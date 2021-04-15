Как отвоевать урожай картофеля у колорадского жука и проволочника

Опрыскивание картофельной ботвы и сбор колорадских «полосатиков» в баночки – излюбленная летняя забава дачников всех времен и народов. Но есть ли более эффективные способы защиты картошки от вредителей?
Картофель поражается десятками разных вирусов, грибов, бактерий и почти двумя сотнями вредителей, в т.ч. и червей. Не будем превращать статью в энциклопедию болезней, но остановимся на самых распространенных опасностях, которые подстерегают любимую многими клубневую культуру, и расскажем, как с ними бороться.
Основные болезни картофеля
Болезни картофеля могут иметь вирусную, грибковую или бактериальную природу. Пораженные инфекцией клубни теряют товарный вид, и зачастую из-за гниения существенно сокращается срок их хранения.
Парша обыкновенная
Возбудителями болезни являются простейшие организмы, которые занимают промежуточное положение между бактериями и грибами. Особую восприимчивость к парше демонстрируют молодые, растущие клубни с тонкой кожицей. Заболевание проявляется на поверхности клубней в виде сухих, шероховатых язв. При сильном поражении язвы разрастаются, сливаются и образуют грубую корку. Парша разрушает ткань глазков, что снижает всхожесть, а при хранении пораженный картофель гниет.
Предотвратить поражение паршой гораздо легче, чем впоследствии лечить огород. Поэтому для посадки отбирайте исключительно здоровые клубни.
Ризоктониоз
Заболевание имеет грибковый характер. Инфекция поражает все части растения – от ростков и корней до столонов, стеблей и клубней. Характерное отличие пораженных ризоктониозом клубней – наличие твердоватых почти черных комочков, которые легко сдираются ногтем. Обнаружить факт заражения грибком легче всего во время проращивания. На ростках образуются язвы насыщенно-коричневого цвета, которые разрастаются и могут привести к гибели проростка. Больное растение медленно развивается, преждевременно увядает, листья могут скручиваться и краснеть, а на стеблях развиваются воздушные клубни. Болезнь приводит к снижению темпов всходов, а также к потере до 20% урожая.
Тля
Тля поражает картофельную ботву. Но этим ее потенциальный вред для картофеля не ограничивается. Это мелкое насекомое-вредитель является переносчиком вирусных заболеваний.
Фитофтороз
Возбудителем фитофтороза является грибок, которым поражаются и стебли, и листья, и сами клубни. Другое название болезни – «картофельная гниль». В зоне повышенного риска оказываются ранние сорта. Проявляется чаще всего после цветения, в конце июля – начале августа. Первые признаки в виде темно-бурых пятен на нижних, защищенных от солнца листьях, проявляются после цветения. Отличить это заболевание от других с похожей симптоматикой можно по белому налету на нижней части листа ботвы. Опасность связана с гниением клубней при хранении. Причем на клубнях появляются типичные пятна лишь спустя 2-3 недели после уборки урожая.
В борьбе с фитофторозом также стоит больше внимания уделять предупреждению болезни. Не стоит сажать картошку рядом с томатами. Одним из приемов предотвращения инфекции является предпосадочное проращивание, т.к. на этом этапе больные клубни легко отличить.
Народные методы борьбы с колорадским жуком и проволочником
Самые известные картофельные вредители – это колорадский жук и проволочник. Народные методы борьбы с ними разнообразны и привлекают своей простотой, доступностью и экологичностью. Но, честно говоря, не всегда они могут похвастаться высокой эффективностью.
Борьба с колорадским жуком
Колорадского жука в лицо знают абсолютно все, кто выращивает картофель. Он быстро размножается: самка откладывает до 500 яиц на нижних частях листвы. Уже на 5-17 день из них появляются личинки, которые и причиняют основной вред культуре. Насекомое уничтожает листовую часть растений, что снижает урожайность. Ведь любое нарушение роста листвы отрицательно влияет на развитие клубней, т.к. это вызывает отток полезных веществ из клубней в вегетативную массу.
Зимуют жуки в почве, что приводит к накапливанию их на участке при бессменном выращивании картофеля на одном месте.
Так как колорадский жук считается чуть ли не самым главным врагом картофеля, то и народных способов борьбы с ним собралось довольно много.
Сбор вручную. Если участок посадки не слишком большой, можно собирать личинок и взрослых особей вручную. Однако это требует времени и не дает никакой гарантии против повторного поражения.Давить жуков в междурядье не стоит. Так вы лишь вдавите вредителя в почву, откуда он легко выберется и продолжит лакомиться вашей картошкой. Лучше собирать насекомых в банку с крепким соляным раствором.
Опудривание. Хороший результат дает опудривание кустов картофеля просеянной березовой золой (10 кг на сотку). Проводите процедуру, пока листья влажные от росы либо дождя. Жуки и личинки погибают примерно через 1-2 суток. Повторяют обработку 1 раз в 2 недели до цветения и 1 раз в месяц после цветения. Усилить эффект можно, посыпав золой землю между кустами.
Опрыскивания растительными отварами и настоями. Существует множество рецептов отваров и настоев, которые, по мнению дачников, не по душе колорадскому жуку. В качестве основы для рабочего раствора может использоваться грецкий орех, березовый деготь, листья тополя, чистотел, горький перец, ботва томатов, табак и чеснок. Опрыскивания проводятся в сухую безветренную погоду, желательно вечером, чтобы под воздействием солнца составы не потеряли слишком быстро инсектицидные свойства.Сложно говорить об эффективности растительных растворов. Однако одно можно утверждать точно: необходимо использовать различные рецепты, т.к. жуки быстро адаптируются к раздражителям.
Посадка растений-репеллентов. Колорадские вредители не слишком любят запахи некоторых растений, например, бархатцев, огуречной травы, календулы, кориандра, настурции, ночной фиалки. Островки душистых трав среди картофельной плантации могут отпугнуть вредителей.
Борьба с проволочником (личинками жуков-щелкунов)
Вредитель обитает в земле и повреждает корни, столоны, основания стеблей и клубни картофеля. Личинка проделывает ходы в клубне, что приводит к загниванию. Обнаружить проволочника легко при перекопке почвы, т.к. он имеет яркую окраску. Вред от него увеличивается в засушливую погоду при дефиците влаги.
Осенняя перекопка почвы. Проволочник имеет ярко-желтую окраску, поэтому червячков довольно легко обнаружить при перекопке земли. Найденные личинки собирают и уничтожают.
Использование приманки. В качестве приманки для проволочника по огороду раскладывают, а точнее закапывают на глубину 7-10 см ломтики свеклы, моркови или картофеля. В каждый ломтик втыкают деревянные палочки, чтобы легче найти ловушку (на 1 кв.м их необходимо 3 штуки). Спустя несколько дней овощные ломтики выкапывают вместе со скопившимися на них вредителями и сжигают. Обработка, как правило, проводится за 10-15 дней до посадки картошки.
Известкование почвы. Проволочник не любит землю с повышенным уровнем рН. Но, перестаравшись с известковой подкормкой, вы можете привлечь паршу.
Уничтожение пырея. Этот сорняк – одно из любимых лакомств проволочника. Борьба с растением помогает снизить численность вредителя.
Химия на защите картофеля
Современные инсектициды позволяют довольно быстро справиться с вредителями. Правда, назвать их натуральными никак нельзя. Обработку приходится повторять несколько раз, т.к. контактные препараты смываются дождем. В то же время нельзя переборщить с химическим протравливанием, чтобы не навредить почве и самому урожаю.
Большинство препаратов отличается комплексным воздействием и направлено на борьбу не с одним вредителем или заболеванием, а сразу с несколькими.
Способы обработки также отличаются. Это могут быть:
замачивание или опрыскивание клубней перед посадкой;
полив дна борозды во время посадки;
опрыскивание ботвы по мере появления вредителей;
внесение в почву гранул при посадке;
опрыскивание ботвы в период вегетации;
опрыскивание почвы до всходов и т.д.
Выбор фунгицидов и инсектицидов для картофеля должен осуществляться с учетом доминирующей болезни (вредителя). Хорошее средство должно отвечать следующим требованиям:
комплексное воздействие;
доказанная испытаниями эффективность;
минимальная кратность обработки, т.е. сохранение фунгицидных и инсектицидных свойств под воздействием дождя, солнца и т.д.;
экономный расход;
безопасность для человека.
Картофель в России выращивают давно. Поэтому способов защиты его от вредителей собралось немало. Одни из них более эффективны, другие более натуральны… А какой вариант борьбы с колорадским жуком и проволочником выберете вы?
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