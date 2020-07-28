Какие отличия между боевыми и охотничьими патронами

Многим согражданам наверняка приходилось слышать о том, что охотничьи патроны отличаются от боевых. Однако, так ли это на самом деле? В чем может быть разница между боеприпасами к нарезному оружию, если принцип действия у него одинаковый и не важно, о чем идет речь: об охоте на дичь или о нанесении ущерба живой силе противника на поле боя. На самом деле разница между боевыми и охотничьими патронами имеется и вот в чем она заключается.













По своей сути охотничий патрон ничем не отличается от боевого. Правильнее было бы сказать, что у охотничьих боеприпасов есть кое-какие специфические тонкости. При этом многие из них встречаются также и в боевых боеприпасах. Суть вопроса в том, что «классические» патроны и пули в них, которые применяются для поражения живой силы противника, не подходят для охоты на дичь. Выражается это в сердечнике, наличии или отсутствии оболочки, а также материалов, которые использованы для производства оболочки.







Все дело в том, пули боевых патронов имеют чаще всего вольфрамовые или стальные сердцевины, которые заключены в цельнометаллическую оболочку. Такая конструкция необходима для обеспечения максимальной дальности полета и точности попадания поражающего элемента боеприпаса.

Из достоинство «боевых» патронов, прямо проистекают их недостатки – они отлично рикошетят, а также слабо деформируются в момент попадания в цель, в результате чего обладают куда меньшим поражающим эффектом, чем хотелось бы. Лучше все это выражено в том, что боевые пули часто приводят к сквозному ранению.В условиях войны любое ранение (скорее всего) выведет бойца из строя, в том числе сквозное. Даже если рана на первый взгляд не будет тяжелой, то боль и кровотечение воспрепятствуют солдату в дальнейшем выполнении боевой задачи. Другое дело охота. Насквозь простреленный зверь скорее всего еще долго не умрет и убежит в дебри так, что охотник просто не найдет свою добычу. Еще хуже – если раненный зверь решит дать охотнику отпор.Именно поэтому для охоты принято использовать патроны с медным сердечником и без цельнометаллической оболочки. Также пуля может иметь специфическую «разведенную» или слегка затупленную форму. Такие боеприпасы называют экспансивными. Они обладают худшей баллистикой, однако компенсируют это просто чудовищным останавливающим эффектом. Попадание экспансивной пули с минимальной долей вероятности приводит к сквозному ранению. Куда чаще такой поражающий элемент затевает в теле жертвы «кровавый фарш», разрывая ткани и калеча внутренние органы. Соответственно, экспансивный боеприпас является по сути обязательным для охоты на зверя – животное погибнет с куда большей вероятностью быстро, без лишних мучений и не будет представлять угрозы для охотника. Примечательно, что экспансивные боеприпасы запрещено использовать в армии в соответствии с международными договорами. Тем не менее, такие патроны часто используют бойцы спецназа и полиции. В том числе потому, что они с меньшей вероятностью рикошетят и с большей вероятностью моментально нейтрализуют противника.А вот боевые. ¦Фото: mybrest.by.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: