Идеи удобных и практичных подоконников для экономии места

Основная проблема небольших квартир — нехватка места для всего необходимого. Порой приходится объединять несколько зон, например, обеденную и рабочую. Согласитесь, это не очень удобно. Однако если грамотно использовать каждый сантиметр имеющегося пространства, можно с легкостью создать полноценную рабочую зону даже в самой маленькой квартире.

Все, что для этого необходимо — широкий подоконник, который выступит в качестве удобного рабочего стола. И еще один огромный плюс домашнего офиса на подоконнике — прекрасный вид из окна, который вы получаете как бонус к экономии места.





































