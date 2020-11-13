22 лучших кадра военной фотографии по версии минобороны США

Министерство обороны США огласило список победителей конкурса лучшей военной фотографии за 2015 год. Для участия в этом ежегодном соревновании были отобраны более двух тысяч снимков. Согласно условиям, жюри оценивало работы фотографов, операторов, журналистов, специалистов по коммуникациям и графических дизайнеров, которые освещали мероприятия с участием армии США. Победителем стал штаб-сержант ВВС США Кенни Холстон (Kenny Holston).











Спасатели из состава ВВС помогают эвакуировать пострадавших от землетрясения в Непале, май 2015 года.







Офицеры боевого управления ВВС смеются, разделяя друг с другом пищу во время долгих тренировок, 13 февраля 2015 года.







Морские пехотинцы перетягивают канат, 1 июля 2015 года.







Морской пехотинец стоит на легкобронированной машине, 13 декабря 2015 года.







Майор ВВС США в отставке Шеррил Эрвин, 16 апреля 2015 года.







Два солдата играют в мяч, 24 сентября 2015 года.







Солдаты на учениях в Джибути, 30 мая 2015 года.







Новобранцы на тренировке.







Штаб-сержант Гидеон Конелли перепрыгивает через канаву в спортивном лагере.







Солдаты непальской армии разгружают вертолет, доставивший гуманитарную помощь, 11 мая 2015 года.







Капрал Энтони Скон во время тренировки выносливости, 19 апреля 2015 года.

Саперы на тренировке, июль 2015 года.Министр обороны США Эштон Картер и генералы на одной из официальных церемоний.Госпитальное судно во время учений. Палубный сигнальщик на ракетном эсминце «Фаррагут». Морской пехотинец во время прохождения курса молодого бойца, 19 апреля 2015 года.Корреспондент фотографирует парашютистов во время международных учений, 9 июля 2015 года.Дети встречают отцов — майора Джошуа Будрэ и майора Джейсона Кёртиса, 13 января 2015 года.Радист на учениях.Курсанты борются с огнем во время учений Новобранец морской пехоты США идет к следующему этапу тренировочной программы, 3 декабря 2015 года.Солдат канадской армии позирует для фото с прибором ночного видения , 14 сентября 2015 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)