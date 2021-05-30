Где отдыхает экипаж во время длинных перелетов, если в самолете свободного места почти нет

Для экипажа есть секретные комнаты отдыха. /Фото: ya.ru.

У бортпроводников рядом с салоном, у пилотов под потолком. /Фото: bigpicture.ru.

В зависимости от моделей самолетов эти комнаты очень разные. /Фото: fullpicture.ru.

Пассажиры туда доступа не имеют. /Фото: zagranitsa.com .