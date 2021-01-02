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16 нестандартных применений фена

Фен есть, наверное, в каждой семье. Большинство людей используют эту вещь лишь для сушки мокрых волос, хотя его возможности этим не ограничиваются. На что еще способен фен? Узнайте прямо сейчас!

1. Отмыть карандашные рисунки на стенах


Если в вашем доме подрастает маленький художник, норовящий исписать все стены – вам не стоит ругать его. Просто подогрейте феном пятна и протрите тряпкой. От рисунков не останется и следа!

16 нестандартных применений фена

2. Отклеить стикер


Иногда случается, что наклейка совсем не хочет отклеиваться. Не беда – возьмите фен и немного прогрейте стикер, после чего он с легкостью отойдет.

16 нестандартных применений фена

16 нестандартных применений фена

3. Подогнать новые очки под свои параметры


Спадают очки? Включите фен на полную мощность и прогревайте дужки очков. В какой-то момент они станут абсолютно мягкими, и вы сможете с легкостью скорректировать их.

16 нестандартных применений фена

4. Высушить ногти


Вам необходимо быстро высушить ногти? Не проблема – берите фен и совершайте простые манипуляции. ваши ногти высохнут за считанные секунды.

16 нестандартных применений фена

5. Убрать воск


Если на стол капнул воск, и вы не можете его снять, то бесхитростные действия с феном помогут вам и в этом.

16 нестандартных применений фена

6. Раздуть угли


Фен прекрасно справляется с этим заданием. Отличный шашлык вам гарантирован.

16 нестандартных применений фена

7. Очистить зеркало в ванной


Зеркало в ванной комнате часто запотевает и покрывается пятнами, разводами.
Направьте на него фен и прогрейте. Пятна исчезнут сами собой.

16 нестандартных применений фена

8. Отклеить пластырь


Фен очень хорошо помогает отклеить липкий пластырь. Стоит немного подуть теплым воздухом и пластырь отойдет безболезненно.

16 нестандартных применений фена

В данном видео вы можете увидеть, как снять пластырь без боли.


9. Завершить кулинарный шедевр


Если ваш торт готов, вы покрыли его глазурью, но она не ложится ровно – срочно берите фен. Стоит только подогреть ее горячим воздухом, она вмиг распрямится. А если затем включить холодный воздух – глазурь станет гладкой, как стеклышко.

16 нестандартных применений фена

10. Поддержать теплоту компресса


Если вы поставили теплый компресс, то фен с легкостью не даст ему остыть.

16 нестандартных применений фена

11. Достать подгоревший пирог


Если пирог подгорел, прогрейте дно формы феном, а затем с легкостью достаньте выпечку.

16 нестандартных применений фена

12. Высушить носки


Носки сушатся за очень короткое время – вы даже не успеете дочитать главу любимой книги!

16 нестандартных применений фена

13. Прогреть постель перед сном


Особенно актуально в зимнее время. Достаточно несколько минут подержать фен над простыней, и теплая кровать готова.

16 нестандартных применений фена

14. Тренировать творческие способности


Фен поможет вам почувствовать себя в роли звезды шоу-бизнеса. Достаточно стать с ним перед зеркалом и вуаля – мир встречает нового кумира!

16 нестандартных применений фена

15. Нарисовать картину


Чтобы нарисовать такой шедевр понадобятся восковые мелки, мольберт и фен. Закрепите мелки на мольберте и подогрейте их феном. Получается эффект радуги!

16 нестандартных применений фена

16. Пощекотать нервы коту


Если у вашего кота крепкие нервы – перед феном он точно не устоит.

16 нестандартных применений фена

 

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