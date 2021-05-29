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Загадочный Иран

Что мы знаем об Иране (до 1935 года также Персии)? Что он создает ядерное оружие и до недавнего времени — один из основных врагов западного мира.

На самом деле деле это удивительная страна, лишенная европейско-американской неискренности. В Иране находятся аж 17 объектов из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, и еще 57 — кандидаты в этот список. В общем, здесь есть что посмотреть.

Загадочный Иран

Древний город Исфахан, бывшая персидская столица с 1598 до 1722, считается одним из самых красивых городов в мире и городом номер один для туристов в Иране. В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI—XIX веков. Особенно знамениты площадь Имама и пятничная мечеть — памятник Всемирного наследия.

Сейчас вдоль площади тянутся торговые ряды и сувенирные лавки, а на самой площади расположены фонтаны. Площадь окружают здания сафавидской эпохи, на южной стороне площади находится мечеть Шаха, на западной стороне — дворец Али-Кабу, на востоке — мечеть шейха Лотфоллаха, а северная часть открывается на Большой Исфаханский базар.

Загадочный Иран

Иран — в целом гористая страна. Десятки горных цепей и хребтов отделяют речные бассейны и плато друг от друга. Самая населённая западная часть страны является одновременно и самой гористой, где расположены Кавказские горы и Эльбурс.


Это Демаве́нд — потухший стратовулкан в хребте Эльбурс, самый высокий пик в Иране и на Ближнем Востоке, находится в 60 км к северо-востоку от Тегерана. С Демавендом связано много персидских легенд. Некоторые из магов утверждают, что в этой горе был заключён Биварасб и что дым, постоянно поднимающийся с её вершины — это дыхание заключённого.

Загадочный Иран

Базар Исфахана. Настоящий восточный базар. Два километра улиц, соединяющих старый город с новым, является одним из старейших и крупнейших рынков на Ближнем Востоке. Вход на базар Исфахана находится на площади Имама с противоположной стороны от мечети Шаха.

Загадочный Иран

Мечеть Шаха — крупнейшая мечеть Исфахана, расположенная с южной стороны Площади Имама. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутренние стены мечети оформлены уникальными рисунками, мозаикой, орнаментом и вязью. Наибольший интерес туристов вызывает уникальная акустика внутри мечети: конструкция стен позволяет услышать человеческий шёпот из противоположного угла.

Загадочный Иран

Дворец Алий-Гапу исторический дворец в Исфахане, расположенный с западной стороны Площади Имама. Дворец строился в 16 веке.

Загадочный Иран

Мозаика мечети шейха Лютфуллы, которая была построена в период между 1602 и 1619 годами.

Загадочный Иран

Мост Аллахверди Хана. Получивший официальное название в честь видного политика, генерал-губернатора провинции Фарс и доверенного лица шаха Аббаса I, мост Аллахверди Хана известен также как переправа тридцати трёх арок, и данное прозвище как нельзя лучше характеризует эту незаурядное сооружение. Красивейшая конструкция моста и его размеры заставляют должным образом оценить мощь государства аббасидов, сумевшего предпринять такое масштабное строительство в начале XVII столетия. Мост ведь не только крепкий, длинный и надёжный, он ещё и очень красивый.

Загадочный Иран

В 17-м веке в Исфахане было около 3 000 великолепных башен, построенных для домашних голубей. Сегодня их осталось около 300, и они по-прежнему возвышаются в сельской местности вокруг города.

Загадочный Иран

Персе́поль (букв. Город персов) — древнеперсидский город, возникший в VI—V вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов. Захваченный Александром Македонским в 330 г. до н. э., был разрушен пожаром. В Персеполе сохранились руины многих сооружений древнего периода, наиболее знаменит дворец Ападана с церемониальным залом с 72 колоннами.

Загадочный Иран

Тегерану не хватает красивой архитектуры Исфахана и истории Персеполиса, но здесь есть множество ресторанов, кафе, музеев и художественных галерей, а его расположение у подножия горы Эльбрус позволяет ходить в фантастические пешеходные маршруты.

Загадочный Иран

Башня Милад — самое высокое здание в Иране и 6-я по высоте башня в мире. Башня расположена в городе Тегеран. Высота башни от основания до конца шпиля антенны — 435 метров. «Голова» башни представляет собой большую капсулу с 12 этажами, крыша которой располагается на высоте 315 метров.

Загадочный Иран

Голестан — дворец в Тегеране, музей. «Голестан» дословно означает «дворец роз», является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Загадочный Иран

Иранский горнолыжный центр Дарбандсар (Darbandsar) возвышается над облаками на высоте 3150 метров и предлагает отличные условия для катания, как местным горнолыжникам, так и иностранным туристам.

Загадочный Иран

Загро́с — крупнейшая горная система современного Ирана. Горная цепь пролегает параллельно течению Тигра и побережью Персидского залива, от которого они удалены на 50-100 км. Самая высокая вершина высотой до 4548 м (г. Зардкух). расположена вблизи города Исфахан.

Загадочный Иран

Язд — один из наиболее древних городов Ирана. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Он находится примерно в 250 км к востоку от Исфахана. В городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён.

Загадочный Иран

Комплекс Амир-Чакмак — визитная карточка города, памятник времен династии Сефевидов. Он представляет собой фасад мечети, украшенный множеством арок.

Загадочный Иран

Собор Святого Христа Всеспасителя также известный как Ванкский собор — главный храм армянской церкви в Иране. Расположен в городе Исфахане. Стены храма богато украшены полихромной росписью (фресками), золоченой резьбой и художественными изразцами. Центральный купол расписан золотом и синей краской, на нём изображен библейский сюжет о Сотворении мира и изгнания человека из Рая.

Загадочный Иран

Надоели храмы? Можно прокатиться на роскошном поезде «Дунайский экспресс». 7000 километров пути из Будапешта в Иран, через Балканы, Босфор и восточную Турции. Поездка «Сокровища Персии» рассчитана на 15 дней: в ходе неё после Стамбула и Каппадокии экспресс направляется в Тегеран через Исфахан и Шираз (дунайский экспресс «Голден Игл» — первый пассажирский поезд в истории, которому было позволено въезжать на территорию Ирана).

Загадочный Иран

Тебризский базар — старинный крытый базар в Тебризе, объявленный в 2010 году одним из памятников Всемирного наследия. Крупнейший крытый рынок в мире.

Тебриз испокон веков стоял на Великом Шёлковом пути, откуда эта торговая магистраль расходилась в три стороны — Север, Запад и Юг. Выгодное торговое положение делало город важным региональным центром и местом пересечения многих культур. Такое стратегическое положение Тебриза стало причиной формирования в городе ныне знаменитого на весь мир Тебризского базара. В результате постоянного развития он стал огромным комплексом, раскинувшимся на территории более 1 миллиона квадратных метров и имеющим в длину почти 4 километра.

Загадочный Иран

Мечеть Насир-ол Молк в Иране, построенная ширазским аристократом Насир-ол-Молком, стала впоследствии иметь второе название — «Мечеть роз «или розовая мечеть. Снаружи мечеть Насир ол-Молк ничем не отличается от других мечетей Ирана. Главная особенность заключается в интерьере: стены украшены кусочками цветного стекла и разнообразными мозаиками. А когда через окна-витражи в мечеть пробиваются лучи солнца, пространство наполняется разнообразием цветов и оттенков, создавая ее неповторимый образ.

Загадочный Иран

Qavam House. Удивительное место и красивый музей. Сад 19 века в Ширазе. Это традиционный дом персидской знати, но можно смело назвать это зеркальным дворцом.

Загадочный Иран

Город Кум, священный город шиитов. Находится на реке в 150 км к югу от Тегерана.

Загадочный Иран

Мейманд — старинное село в провинции Керман. 600 человек до сих пор живут здесь в 350 вырытых вручную каменных домах.

Загадочный Иран

Деревня Кандован, расположенная между Тебризом и городом Оску в Иране. Она известна своими жилищами, вырубленными в скалах. Возраст некоторых из этих скальных жилищ насчитывает до 700 лет, при этом они до сих пор населены.

Загадочный Иран

Мавзолей Кира. Находится в древнем персидском городе Пасаргады, первой столице империи Ахеменидов. Персидский царь Кир Великий начал в 546 до н. э. строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство ещё не завершилось. Город стал столицей. Позднее Дарий I построил Персеполь и перенёс столицу туда.

Загадочный Иран

Дизин — самый крупный горнолыжный курорт Ирана и один из самых высокогорных горнолыжных курортов в мире. Основан в 1969 году. Подъёмники начинаются с 2650 метров, а максимальная высота, на которую можно подняться на второй очереди — 3600 метров.

Загадочный Иран

Бам, но не Байкало-Амурская магистраль. Это город на юго-востоке Ирана в провинции Керман. 26 декабря 2003 года Бам пережил разрушительное землетрясение (6,6 баллов), унёсшее жизни более 26 тысяч горожан и разрушившее бо́льшую часть глиняных строений исторического города. Правительство Ирана осуществило программу восстановления города.

Загадочный Иран

Лагуна Энзел в Каспийском море. Тёплая и влажная погода позволяет выращивать в этом регионе такие сельскохозяйственные культуры, как чай и рис, которые требуют большого количества воды. Особенно благоприятствует этому слив вод с гор Эльбурса. А еще это идеальное место для наблюдения за птицам.

Загадочный Иран

Портовый город Бендер-Аббас на юге Ирана на берегу Персидского залива. Является столицей провинции Хормозган.

Загадочный Иран

Абиянех является одним из старейших сел в Иране. Расположено на высоте 2 500 метров над уровнем моря в провинции Исфахан. Стены домов здесь сделаны из глиняных кирпичей, которые содержат много окислов железа, придавая им красноватый цвет.

Загадочный Иран

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