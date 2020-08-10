Оригинальные способы использования антисептика для рук

Если вы перестарались и закупили слишком много антисептика для рук, ему можно найти массу полезных применений.





Антисептические средства для рук компактны, удобны в использовании, защищают кожу от возбудителей заболеваний, дарят ощущение чистоты и свежести. По эффективности они намного превосходят гигиеническое мыло, убивая до 99% процентов бактерий и вирусов — по крайней мере, в этом нас уверяют производители.

Изготавливаются антисептики, чаще всего, на основе этилового или изопропилового спирта, нейтрализующего активность бактерий, грибков, стафилококков, стрептококков и даже палочки Коха.Помимо спирта производители добавляют в состав средства другие антимикробные вещества, ароматизаторы, красители, витамины, молочную кислоту, экстракты трав, глицерин (он нужен для смягчения кожи и удержания влаги в клетках) и пропиленгликоль (он не дает составу замерзнуть на морозе).

Для людей с чувствительной кожей рук разработаны антисептики без спирта. Они изготовлены на водной основе с добавлением триклозана или хлорида бензалкония.

Достоинства средства очевидны. Однако безопасность антисептиков до сих пор вызывает сомнения у специалистов. По мнению некоторых, регулярное воздействие дезинфицирующих растворов разрушает естественную защиту кожи.

Вот как можно его использовать:

И даже бесспиртовые антисептики нельзя однозначно назвать безопасными.Ученые считают, что входящий в их состав триклозан способствуют развитию стафилококка, причем в устойчивой к метициллину форме.А некоторые вспомогательные вещества (например, отдушки) могут вызывать аллергические реакции.Использовать антисептик для рук после истечения срока годности нельзя. Но и отправлять средство сразу в мусор не стоит. В быту антисептический гель творит чудеса.Нанесите каплю антисептического геля на экран смартфона и отполируйте его мягкой тряпочкой. Так вы сможете убрать мелкие царапины, загрязнения и отпечатки пальцев, а заодно и продезинфицируете гаджет. Поверьте, он в этом действительно нуждается — многочисленные исследования подтверждают, что на поверхности телефона живут и процветают целые колонии бактерий (по некоторым данным, от 10 до 50 миллионов единиц).Антисептик позволяет содержать в чистоте оптические приборы, медицинские или солнечные очки. С помощью геля также можно удалить с их поверхности следы от косметических средств, например, брызги от лака для волос.Вылез прыщ? И как это водится, как раз перед важной встречей/днем рождения/вечеринкой у друзей? Не отчаивайтесь и попробуйте обработать его антисептическим гелем (только не с истекшим сроком годности). Средство подсушит кожу и быстро снимет воспаление.С помощью антисептиков (даже в виде салфеток) можно легко удалить следы от перманентных маркеров с мебели, одежды и стен. Только сначала опробуйте средство на малозаметном участке — так, на всякий случай.Кстати, пятна от краски антисептики тоже хорошо удаляют — и с мебели, и с поверхности кожи.Спирт помогает растворить остатки клея от этикеток. В этом случае можно использовать любые средства на его основе, включая спиртовые антисептики.Удивительно, но факт: антисептические растворы и гели снимают зуд и воспаление от укусов комаров. Быстро и эффективно! Если у вас сохранилось несколько бутылочек с антисептиком, используйте средство для полировки стекол и зеркал. Бонус: такое покрытие защищает окна от мороза и конденсата! Когда на Новый год будете устанавливать живую ель или сосну, вспомните этот наш совет! Оттереть с кожи остатки смолы бывает сложно. Нанесите на пятна антисептический гель и подождите несколько минут, а затем помойте руки с мылом — от смолы не останется ни следа.Используйте антисептик для удаления жирных пятен с одежды. Но: выбирайте средства, не содержащие отдушек и красящих веществ. Иначе рискуете окончательно испортить вещь.С помощью антисептического геля или салфеток можно быстро и эффективно удалить следы от пальцев и брызги жира с поверхностей из нержавеющей стали. Посуда и техника засверкает как новая!