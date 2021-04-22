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12 знаменитостей, которые в стремлении стать стройнее оказались на краю могилы


12 знаменитостей, которые в стремлении стать стройнее оказались на краю могилы

Звезды практически всегда находятся на виду, поэтому стараются выглядеть на все сто. Но в любом деле важно не доходить до крайностей, и в процессе погони за идеальной формой, в том числе. Ведь если вовремя не остановиться, можно получить не стройное и красивое тело, а довести себя до анорексии.

Между тем, это серьезное заболевание, справиться с которым не так-то просто. И многие знаменитости на собственном примере узнали коварство этого страшного диагноза. Правда, некоторые из них, похоже, не понимают, что «до» было лучше, чем «после». А другим повезло меньше: борьба с лишним весом довела их до могилы.
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Виктория Бекхэм


Еще во времена существования Spice Girls Виктории Бекхэм дали совет: хочешь стать популярней, похудей

Еще во времена существования Spice Girls Виктории Бекхэм дали совет: хочешь стать популярней, похудей

Икону английской моды часто обвиняют в излишней худобе. Правда, сама звезда, похоже, не обращает внимания на критику и продолжает борьбу с лишним весом (который, как ей кажется, у нее есть). Экс-«перчинка» практически никогда не расстается с утягивающими корсетами, сидит на строжайших диетах и изнуряет себя физическими нагрузками.

Как оказалось, страсть к похудению у Виктории появилась еще на заре певческой карьеры. Тогда еще участнице Spice Girls дали «ценный» совет: хочешь стать популярней, похудей.


С тех пор Бекхэм стала фанатично следить за своим весом, и даже в путешествия берет личного повара, который готовит ей низкокалорийные блюда. Правда, сама певица и дизайнер утверждает, что не страдает от пищевых расстройств, но ее внешний вид говорит об обратном.

Максим (Марина Максимова)


Максим бросает из крайности в крайность: на первом фото она на заре своей карьеры, потом певица похудела и... снова поправилась

Максим бросает из крайности в крайность: на первом фото она на заре своей карьеры, потом певица похудела и... снова поправилась

Вот кого кидает из крайности в крайность, так это певицу Максим: она то резко худеет, то так же быстро поправляется. Но два года назад ее поклонники забили настоящую тревогу: Марина Максимова (настоящее имя артистки) начала таять буквально на глазах и выглядела очень изможденной. Из-за проблем со здоровьем звезда даже была вынуждена покинуть сцену почти на целый год, а когда вернулась, сама рассказала о том, что с ней случилось.

По словам певицы, она практически ничего не ела и целыми днями пропадала в спортзале. В итоге она всего за месяц скинула 10 кг, и ее вес дошел до критической отметки в 43 кг. Естественно, столь быстрое похудение не прошло без последствий для организма: Максим начала ощущать упадок сил и даже чуть не падала в обморок. К счастью, она вовремя обратилась за помощью к специалистам, которые разработали для нее меню правильного питания. Марина же утверждала, что никогда больше не будет сидеть на диетах.

Однако в конце 2019 года певица вновь всех шокировала. Многие ее не узнали на вручении одной из музыкальных премий: Максим очень заметно прибавила в весе, а ее лицо и вовсе было отекшим.

Мэри-Кейт Олсен


Мэри-Кейт Олсен уже много лет пытается хоть немного поправиться

Мэри-Кейт Олсен уже много лет пытается хоть немного поправиться

Близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен слишком рано испытали бремя славы. Звезды молодежных комедий начала нулевых, дабы удержать популярность, практически не имели свободного времени, постоянно работали и находились в разъездах. Первой не выдержала Мэри-Кейт: из-за повышенного внимания к своей персоне со стороны поклонников и прессы у нее началась настоящая депрессия. К этому прибавилась первая разлука с сестрой, с которой они с детства всегда были вместе: девушки приняли решение жить раздельно.
Из-за навалившихся проблем актриса практически перестала есть, что привело к настоящей анорексии. Ее состояние было настолько критическим, что Олсен при весе 35 кг пришлось срочно госпитализировать в один из реабилитационных центров. Врачи позже признавались, что состояние звезды настолько было катастрофическим, что если бы она попала к ним позже, то смертельного исхода избежать бы не удалось.

К слову, набрать хотя бы тройку килограммов Мэри-Кейт с тех так и не удалось, и выглядит она все так же изможденной.

Юлия Александрова


Тяготы островной жизни не прошли для Юлии Александровой без последствий

Тяготы островной жизни не прошли для Юлии Александровой без последствий

Звезда комедий «Любовницы» и «Горько!» Юлия Александрова на свою фигуру никогда не жаловалась и при росте 162 см весила 47 кг. С такими параметрами она и отправилась покорять шоу «Последний герой». Однако именно на тропическом острове ей пришлось пережить все тяготы жизни людей, оказавшихся вне цивилизации: жара, отсутствие нормальной еды, сложные конкурсы, требующие больших физических нагрузок, стресс…

Все это не прошло даром, и после завершения проекта актриса весила всего 39 кг. Александрова признается, что на острове даже во сне видела вкусную еду, а, вернувшись, домой, она первым делом купила чипсы и другие вредные вкусности. Впрочем, сейчас Юлии удалось более-менее вернуться в форму.

Лили Роуз Депп


Лили Роуз Депп даже гордится, что у нее анорексия

Лили Роуз Депп даже гордится, что у нее анорексия

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради очень похожа на мать и хрупкое телосложение унаследовала тоже от нее. Однако Лили Роуз всегда мечтала стать моделью, но ей казалось, что она недостаточно худая для этого. Поэтому разнообразные жесткие диеты стали постоянными спутниками девушки. Как итог: вес девушки сейчас составляет всего 40 кг.

Более того, Депп даже с некой гордостью совсем недавно говорила, что у нее анорексия. Правда, как признается модель, сейчас она все же решила поправиться и не прочь полакомиться гамбургерами.

Анна Хилькевич


Анна Хилькевич тоже считала себя недостаточно худой

Анна Хилькевич тоже считала себя недостаточно худой

Глядя на хрупкую блондинку, не скажешь, что когда-то она комплексовала по поводу лишнего веса. Был он или нет, неизвестно, но сама актриса в 18 лет считала, что ей неплохо было бы похудеть. Однако способ она выбрала не самый лучший: жесткое и бескомпромиссное голодание. В итоге диета Анны привела к тому, что ее вес остановился на отметке в 43 кг.

К счастью, Хилькевич вовремя одумалась и «доела» нехватку килограммов до 51. Однако во время первой беременности звезда сериала «Универ. Новая общага» поправилась на 18 кг, а после смогла скинуть лишь 7. Тогда она вновь вернулась к проверенному методу, но доводить себя до изнеможения не стала. Сейчас она весит чуть больше 46 кг и, как признается, чувствует себя комфортно. Два года назад актриса родила еще одну дочку, но быстро привела себя в форму. Правда, злопыхатели уверены, что звезда перенесла не одну пластическую операцию.

Анджелина Джоли


Пару лет назад Анджелина Джоли весила всего 35 кг

Пару лет назад Анджелина Джоли весила всего 35 кг

Не упомянуть в этой подборке Анджелину Джоли просто нельзя. Ведь она считается одной из самых красивых женщин современности. Правда, последние годы ее поклонники бьют тревогу, боясь за здоровье любимицы.

Сейчас актриса весит 43 кг. И, поверьте, это еще нормально. Ведь совсем недавно ее вес составлял 35 кг. Точно неизвестно, что стало причиной такого состояния, но все началось после смерти матери Джоли в 2007 году. Тогда Анджелина очень переживала и практически перестала есть. Даже ее экс-супруг Брэд Питт как-то признался, что его жена не раз падала в голодные обмороки.

А дальше проблемы навалились одна за другой: перенесенные операции, стресс, связанный с разводом с Питтом, судебные разбирательства за право воспитывать детей… Все это не прошло без следа. К слову, если Джоли и поправляется немного, то полученный вес долго не задерживается на одной отметке и потом снова начинает снижаться.

Юлия Липницкая


Из-за анорексии Юлия Липницкая ушла из спорта

Из-за анорексии Юлия Липницкая ушла из спорта

В 2014 году юная фигуристка произвела настоящий фурор на Играх в Сочи, став олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Но после этого Липницкая приняла неожиданное решение уйти из спорта. Никто не мог понять, почему Юлия, которая находилась на пике своей формы, оставила лед.

Однако спустя некоторое время девушка сама решила откровенно признаться: с фигурным катанием рассталась из-за того, что боролась с пищевым расстройством. По ее словам, продолжалась эта схватка несколько лет, поэтому она приняла решение пройти реабилитацию в Европе. Но после лечения юная звезда вновь возвращаться в спорт не захотела.
Сейчас Липницкая – постоянный участник ледовых шоу, а этим летом она впервые стала мамой.

Леди Гага


В 15 лет Леди Гага боролась с анорексией и булимией

В 15 лет Леди Гага боролась с анорексией и булимией

Вы, вероятно, не ожидали увидеть в этой подборке Леди Гагу, которую хейтеры частенько высмеивают за аппетитные формы. Однако в свое время и эта певица лично на себе испытала все «прелести» анорексии.

Никто бы так и не узнал, что у звезды было расстройство пищевого поведения, однако в этом она решила признаться сама. Однажды певица выложила в соцсетях фото, сопроводив его подписью «анорексия и булимия с 15 лет». Правда, как ей удалось справиться с проблемами, Леди Гага уточнять не стала, но, по ее словам, поэтому она сейчас вообще не переживает, если набирает пару-тройку килограммов.

Яна Чурикова


Сейчас Яна Чурикова гордится своими формами

Сейчас Яна Чурикова гордится своими формами

Известная телеведущая тоже не понаслышке знает, что в процессе похудения главное – вовремя остановиться. В свое время она этого сделать не смогла и уже во время первых «Фабрик…» столкнулась с анорексией и булимией.

Звезда признается, что худоба ей поначалу даже нравилась (взять хотя бы восторг от того, что может носить вещи 42 размера). Но позже начались проблемы: Чурикова плохо запоминала тексты, ощущала упадок сил, а ее грудь и вовсе «пропала». Тогда Яна и приняла решение остановиться и, как признается, не жалеет, что сейчас у нее 46 размер.

Пичес Гелдоф


Анорексия стала причиной смерти Пичес Гелдоф

Анорексия стала причиной смерти Пичес Гелдоф

История Пичес Гелдоф – яркое доказательство тому, что анорексия может привести к печальным последствиям. Английской телеведущей и модели всегда казалось, что ее тело недостаточно совершенно. Поэтому девушка стала такой фанаткой похудения, что практически перестала есть.

Результат подобного отношения к своему здоровью не заставил себя ждать: организм Пичес перестал воспринимать пищу. Впрочем, она сама в этом проблемы не видела и не спешила обратиться за медицинской помощью. В итоге Гелдоф умерла в 2014 году.

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