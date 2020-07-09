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Самый большой в мире фейерверк успешно запустили над Колорадо

Самый большой в мире фейерверк, весящий почти 1270 кг, в субботу осветил небо над проходившим в Колорадо зимним фестивалем. Самый большой в мире фейерверк успешно запустили над Колорадо

Фейерверк, размером 157 см, чуть больше 1,5 м в диаметре, был выпущен из 8-метровой трубы, которая была размещена на Изумрудной горе. Самый большой в мире фейерверк успешно запустили над Колорадо Ракета была запущена в небо со скоростью 482 км/ч и поднялась почти на 1,6 км вверх, прежде чем взорваться и осветить ярким светом горный склон. Не обошлось мероприятие и без представителей Книги рекордов Гиннесса, которые наградили официальным сертификатом событие, организованное группой «Steamboat Fireworks». «Мы потратили сотни часов на этот проект, и мы ожидаем, что в ближайшие месяцы будем кайфовать от этого успеха», — сказал менеджер проекта и финансист Тим ​​Борден (Tim Borden). Самый большой в мире фейерверк успешно запустили над Колорадо Борден принял сертификат и поблагодарил всех членов своей команды, которым всё-таки удалось реализовать задуманное, и это несмотря на неудачный запуск ракетницы в 2019 году. «Они проанализировали данные, собранные в результате неудачи группы в 2019 году, и внесли пару существенных изменений в структуру оболочки и раствор, отвечающий за подъём», — говорится в релизе. Самый большой в мире фейерверк успешно запустили над Колорадо Добавим, что предыдущий мировой рекорд по крупнейшему фейерверку был установлен в Объединенных Арабских Эмиратах в 2018 году с 1087-килаграммовым снарядом.

Мероприятие состоялось прямо на новый год. После пуска, заряд достиг высоты 670 метров и взорвался, рассеяв тысячи искр, которые благополучно упали в воду вокруг острова Аль-Марджан.

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Самый большой в мире фейерверк успешно запустили над Колорадо

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Самый большой в мире фейерверк успешно запустили над КолорадоПодписаться на мой Instagram

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