Когда в старые времена отказывались от собственного имени и выбирали новое

Взять новое имя – значит поменять судьбу. В это верили испокон веков народы и племена, которые никак не были связаны, не обменивались обрядами и мифами – просто чувствовали ту особенную роль, которую играет имя человека в его жизни. Желающим сменить имя сегодня, в XXI веке, есть на что опереться – традиций, связанных с этим, на первый взгляд, формальным действием, предостаточно.
Запутать злых духов
Имени всегда приписывали сакральное значение. Недаром с имянаречением во многих культурах связывались особенные обряды, часто их проводили тайно – ведь нельзя было допустить, чтобы о новом беззащитном человеке узнали злые силы, которые могли бы его погубить. Кстати, по этой причине новорожденный порой получал неблагозвучное имя – так было, например, в Китае. Проведав, что ребенку досталось такое имя, духи якобы делали вывод, что не так уж он и дорог семье, и оставляли младенца в покое.
Сидящий Бык, вождь хункпапа
Во многих племенах американских индейцев личное имя ребенка держали в секрете, используя прозвища или термины, связанные с родством. Часто новорожденный получал «детское имя», которое потом менялось в зависимости от его особенностей, талантов, достижений. Вождь племени хункпапа, Сидящий Бык (Татанка Йотаке), носил в детстве имя Медлительный (Хункешни).
Имя меняли после успешного или неудачного военного похода. Вообще смена имени с переходом на новую ступень – как в силу возраста, так и с изменением общественного статуса – была когда-то для людей явлением обычным.
Башкиры давали новорожденному ребенку временное, «пеленочное», имя, «йургэк исеме» – это происходило сразу после рождения: появившийся на свет человек не мог оставаться безымянным. Уже потом, когда мулла читал особую молитву, ребенок получал постоянное имя.
Давняя традиция башкиров - давать временное имя ребенку до официального имянаречения муллой
Очень распространенным был обычай менять имя ребенку в том случае, если он болел, был слабым. Таким образом «обманывали» все тех же злых духов. У некоторых народов – в Сибири, на Руси и на Украине - в семьях, где часто умирали новорожденные, проводили обряд «продажи» ребенка. Для этого младенца на некоторое время передавали соседям, в другой дом, а затем забирали в обмен на денежную плату. После этого ребенок получал новое имя, а злые силы должны были «запутаться» и оставить в покое эту семью.
Авраам и Сарра до того, как сменили имена и смогли произвести на свет ребенка, искали другие пути стать родителями - через служанку Агарь
Обычай менять имя болеющему существует в иудаизме. В качестве нового часто берут имя Хаим, что означает «жизнь». Кстати, по легенде, библейский Аврам и его жена Сара смогли произвести на свет ребенка после долгих лет ожидания только тогда, когда Бог дал им новые имена – Авраам и Сарра.
В новую религию с новым именем
Поскольку с переменой имени связывали переход на новый этап жизни, в разных конфессиях предусматривались соответствующие церемонии. Так, с обрядом посвящения в монашество послушник получает новое имя. Этот обычай существовал уже с IV века. При пострижении в схиму имя тоже меняют – теперь уже в последний раз.
Иван Грозный перед самой кончиной принял постриг и получил имя Иона
Такая же традиция есть в буддизме – после принятия пострига и ухода из мира наставник давал монаху новое имя. В Японии помимо этого существует обычай давать буддийское имя умершему человеку, это посмертное имя используется в поминальных обрядах и позволяет не тревожить душу покойного.
Принимающий ислам не обязан поменять имя, но это допускается – в тех случаях, например, когда прежнее имя содержало отсылку к другой религии (Кристофер, Кришна), или просто по желанию новообращенного. Так Кассиус Клей стал при переходе в мусульманскую веру Мохаммедом Али.
Царевна Софья Алексеевна, в монашестве - Сусанна
Переходя в иудаизм, новообращенные довольно часто берут новые имена – на иврите. Процесс ивритизации, смены имен на ивритские, начавшись еще до возникновения государства Израиль, не прекращается и сейчас. Этот обычай распространен среди репатриантов. А вообще сменить имя по израильскому закону можно как в случае болезни, так и по другим мотивам – правда, без наличия «уважительной» причины это можно делать не чаще, чем раз в семь лет.
На службе государству и своей церкви
Трудно представить себе более серьезное изменение судьбы, чем принятие руководства над государством или над церковью. Разумеется, и в таких случаях имя подлежит пересмотру – ведь очередной фрагмент биографии человека должен попасть в мировые летописи.
Согласно традиции, меняет имя тот, кого избрали папой римским. Впервые это произошло в 533 году, когда епископом Рима стал римлянин Меркурий. Носить имя языческого бога понтифику было нельзя – потому новый папа и стал Иоанном II. Нередко имя меняли вследствие неблагозвучности. Последними римскими папами, чьи имена после принятия новой должности остались прежними, были Адриан VI и Марцелл II, оба жили в XVI веке, причем первый оставался верховным понтификом полтора года после избрания, второй – 22 дня.
Хорхе Марио Бергольо, ставший папой Франциском
Примечательно, что ни один из пап не взял имя Петра II – в знак почтения перед первым римским епископом, апостолом Петром.
При вступлении на престол меняли имена и правители государств – и древних, как Ассирия, и вполне современных. Монархи Великобритании становились королями не под своим привычным именем, а под тем, что было записано при его рождении вторым, третьим или даже четвертым. Например, отец Елизаветы II носил имя Альберт Фредерик Артур Георг, а после коронации стал Георгом VI. По всей видимости, и нынешний наследник британского престола, Чарльз, когда придет время, не будет королем Чарльзом или, точнее, Карлом: у этого имени в английской истории неважная репутация.
Георг VI, король Великобритании
А вот что касается не правящих особ, но тех, кто напрямую влияет на благополучие и безопасность государства: в Швеции до относительно недавнего времени было принято брать «солдатское имя» при вступлении в ряды вооруженных сил страны. Эта традиция возникла не позднее XVI века и просуществовала вплоть до начала прошлого. Дело в том, что у шведов раньше отсутствовали фамилии, вместо них использовали отчества. И если в небольших населенных пунктах два-три Карлссона или Фредерикссона еще не создавали путаницы, то в армии чрезмерное количество повторов вносило неразбериху. Поэтому каждый солдат принимал собственное, новое имя – под ним и проходил службу. Например, он мог называться «Дольк» - «кинжал» или «Раск» - «быстрый» или «Эк» - «дуб». Иногда солдатское имя давалось исходя из географии - мест, откуда солдат был родом.
Феномен солдатского имени существовал в Швеции на протяжении четырех веков
С принятием закона об обязательном ношении фамилии в 1901 году необходимость в этом отпала, но многие так и оставили солдатское имя в качестве семейного имени, передающегося по наследству.
К старинным и даже древним обычаям, касающимся смены имени, прибавились и другие, относительно современные: например, связанные с программой защиты свидетелей, которую предоставляют государства, или усыновление ребенка с принятием им нового имени.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии