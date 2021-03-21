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Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Мастурбация — это то, чем занимался каждый хотя бы раз в жизни. И не надо делать вид, что нет. В каждой стране это занятие называют по-разному, и везде есть совершенно уморительные фразы, которые в завуалированной форме обозначают онанизм. Навощить салями, пожать руку президенту, подоить корову — все эти фразы об этом. Довольно оригинально, не правда ли?

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

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