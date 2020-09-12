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7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

«Кто такой Чебурашка? А зачем циферки в сыре? А что это за стеклянные шарики на железной дороге и металлические «Е-шки», найденные во дворе?» - каждый хотя бы раз в своей жизни, терзаемый этими вопросами, прибегал к бабушкам/дедушкам/родителям за ответом. 

Впрочем, ситуация не поменялась и по прошествии пары-тройки десятков лет, так как на некоторые вопросы до сих пор нет вразумительных ответов, а лишь догадки и предположения на их счёт.

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

1. А цифры в сыре зачем?

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Цифры в сыре.

Признавайтесь, вы наверняка тоже приходили с этим вопросом к своим родителям, пытаясь выяснить, что это такое и зачем? Но так и не получив вразумительный ответ, попросту загадывали желание, отправляя найденную цифру в коробку «крутых штук», об истинном предназначении которых мало кто знал.

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Циферки из сыра.

Но всё оказалось гораздо проще, чем мы думали. И это вовсе не срок, который якобы нам осталось дожить по версии некоторых родственников и друзей со двора.

Как правило, цифры, найденные в сыре, обозначали дату изготовления продукта, номер выработки сыра и ванную, в которой сыр варили. На сегодняшний день в мире современных технологий и маркировок такой метод стал неактуальным.

2. Стеклянные шарики на железной дороге

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Стеклянные шарики. 

Стеклянные шарики на железной дороге – находка, которую берегли как зеницу ока.

Самыми красивыми считались голубоватых и зеленоватых оттенков, как правило, именно за ними чаще всего охотились. Такие стекляшки служили талисманом, их с гордостью носили в кармане любимой кофты или куртки, и каждый раз теряя, огорчались пуще прежнего.

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Помните их - эти таинственные стеклянные шарики? 

Так что же это всё-таки за магические шарики - дар богов или один из способов транспортировки стекла в контейнерах? Оказывается, милые стекляшки – полуфабрикаты, используемые для выработки стекловолокон различного назначения.

3. А куда девается вся еда с Поле-чудес?

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Эх, неужели и в самом деле в музей? 

«Поле-чудес» - игра, знакомая многим. И каждый хотя бы раз в своей жизни задавался вопросом: «А куда девается вся еда, привезённая участниками на передачу?» Пожалуй, это единственный момент, который на протяжении долгих лет волновал зрителя больше всего остального, происходящего на экране.

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Есть что выпить и чем закусить. 

«Раздают сидящим в зале и забирают домой» - одна из самых распространённых версий. Но как оказалось, у «Поля-чудес» есть огромный музей, куда отправлялось всё, что попадало на передачу, независимо от того, каравай это или лукошко с грибами и банка огурцов.

4. Кто такой Чебурашка?

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Чебурашка. 

А вот Чебурашка и по сей день остаётся тайной, покрытой мраком. Вокруг миловидного большеухого персонажа витает множество мифов и легенд. Кто-то считает его обезьяной, а кто-то пришельцем с другой планеты.

И если почитать на досуге перевод слова «Чебурашка» на другие языки, то заряд позитива гарантирован на целый день. Один чего только Муксис, Дрюттэн и Куллерьхен стоит.

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Крокодил Гена и Чебурашка. 

5. Загадочные «Е-шки»

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Ох, уж эти Ешки. 

Без внимания не остались и таинственные металлические «Е-шки», найденные во дворе. И пока одни во всеуслышание твердили о том, что это никакое ни «Е», а «Ш», другие с гордостью заявляли о том, что это самое настоящее «Е». Впрочем, не суть важно, ибо этим «буквам» практически каждый находил своё применение.

И всё бы ничего, но вот эта штукенция оказалась ничем иным, как Ш-образной пластинкой, используемой в конструкциях трансформаторов.

6. А правда, что батончик с кровью?

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Гематоген. 

«Шоколад с кровью» - так можно сказать о гематогене, целительном батончике родом из детства, который пробовал есть практически каждый ребёнок. И если в настоящее время современных детей волнует в составе лактоза и глютен, то старое поколение волновал один единственный вопрос: «Ма, а правда, что гематоген делают из крови…?».

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Лакомство 90-х. 

7. Кто такой Мурзилка и что с ним делать?

7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

Мурзилка. 

И напоследок – легендарный детский журнал «Мурзилка». Чудо с таким названием вряд ли забудешь. Да вот только современным детям его не понять, впрочем, как и тем, кто жил в советские времена. «Мурзилка» и по сей день остаётся одной из самых сложных загадок прошлого и настоящего. Вокруг него бушует множество различных предположений: от вымышленного персонажа, состоящего из собирательного образа, до слова «мурзиться», которое используется по отношению к сердитым собакам. Поэтому, всё что детям оставалось, так это читать, листая картинки.

 

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