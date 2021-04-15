Как отвоевать урожай картофеля у колорадского жука и проволочника

Опрыскивание картофельной ботвы и сбор колорадских «полосатиков» в баночки – излюбленная летняя забава дачников всех времен и народов. Но есть ли более эффективные способы защиты картошки от вредителей?



Картофель поражается десятками разных вирусов, грибов, бактерий и почти двумя сотнями вредителей, в т.ч. и червей. Не будем превращать статью в энциклопедию болезней, но остановимся на самых распространенных опасностях, которые подстерегают любимую многими клубневую культуру, и расскажем, как с ними бороться.



Основные болезни картофеля

Парша обыкновенная

Ризоктониоз

Тля

Фитофтороз

Народные методы борьбы с колорадским жуком и проволочником

Борьба с колорадским жуком

Борьба с проволочником (личинками жуков-щелкунов)

Химия на защите картофеля

Болезни картофеля могут иметь вирусную, грибковую или бактериальную природу. Пораженные инфекцией клубни теряют товарный вид, и зачастую из-за гниения существенно сокращается срок их хранения.Возбудителями болезни являются простейшие организмы, которые занимают промежуточное положение между бактериями и грибами. Особую восприимчивость к парше демонстрируют молодые, растущие клубни с тонкой кожицей. Заболевание проявляется на поверхности клубней в виде сухих, шероховатых язв. При сильном поражении язвы разрастаются, сливаются и образуют грубую корку. Парша разрушает ткань глазков, что снижает всхожесть, а при хранении пораженный картофель гниет.Предотвратить поражение паршой гораздо легче, чем впоследствии лечить огород. Поэтому для посадки отбирайте исключительно здоровые клубни.Заболевание имеет грибковый характер. Инфекция поражает все части растения – от ростков и корней до столонов, стеблей и клубней. Характерное отличие пораженных ризоктониозом клубней – наличие твердоватых почти черных комочков, которые легко сдираются ногтем. Обнаружить факт заражения грибком легче всего во время проращивания. На ростках образуются язвы насыщенно-коричневого цвета, которые разрастаются и могут привести к гибели проростка. Больное растение медленно развивается, преждевременно увядает, листья могут скручиваться и краснеть, а на стеблях развиваются воздушные клубни. Болезнь приводит к снижению темпов всходов, а также к потере до 20% урожая.Тля поражает картофельную ботву. Но этим ее потенциальный вред для картофеля не ограничивается. Это мелкое насекомое-вредитель является переносчиком вирусных заболеваний.Возбудителем фитофтороза является грибок, которым поражаются и стебли, и листья, и сами клубни. Другое название болезни – «картофельная гниль». В зоне повышенного риска оказываются ранние сорта. Проявляется чаще всего после цветения, в конце июля – начале августа. Первые признаки в виде темно-бурых пятен на нижних, защищенных от солнца листьях, проявляются после цветения. Отличить это заболевание от других с похожей симптоматикой можно по белому налету на нижней части листа ботвы. Опасность связана с гниением клубней при хранении. Причем на клубнях появляются типичные пятна лишь спустя 2-3 недели после уборки урожая.В борьбе с фитофторозом также стоит больше внимания уделять предупреждению болезни. Не стоит сажать картошку рядом с томатами. Одним из приемов предотвращения инфекции является предпосадочное проращивание, т.к. на этом этапе больные клубни легко отличить.Самые известные картофельные вредители – это колорадский жук и проволочник. Народные методы борьбы с ними разнообразны и привлекают своей простотой, доступностью и экологичностью. Но, честно говоря, не всегда они могут похвастаться высокой эффективностью.Колорадского жука в лицо знают абсолютно все, кто выращивает картофель. Он быстро размножается: самка откладывает до 500 яиц на нижних частях листвы. Уже на 5-17 день из них появляются личинки, которые и причиняют основной вред культуре. Насекомое уничтожает листовую часть растений, что снижает урожайность. Ведь любое нарушение роста листвы отрицательно влияет на развитие клубней, т.к. это вызывает отток полезных веществ из клубней в вегетативную массу.Зимуют жуки в почве, что приводит к накапливанию их на участке при бессменном выращивании картофеля на одном месте.Так как колорадский жук считается чуть ли не самым главным врагом картофеля, то и народных способов борьбы с ним собралось довольно много.Если участок посадки не слишком большой, можно собирать личинок и взрослых особей вручную. Однако это требует времени и не дает никакой гарантии против повторного поражения.Давить жуков в междурядье не стоит. Так вы лишь вдавите вредителя в почву, откуда он легко выберется и продолжит лакомиться вашей картошкой. Лучше собирать насекомых в банку с крепким соляным раствором.Хороший результат дает опудривание кустов картофеля просеянной березовой золой (10 кг на сотку). Проводите процедуру, пока листья влажные от росы либо дождя. Жуки и личинки погибают примерно через 1-2 суток. Повторяют обработку 1 раз в 2 недели до цветения и 1 раз в месяц после цветения. Усилить эффект можно, посыпав золой землю между кустами.Существует множество рецептов отваров и настоев, которые, по мнению дачников, не по душе колорадскому жуку. В качестве основы для рабочего раствора может использоваться грецкий орех, березовый деготь, листья тополя, чистотел, горький перец, ботва томатов, табак и чеснок. Опрыскивания проводятся в сухую безветренную погоду, желательно вечером, чтобы под воздействием солнца составы не потеряли слишком быстро инсектицидные свойства.Сложно говорить об эффективности растительных растворов. Однако одно можно утверждать точно: необходимо использовать различные рецепты, т.к. жуки быстро адаптируются к раздражителям.Колорадские вредители не слишком любят запахи некоторых растений, например, бархатцев, огуречной травы, календулы, кориандра, настурции, ночной фиалки. Островки душистых трав среди картофельной плантации могут отпугнуть вредителей.Вредитель обитает в земле и повреждает корни, столоны, основания стеблей и клубни картофеля. Личинка проделывает ходы в клубне, что приводит к загниванию. Обнаружить проволочника легко при перекопке почвы, т.к. он имеет яркую окраску. Вред от него увеличивается в засушливую погоду при дефиците влаги.Проволочник имеет ярко-желтую окраску, поэтому червячков довольно легко обнаружить при перекопке земли. Найденные личинки собирают и уничтожают.В качестве приманки для проволочника по огороду раскладывают, а точнее закапывают на глубину 7-10 см ломтики свеклы, моркови или картофеля. В каждый ломтик втыкают деревянные палочки, чтобы легче найти ловушку (на 1 кв.м их необходимо 3 штуки). Спустя несколько дней овощные ломтики выкапывают вместе со скопившимися на них вредителями и сжигают. Обработка, как правило, проводится за 10-15 дней до посадки картошки.Проволочник не любит землю с повышенным уровнем рН. Но, перестаравшись с известковой подкормкой, вы можете привлечь паршу.Этот сорняк – одно из любимых лакомств проволочника. Борьба с растением помогает снизить численность вредителя.Современные инсектициды позволяют довольно быстро справиться с вредителями. Правда, назвать их натуральными никак нельзя. Обработку приходится повторять несколько раз, т.к. контактные препараты смываются дождем. В то же время нельзя переборщить с химическим протравливанием, чтобы не навредить почве и самому урожаю.Большинство препаратов отличается комплексным воздействием и направлено на борьбу не с одним вредителем или заболеванием, а сразу с несколькими.замачивание или опрыскивание клубней перед посадкой;полив дна борозды во время посадки;опрыскивание ботвы по мере появления вредителей;внесение в почву гранул при посадке;опрыскивание ботвы в период вегетации;опрыскивание почвы до всходов и т.д.Выбор фунгицидов и инсектицидов для картофеля должен осуществляться с учетом доминирующей болезни (вредителя). Хорошее средство должно отвечать следующим требованиям:комплексное воздействие;доказанная испытаниями эффективность;минимальная кратность обработки, т.е. сохранение фунгицидных и инсектицидных свойств под воздействием дождя, солнца и т.д.;экономный расход;безопасность для человека.Картофель в России выращивают давно. Поэтому способов защиты его от вредителей собралось немало. Одни из них более эффективны, другие более натуральны… А какой вариант борьбы с колорадским жуком и проволочником выберете вы?