25 самых интересных музеев мира по мнению обычных путешественников

В экспозициях самых интересных музеев мира из нашей подборки встречаются картины, скульптуры, оружие, драгоценности, самолеты, космические аппараты, невиданные существа и даже настоящий корабль-утопленник. «А судьи кто?» — спросите вы. Отвечаем: десятки тысяч рядовых зевак со своим непредвзятым мнением, которым они не поленились поделиться.











Национальный музей Те-Папа-Тонгарева (Веллингтон, Новая Зеландия)

Музей латиноамериканского искусства (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Музей терракотовых воинов и лошадей (Сиань, Китай)

Мемориал жертв холокоста Яд Вашем (Иерусалим, Израиль)

Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)

Инхотим (Брумадинью, Бразилия)

Институт Рикардо Бреннанда (Ресифи, Бразилия)

Национальный музей авиации и космонавтики (Вашингтон, США)

Центр Гетти (Лос-Анджелес, Калифорния)

Пергамский музей (Берлин, Германия)

Национальный музей Второй мировой войны (Новый Орлеан, США)

Академия изящных искусств (Флоренция, Италия)

Музей Винсента Ван Гога (Амстердам, Нидерланды)

Британский музей (Лондон, Великобритания)

Новый музей Акрополя (Афины, Греция)

Национальный музей антропологии (Мехико, Мексика)

Музей Ваза (Стокгольм, Швеция)

Государственный музей (Амстердам, Нидерланды)

Лондонская национальная галерея (Лондон, Великобритания)

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия)

Лувр (Париж, Франция)

Национальный музей Прадо (Мадрид, Испания)

Чикагский институт искусств (Чикаго, США)

Музей Орсе (Париж, Франция)

Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)