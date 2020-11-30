Базовые соусы, которые должен уметь готовить каждый

Для придания блюду особого вкуса еще жители античного Рима придумали добавлять к нему жидкую приправу, сделанную на основе мелкой рыбы. Добавка к кулинарным изделиям имела весьма специфический, яркий аромат и служила скорее средством маскировки пресного и невкусного блюда.



Законодателями же кулинарной моды на соусы, предназначение которых было подчеркивать и оттенять вкус блюда, стали французы. К классификации важнейшего компонента блюд французской кухни вначале приложил руку один из основателей кулинарии нового времени Мари-Антуан Карем. Его дело продолжил кулинар Огюст Эскофье. Он упростил слишком мудреные рецепты и создал концепт базовых соусов.



Считается, что эти приправы являются своего рода фундаментом, а все остальные соусы — их производные, получаемые путем добавления к базовым приправам различных компонентов. Эти 5 базовых соусов, используемые в процессе приготовления или как жидкая приправа ко многими блюдам, и по сей день являются стандартном в международной гастрономии. Поэтому не помешает знать на основе чего делаются базовые соусы и как их можно приготовить самому.





Бешамель







Существуют две версии происхождения соуса. По одной, его автором стал Луи де Бешамелю, маркизу де Нуантель. По другой, соус изобрел королевский повар Франсуа де Ла Варенном, основатель высокой кухни в Версале. Соус готовится на основе молока и смеси ру.



Ингредиенты:



0,5 литра молока

50 грамм сливочного масла

1,5 столовые ложки муки

Соль, перец, тертый мускатный орех по вкусу



Приготовление:



В кастрюле растопить масло и, непрерывно помешивая, ввести муку. Спассеровать. Продолжая помешивать, медленно влить холодное молоко. Варить несколько минут до загустения. Снять с огня, по вкусу добавить специи.











Существуют две версии происхождения соуса. По одной, его автором стал Луи де Бешамелю, маркизу де Нуантель.По другой, соус изобрел королевский повар Франсуа де Ла Варенном, основатель высокой кухни в Версале. Соус готовится на основе молока и смеси ру.Ингредиенты:0,5 литра молока50 грамм сливочного масла1,5 столовые ложки мукиСоль, перец, тертый мускатный орех по вкусуПриготовление:В кастрюле растопить масло и, непрерывно помешивая, ввести муку. Спассеровать. Продолжая помешивать, медленно влить холодное молоко. Варить несколько минут до загустения. Снять с огня, по вкусу добавить специи.







Велюте







Основу соуса составляет бульон и обжаренная смесь муки и масла.



Ингредиенты:



150 грамм сливочного масла

1 литр мясного бульона

100 грамм муки



Приготовление:



Растопить масло на медленном огне,







Основу соуса составляет бульон и обжаренная смесь муки и масла.Ингредиенты:150 грамм сливочного масла1 литр мясного бульона100 грамм мукиПриготовление:Растопить масло на медленном огне, добавить муку и спассеровать. Дать смеси остыть, после чего влить горячий бульон. Все перемешать. Варить на медленном огне в течение часа. Готовый соус процедить и добавить в него по вкусу соль и перец.





Эспаньоль







По легенде, соус создал испанский повар, приехавший во Францию на свадьбу Людовика XIII и Анны Австрийской. Особенность соуса в том, что мука обжаривается до коричневого цвета, а к ней добавляется крепкий мясной бульон.



Ингредиенты:



1 литр крепкого бульона

50 грамм сливочного масла

50 грамм муки

100 грамм репчатого лука

50 грамм сельдерея

100 грамм моркови

2 столовые ложки томатной пасты

Соль, перец по вкусу



Приготовление:



В растопленное масло добавить муку и обжаривать, непрерывно помешивая, до коричневого цвета. Смесь охладить, добавить томатную пасту и теплый бульон. Овощи порезать небольшими кусочками, обжарить и добавить в соус. Варить на медленном огне около 4-х часов. В процессе приготовления следить за тем, чтобы соус не пригорал.







По легенде, соус создал испанский повар, приехавший во Францию на свадьбу Людовика XIII и Анны Австрийской. Особенность соуса в том, что мука обжаривается до коричневого цвета, а к ней добавляется крепкий мясной бульон.Ингредиенты:1 литр крепкого бульона50 грамм сливочного масла50 грамм муки100 грамм репчатого лука50 грамм сельдерея100 грамм моркови2 столовые ложки томатной пастыСоль, перец по вкусуПриготовление:В растопленное масло добавить муку и обжаривать, непрерывно помешивая, до коричневого цвета. Смесь охладить, добавить томатную пасту и теплый бульон. Овощи порезать небольшими кусочками, обжарить и добавить в соус. Варить на медленном огне около 4-х часов. В процессе приготовления следить за тем, чтобы соус не пригорал.





Голландез







Рецепт соуса был придуман французами в 19 веке. Соус представляет собой смесь из яичных желтков и растопленного сливочного масла.



Ингредиенты:



3 желтка

250 грамм сливочного масла

2 чайные ложки лимонного сока

Соль, перец по вкусу



Приготовление:



Белки необходимо отделить от желтков. Поставить емкость с желтками на водяную баню. Взбивая желтки, постепенно добавить растопленное сливочное масло. Влить лимонный сок и добавить приправы. Массу продолжать взбивать около 20 секунд, затем снять с огня.







Рецепт соуса был придуман французами в 19 веке. Соус представляет собой смесь из яичных желтков и растопленного сливочного масла.Ингредиенты:3 желтка250 грамм сливочного масла2 чайные ложки лимонного сокаСоль, перец по вкусуПриготовление:Белки необходимо отделить от желтков. Поставить емкость с желтками на водяную баню. Взбивая желтки, постепенно добавить растопленное сливочное масло. Влить лимонный сок и добавить приправы. Массу продолжать взбивать около 20 секунд, затем снять с огня.





Томатный соус







Разновидностей томатного соуса множество. Самая простая его вариация готовится из томатов, которые варят на слабом огне.



Ингредиенты:



1 килограмм помидоров

1 репчатый лук

1 чайная ложка сахара

Оливковое масло

Соль по вкусу



Приготовление:



Помидоры ошпарить, снять кожицу и нарезать. Измельчить лук. Разогреть масло, добавить лук и готовить на медленном огне, пока он не станет мягким. Выложить помидоры, продолжать готовить на медленном огне, разминая их лопаткой, около 15 минут. Массу остудить и прокрутить в блендере. Приправить солью и сахаром.







Разновидностей томатного соуса множество. Самая простая его вариация готовится из томатов, которые варят на слабом огне.Ингредиенты:1 килограмм помидоров1 репчатый лук1 чайная ложка сахараОливковое маслоСоль по вкусуПриготовление:Помидоры ошпарить, снять кожицу и нарезать. Измельчить лук. Разогреть масло, добавить лук и готовить на медленном огне, пока он не станет мягким. Выложить помидоры, продолжать готовить на медленном огне, разминая их лопаткой, около 15 минут. Массу остудить и прокрутить в блендере. Приправить солью и сахаром.







