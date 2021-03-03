Что и почему изменил режиссёр Гофман в популярном романе «Огнем и мечом», снимая фильм

Ежи Гофман (Jerzy Hoffman) - польский кинорежиссер и сценарист.

Несколько слов о романе и его авторе

Генрик Сенкевич - польский писатель, Нобелевский лауреат.

«Огнем и мечом».

Несколько слов о создателе фильма - Ежи Гофмане

Ежи Гофман - польский кинорежиссер и сценарист.

Что Гофман убрал из событий, описанных в романе, а что добавил от себя в свою киноленту

Богдан Хмельницкий - предводитель казацкого восстания.

Кадр из кинофильма «Огнем и мечом».

Предыстория создания кинокартины «Огнем и мечем»

Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».

Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».

Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».

Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».

Четырехсерийная Мелодрама «Огнем и мечом»

Елена Курцевич - Изабелла Скорупко и Ян Скшетуский - Михал Жебровский

Богун -Домогаров./Елена Курцевич - Изабелла Скорупко и Ян Скшетуский - Михал Жебровский.

Кадр из кинофильма «Огнем и мечом».

До чего же роскошен Домогаров в этой роли! Кровь кипит, огонь в глазах...

Татарский мурза Тугай-бей - Даниэль Ольбрыхский.

Ведьма Горпына - Руслана Пысанка.

Почему Богдан Ступка согласился сниматься в фильме Ежи Гофмана

Богдан Хмельницкий - Богдан Сильвестрович Ступка.

Богдан Сильвестрович и Ежи Гофман.

Что оставалось за кадром фильма

"Богдан

Кадр из кинофильма «Огнем и мечом».