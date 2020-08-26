Причина специфического запаха на станциях метрополитена

Есть запахи, которые стойко ассоциируются у нас с тем или иным явлением или местом. Одним из наиболее узнаваемых «ароматов» можно считать тот, что витает на станциях метрополитена. Его ни с чем не спутаешь и есть люди, которым он даже нравится. Так чем же пахнет на наших станциях метро?







В современном мире существует несколько технологий укладки железнодорожных путей. Несмотря на множество инноваций, у нас в стране по-прежнему используют шпалы. Эти элементы путей могут быть бетонными и даже полимерными, но наиболее распространены шпалы из древесины.







Известно, что у дерева два основных врага — влажность и биологические факторы, точнее, грибки, бактерии и насекомые. В подземных тоннелях достаточно сыро, поэтому срок службы деревянных изделий невелик. Для защиты деревянных шпал от влаги, микроорганизмов и вредителей их пропитывают особым химическим составом — креозотом.







Карл фон Рейхенбах Это бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость, горючая и токсичная. Креозот почти не растворяется в воде и обладает тем самым резким характерным запахом. Изготавливают его из каменноугольного или древесного дегтя, используя процесс дистилляции. Впервые вещество получил в 1830 году немецкий химик и промышленник Карл фон Рейхенбах.

Кстати, он же впервые получил и парафин, который сегодня используют в самых разных областях человеческой деятельности.Уже более ста лет креозот используют для пропитки деревянных шпал. Обрабатывают детали этой жидкостью на заводе, в процессе изготовления. Вещество имеет свойство длительное время сохранять сильный запах, который ощущается за десятки метров от стальных магистралей, как подземных, так и обычных , железнодорожных.Ожоги на коже от падания жидкого креозота Периодическая замена изношенных шпал на новые, со свежей пропиткой, делает запах креозота неистребимым. Для пассажиров и обслуживающего персонала метрополитена это «амбре» не представляет опасности. А вот работники шпалопропиточных цехов вынуждены использовать эффективные средства индивидуальной защиты . Попадание жидкого креозота, в состав которого входят токсичные фенолы, на кожу и особенно на слизистые оболочки, чреваты сильными ожогами и даже появлением онкологических заболеваний. Опасны и испарения креозота в замкнутом пространстве. Из-за этого пропитанные шпалы категорически запрещено использовать в качестве строительного материала, хотя этим моментом часто пренебрегают.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: