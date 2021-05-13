5 легенд о советской авиации, которые продолжают бытовать среди обывателей

Отголоски советской действительности по-прежнему будоражат умы обывателей и исследователей. Особенно это касается военно-промышленного комплекса, ведь его развитие было особенно бурным во времена СССР. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, наряду с реальными фактами, в истории советской оборонной индустрии можно найти немало мифов, не имеющих отношения к действительности. Вашему вниманию 5 самых распространённых легенд об авиации эпохи страны советов, которые бытует среди обывателей, хотя их давно опровергли.
1. Ту-4
На самом деле, советский самолет не является полным плагиатом. /Фото: war-book.ru
Существует довольно популярная легенда, согласно которой самолет Ту-4 является абсолютной копией американского лайнера Б-29. Поклонники этого мифа даже приводят аргумент, якобы был скопирован даже фотоаппарат, который по стечению обстоятельств висел в кабине.
В реальности все не так однозначно. Ту-4 действительно был похож на Б-29, однако имел ряд существенных отличий. Во-первых, на советском лайнере были установлены двигатели АШ-73ТК. Кроме того, принципиально другими были: аппаратура опознавания «свой-чужой» СРЗО «Барий», кресла экипажа, которые также рассчитаны на размещение парашюта в сидении), УКВ радиостанции, оборонительное вооружение пушки НС-23, а также система дистанционного управления. Регулярные модернизации все сильнее отдаляли Ту-4 от американского оригинала.
2. Ту-95МС
Время создания этого самолета очень часто путают. /Фото: masha-galle.web.app
Про Ту-95МС есть распространённое мнение, что их строительством начали заниматься еще во времена Сталина. А на самом деле эта разработка прошла достаточно серьёзный путь из нескольких модернизаций - существовали модели М,К,КМ,РЦ,142М, и только на основе последней Ту-95МС был создан. Поэтому в производство его запустили лишь в 1981 году.
Интересный факт: последняя модель серии, Ту-95МС, была закончена только после развала СССР в 1992 году.
3. Ту-116
История этого лайнера богата на мифы. /Фото: wikipedia.org
Об этом самолете бытует сразу две легенды: одна говорит о том, что на нем Хрущев летал в Соединенные Штаты, а вторая - противоположная, мол, генсек отказался на нем лететь, мотивируя это тем, что у Ту-116 «выход их задницы». Также существуют и такие варианты легенды, где эти слова принадлежат жене Хрущева.
В реальности Ту-116 создавали в качестве запасного варианта, на случай если проектирование лайнера Ту-114 затянется. Да и к тому же у Ту-116 слишком малая вместимость - 24 человека, а советская делегация, летевшая в США, была достаточно многочисленной.
4. Ил-18
Не все так однозначно в истории этого самолета. /Фото: dokonline.com
Считается, что самолет Ил-18 начинали проектировать еще с 1946 года. В реальности тот лайнер, о котором все говорят, создан намного позже, а практически сразу после окончания войны речь шла о другом, одноимённом самолёте. На основе первого Ил-18 даже не стали делать второй - их единственной общей чертой был диаметр фюзеляжа. Использовался только наработанный опыт, а уже знакомый нам, второй Ил-18 закончили только в середине 50-х годов прошлого столетия.
5. Ту-104
Катастрофа Ту-104 вызвала множество споров и домыслов /Фото: topwar.ru
О легендарном реактивной лайнере Ту-104 также есть легенда. Мол, после катастрофы Ту-104А СССР-42362 и гибели в ней экипажа Гарольда Кузнецова 17 октября 1958 года собрали совещание ГВФ , где А.Н. Туполев якобы обвинил в неумении управлять самолетом лётчиков: «Это не самолёт плохой, это вы на нём летать не умеете».
На самом деле историки давно опровергли этот миф на основе исследования в архивах. Так, они выяснили, что два совещания по поводу реактивного лайнера действительно были: первое, в конце октября с участием пилотов Ту-104, а второе, 2 января 1959 года у заместителя главкома ГВФ маршала Жаворонкова. Сохранившиеся протоколы чётко дали понять: на обоих встречах Туполева попросту не было.
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