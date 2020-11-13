С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Министерство обороны США огласило список победителей конкурса лучшей военной фотографии за 2015 год. Для участия в этом ежегодном соревновании были отобраны более двух тысяч снимков. Согласно условиям, жюри оценивало работы фотографов, операторов, журналистов, специалистов по коммуникациям и графических дизайнеров, которые освещали мероприятия с участием армии США. Победителем стал штаб-сержант ВВС США Кенни Холстон (Kenny Holston).

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Спасатели из состава ВВС помогают эвакуировать пострадавших от землетрясения в Непале, май 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Офицеры боевого управления ВВС смеются, разделяя друг с другом пищу во время долгих тренировок, 13 февраля 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Морские пехотинцы перетягивают канат, 1 июля 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Морской пехотинец стоит на легкобронированной машине, 13 декабря 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Майор ВВС США в отставке Шеррил Эрвин, 16 апреля 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Два солдата играют в мяч, 24 сентября 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Солдаты на учениях в Джибути, 30 мая 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Новобранцы на тренировке.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Штаб-сержант Гидеон Конелли перепрыгивает через канаву в спортивном лагере.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Солдаты непальской армии разгружают вертолет, доставивший гуманитарную помощь, 11 мая 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Капрал Энтони Скон во время тренировки выносливости, 19 апреля 2015 года.



22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Саперы на тренировке, июль 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Министр обороны США Эштон Картер и генералы на одной из официальных церемоний.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Госпитальное судно во время учений.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Палубный сигнальщик на ракетном эсминце «Фаррагут».

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Морской пехотинец во время прохождения курса молодого бойца, 19 апреля 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Корреспондент фотографирует парашютистов во время международных учений, 9 июля 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Дети встречают отцов — майора Джошуа Будрэ и майора Джейсона Кёртиса, 13 января 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Радист на учениях.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Курсанты борются с огнем во время учений.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Новобранец морской пехоты США идет к следующему этапу тренировочной программы, 3 декабря 2015 года.

22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Солдат канадской армии позирует для фото с прибором ночного видения, 14 сентября 2015 года.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх