай с каждой гряды, внимательно отнеситесь к размещению на ней растений. Макгрегор не советует располагать растения квадратами или рядами. Он предпочитает треугольное расположение, благодаря чему на каждой гряде по его подсчетам можно вырастить на 10-14 процентов больше растений.

Секрет 6. Не допускайте загущения посадок

Не стремитесь сажать растения слишком густо, потому что некоторые культуры при загущенной посадке не достигают полной величины, а из-за этого урожай с квадратного фута сокращается. При увеличении расстояния между растениями рыхлокочанного салата Ромэн с 20 до 25 см вес каждого растения удваивается.

Следует иметь в виду, что величина массы урожая с квадратного фута важнее, чем число растений на квадратный фут. Излишняя уплотненность посадки, кроме того, делает растения более восприимчивыми к болезням и вредителям.





Секрет 7. Выращивайте культуры на шпалерах и опорах

Даже при очень маленькой площади можно увеличить продуктивность огорода за счет выращивания ряда культур на шпалерах. Широко разрастающиеся растения (например, томаты, лимскую фасоль, горох, тыквы, дыни, огурцы и др.) можно выращивать вертикально, используя шпалеры, решетки и опоры.

Помимо экономии площади вертикальное выращивание сокращает время на уход за растениями и на сбор урожая. На растущих вертикально растениях лучше видны созревшие плоды. Кроме того, поскольку они приподняты над землей, их реже поражают грибковые болезни, так как воздух свободно циркулирует между листьями.

У Мэла Бартоломью плетевые растения растут на шпалере, которую он ставит с одной стороны гряд размером 4 х 4 фута (1,2 х1,2 м). Для устройства шпалеры он использует два крепких столбика, вбитых в землю у концов грядки, и натянутую между ними нейлоновую сетку. Плети растений (но не плоды!) следует подвязывать к опорам. У тыкв и дынь с их крупными, тяжелыми плодами при наличии опоры развиваются толстые, крепкие стебли.

Секрет 8. Применяйте смешанные посадки совместимых культур

Посадка между растениями одной культуры других совместимых культур тоже позволяет экономить площадь. Классическим примером может служить совместное выращивание таких американских "аборигенов", как кукуруза, фасоль и тыква. Крепкий стебель кукурузы служит опорой для лимской фасоли, а тыква свободно растет внизу, образуя тень, которая сдерживает развитие сорняков, конкурирующих с этими культурами. Такое выращивание дает хорошие результаты, только если культуры совместимы.

У Барбары Фельдт на небольшой грядке (1,3 кв.м) в коллективном саду близ Нью-Йорка вместе растут: многоцветковая фасоль, два куста томатов, огурцы, кустовая фасоль и несколько растений редиса. Многоцветковая фасоль, томаты и огурцы в процессе роста распространяют свои стебли вверх по шпалере (ею служит часть забора), а кустовая фасоль и редис растут внизу.

Пол Дошер, огородник из штата Нью-Гемпшир, сажает весенний салат между растениями семейства крестоцветных, например, между спаржевой капустой (брокколи) и кочанной. "К тому времени, когда капусте начинает требуется больше места на грядах, салат уже убран", - говорит он. Кроме того, он сажает вместе морковь и лук, а между растениями редиса и свеклы выращивает сельдерей.





Секрет 9. Чередуйте культуры на грядке в течение сезона

Чередование нескольких культур на одном участке в течение одного сезона, или посадка второй культуры после уборки первой позволяет вырастить несколько урожаев за один сезон. Многие огородники могут вырастить на одном участке три и даже четыре урожая за сезон. Начните с салата - культуры прохладного сезона. С наступлением жаркой погоды растения салата становятся горькими, и если они не все использованы, то нужно убрать их с гряды совсем, а на освободившееся место посадить скороспелую кукурузу. После созревания и уборки початков кукурузы, уберите ее стебли и займите освободившееся место какими-нибудь зеленными культурами или озимым чесноком. Ни один участок сада не должен пустовать.

"Как только культура созревает, я собираю урожай, вношу на освободившиеся гряды компост и вновь сажаю какие-нибудь культуры", - говорит Барбара Фельдт, весь огород которой занимает 6 кв.метров. "Рассаду я выращиваю в доме, и у меня всегда есть что-нибудь для пересадки в грунт", - добавила она.

Замечено, что выращенные из рассады растения созревают гораздо быстрее, чем посаженные прямо в грунт. Поэтому советуем по возможности выращивать сначала рассаду.

Для того, чтобы ускорить созревание, а следовательно, и смену культур в саду, необходимо выбирать скороспелые сорта. Макгрегор из штата Теннесси сообщает: "Я выращиваю из рассады почти все культуры еще и потому, что высаженные в грунт растения бывают уже достаточно большими и создают на грядках тень, подавляя рост сорняков. Прополку я обычно произвожу только один раз - после высадки рассады в грунт".

Все наши специалисты считают, что после каждой смены культуры на освободившееся место необходимо подсыпать компост из расчета 2/3 ведра на 1 кв.м. Его заделывают в почву на глубину нескольких сантиметров. А сантиметровый слой компоста на поверхности почвы служит растениям прекрасной защитой от болезней.

Секрет 10. Продлите сезон выращивания культур

Добавление нескольких недель в начало и конец сезона позволяет собрать хотя бы один дополнительный урожай. Можно в конце сезона вырастить турнепс, листовой салат или листовую капусту, можно насладиться новым урожаем великолепных осенних томатов.

Для того, чтобы выиграть эти несколько продуктивных недель, необходимо принять меры к тому, чтобы почва и окружающий культуры воздух были теплыми, даже если уже похолодало.

Приверженцы интенсивного овощеводства используют для этой цели различные средства, например, пленочные покрытия, переносные укрытия для отдельных растений или туннельные теплицы. Эти устройства обеспечивают необходимые для роста растений условия даже в холодную погоду.

"Весной я пользуюсь переносными индивидуальными пластмассовыми укрытиями для высаженных в грунт огурцов и тыквы, чтобы ускорить их ранний рост, - сказал Пол Дошер. - У нас в Нью-Гемпшире такое дополнительное утепление позволяет высаживать рассаду в грунт уже в начале мая, что очень важно". Помимо этого Дошер использует холодный парник для очень раннего закаливания рассады и выращивания салата в декабре.

Джеф Болл, автор книги "60 минут в саду с Джефом Боллом", производит предварительное согревание почвы в заключенных в рамы грядках, для чего укрывает их черной мульчирующей пленкой с отверстиями для растений за 8 недель до последнего весеннего заморозка. Над грядками он ставит арочную теплицу из крепящейся к каркасу прозрачной перфорированной пленки. Болл объяснил, что такое устройство позволяет к середине марта повысить температуру почвы в грядках до 15,5°С. Когда температура почвы повышается до 18-21°С, поверх черной пленки он настилает на грядки слой соломы толщиной 2 см, чтобы защитить почву от перегрева. С наступлением теплой погоды Болл убирает арочную теплицу и вновь ставит ее только осенью с наступлением холодов. Черная пленка остается на грядках до конца сезона.





Мэл Бартоломью тоже ставит туннельные теплицы над своими квадратными футами, но в отличие от Болла, который использует для каркаса изогнутые дугой пластмассовые трубки, Бартоломью сгибает в форме арки металлическую сетку, натягивает на нее прозрачную пленку и закрепляет ее на каркасе бельевыми прищепками. "С наступлением теплой погоды я приоткрываю щели между листами покрытия, чтобы выпустить горячий воздух, а позднее совсем снимаю пленку, но сетку оставляю на месте, так как она защищает культуры от птиц и диких животных", - поясняет он.

Только устройство высоких гряд, без применения пленочных укрытий, каркасных теплиц и других приспособлений, позволяет продлить сезон выращивания культур, особенно в северо-восточных штатах США, а также в других климатических зонах, где весной почва долго остается холодной и мокрой.

Почва высоких гряд лучше дренирована и прогревается быстрее, чем на низких грядах, что позволяет раньше приступать к весенней посадке культур.

Если у вас есть свежий навоз, вы можете сделать теплую гряду, чтобы удлинить срок вегетации культур. Французские овощеводы начали пользоваться этой технологией еще в XIX веке. Она позволяла им выращивать салат всю зиму, а урожай дынь получать в начале лета.

В книге "Интенсивное возделывание овощей", впервые изданной в 1913 году и переизданной в 1978, сообщается, что французские овощеводы выращивают овощи на грядах, заключенных в деревянные рамы размером 1,4 х 4 метра. Заднюю часть гряды они делают несколько выше передней, а сверху прикрывают ее застекленными рамами. Подготавливая теплую гряду, они выбирают верхний слой почвы на отведенном под гряду месте, и заменяют его смесью, состоящей из соломы, земли и выдержанного 3-4 месяца навоза (нельзя использовать свежий навоз, так как он слишком горячий).

Преющий навоз вырабатывает достаточно тепла, чтобы согревать почву, а застекленная рама удерживает тепло и обеспечивает необходимую растениям температуру воздуха.

Чтобы не допускать перегрева воздуха над грядой, что может вызвать "сгорание" растений, нужно время от времени приоткрывать раму, а с наступлением теплой погоды вообще ее снять.

Приверженцы интенсивного овощеводства во Франции меняют места теплых гряд в своем огороде для того, чтобы расширить площади с плодородной землей, полученной благодаря внесенному в нее большому количеству перепревшего навоза. На месте бывших теплых гряд они делают обычные гряды.

Викки Мэттерн, "Organic Gardening"