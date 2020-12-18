Зачем на подводную лодку «Катран» устанавливали контейнеры, и почему разработка не прижилась

Ничто не вечно под луной - с прискорбием сообщает народная мудрость. Сменяются времена года, проходят года, и даже твердые каменные породы со временем превращаются в песок. А человеческие чувства и подавно скоротечны. Можно верить в вечную любовь, но в реальной жизни пронести ее через жизнь бывает очень трудно. Поэтому стоит ли говорить, что браки между людьми часто распадаются. Сегодня нас будут удивлять звездные пары, чей союз продлился не три года и даже не год, а всего несколько месяцев или даже дней. Буквально отгуляли свадьбу - и снова в ЗАГС. Теперь уже требовать развода. Вот такие спринтерские браки.
Олег Даль и Нина Дорошина
Олег Даль и Нина Дорошина
Брак любимицы советской сцены Нины Дорошиной и красавчика Олега Даля продлился всего два месяца. Хотя в реальности проверку настоящей семьи они выдержали менее недели. Олег всегда симпатизировал обаятельной Нине, но их отношения складывались больше дружески. В юности Олег и Нина снимались в одной картине «Первый троллейбус». Там и завязалась эта дружба. Несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, вместе им было весело и легко. Вот и получилось, что на какой-то миг Олегу показалось, что это и есть настоящая любовь. Он полушутя предложил избраннице руку и сердце, а Нина восприняла это как игру. Впоследствии она так и говорила: «дорепетировались до свадьбы», комментируя свой скоротечный брак.
А реально подать документы в ЗАГС ее подтолкнула очередная ссора с любимым. Да-да, у Дорошиной был свой давно затянувшийся роман с Олегом Ефремовым. Это был герой ее юности, и все бы ничего - первая любовь так и осталась бы в мечтах, но судьба свела их на съемках фильма «Первый эшелон». Дружная команда актеров, участвующих в работе над лентой, потом совместно отмечали торжественное событие - женитьбу Олега Басилашвили и Татьяны Дорониной. Быть свидетелями выпало Ефремову и Дорошиной. Что уж тут и говорить, что влюбленная девушка уже видела себя тоже в белом подвенечном платье. Однако сердцеед Ефремов не торопился делать предложение. Он держал Нину на расстоянии, то приближая ее, то вновь демонстрируя мужскую независимость.
Ефремов и Дорошина
Все это однажды надоело Дорошиной, и она приняла предложение Даля. Конечно, раненому сердцу это не принесло исцеления. По словам очевидцев, в первой части торжества пропадали Нина и Ефремов. Затем пропал и сам жених. Как рассказывала впоследствии подруга невесты актриса Елена Скороходова, Даль психанул на слова подвыпившего Ефремова: «А любишь ты, лапуля, все равно только меня!». Молодой муж ушел в ночь, а любимый отправился провожать на этот раз Татьяну Лаврову. Нина Дорошина рыдала, свадьба была сорвана.
Через три дня Даль вернулся с намерением все же попробовать наладить семейную жизнь. Но, как говорится, разбитую чашу не склеить. И, не выдержав и недели, молодые разошлись.
Николай Бурляев и Наталья Варлей
Николай Бурляев и Наталья Варлей
В спортсменку, комсомолку и просто красивую девушку Наталью Варлей были влюблены почти все мужчины нашей страны. Но особенное внимание ей уделяли ее сокурсники по училищу имени Щукина красавчики Владимир Тихонов, Леонид Филатов и Николай Бурляев. Они читали ей стихи, пели песни и дарили такие фейерверки страстных взглядов, что невозможно было остаться равнодушной. Наташа выбрала Николая. В 1967 году они поженились.
А через некоторое время Наталья узнала, что такое жгучая ревность. В то время ее муж поступил в труппу артистов «Ленкома» и начал репетировать спектакль «Суджанские мадонны». Его напарницей была прелестная Ирина Печерникова. Наталья изводила себя и мужа придирками, хотя тот утверждал, что чист и не изменяет супруге. Доведя себя до отчаяния, Наталья стала совершать вторую ошибку молодой жены - она хлопала дверью и убегала к маме. Разумеется, такое не могло долго продолжаться. Однажды она действительно застала Печерникову в объятиях своего мужа на их общей квартире. «Коля не догнал, не вернул, не позвонил. Наш мир, обрушившись однажды, дальше уже только продолжал рушиться» - делилась Наталья.
Этому браку не суждено было восстановиться. Через год бывшие влюбленные подали на развод. Наверно, счастье не терпит скоропалительных решений. А еще через некоторое время Наталья вышла замуж за Владимира Тихонова, а ее бывший супруг создал семью с актрисой Натальей Бондарчук.
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая
В этой истории наши герои были молодые и любвеобильные. Имя Жени Белоусова гремело по всей стране, миллионы юных девушек готовы были на все ради одной только улыбки своего любимого кумира. А продюсеры рады были стараться - для певца и актера создавали тщательно продуманный образ вечного холостяка. На самом же деле Евгений был еще тем Казановой. Некоторое время он встречался со своим продюсером Мартой Могилевской. Но девушка не стала терпеть его многочисленные романчики на стороне, и вскоре они расстались.
Зато теперь место в его сердце заняла начинающая певица Наталья Ветлицкая. Она так очаровала Евгения, что он решился порвать с холостяцкой жизнью и жениться на ней. Отыграла пышная свадьба, и певца вновь позвали на гастроли с группой «Интеграл». «А когда Женя вернулся, Наталья уже была с известным телевизионным режиссером. Молодые все были, горячие» - делилась об этом времени автор песен Любовь Воропаева. Разумеется, на следующий день бывшие супруги подали на развод. Вот так любовь и брак продлились всего десять дней.
Игорь Матвиенко и Джуна
Игорь Матвиенко и Джуна
Этот загадочный брак трудно даже назвать таковым. Ведь он продлился всего одни сутки. В то время Игорю было всего двадцать шесть лет и он и не помышлял о семейном союзе. А вот Джуне уже исполнилось тридцать семь, и в ее паспорте был штамп. Однако назвать их отношения влюбленностью никто не рискнет. На тот момент их связывали сугубо дружеские отношения. Дом Джуны на Старом Арбате был своеобразным клубом, где встречались творческие личности того времени. В модном салоне подавали алкоголь, закуски, вели разговоры и заводили нужные знакомства. К тому же хозяйка славилась своими способностями целительницы и провидицы, она писала картины и сочиняла стихи.
Ее песня для Ирины Понаровской «Знаю:любил» стала лауреатом фестиваля “Песня-86”. Поэтому дружбой с этой женщиной гордились и верили в ее счастливую звезду. Как вспоминал потом Игорь, однажды его в сторонку отозвала Джуна и сказала: «Игорь Николаев сделал мне предложение. Ну знаешь, он мне не очень, а вот ты нравишься”. В голове начинающего композитора промелькнуло, что воздыхатель Джуны уже добился успеха. Поэтому он согласился, преследуя совершенно прагматичные интересы. «Я был совершенно балбес и ничего не соображал» - рассказывал Игорь.
Со стороны Джуны это тоже был сугубо меркантильный поступок. Она проиграла спор со своим братом и должна была по их соглашению выйти замуж. Свадьба состоялась через две недели. А на следующий день супруги подали на развод.
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