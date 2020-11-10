Существовали ли на самом деле в СССР боевые дельфины и чем они занимались

Боевые дельфины – это вовсе не миф. В советские годы в ВМФ действительно «служили» такие животные. Их обучали обнаруживать диверсантов и мины, патрулировать территорию. Секретная база по подготовке дельфинов десятки лет успешно существовала в Севастополе. После распада СССР обучение животных и изучение их уникальных способностей пришлось свернуть. Теперь же подготовку боевых дельфинов возобновили.
Для чего создавался секретный объект
Севастопольский океанариум был основан в 1960-х по инициативе главнокомандующего ВМФ СССР Сергея Горшкова и прославленного разведчика, офицера Виктора Калганова. Идея пришла к Калганову после прочтения работы британского ученого Джеймса Грея, который утверждал, что дельфины способны плыть со скоростью до 37 километров в час. Первоначальной задачей советской базы было изучить причины столь быстрого передвижения дельфинов (высокая скорость при маленькой мощности) и использовать их при строительстве боевых кораблей и особенно – атомных подлодок. Кроме того, у советских военных были данные, что ВМС США уже не первый год ведет обучение боевых дельфинов и успешно применяет их для охраны своих кораблей, а отставать от американцев не хотелось.
Секретный дельфинарий под названием «Площадка 75» открыли в очень удобной для этого Казачьей бухте, которая достаточно узкая и с обеих сторон «прикрыта». Для доставки в океанариум дельфинов вылавливали здесь же, в Черном море. Для такой подготовки наиболее подходили афалины.
В качестве места для тренировки будущих бойцов выбрали Казачью бухту.
Принципы быстрого передвижения дельфинов под водой изучали, выпуская их в специально обустроенный гидродинамический канал. Для этого специалисты натягивали вдоль всего «коридора» леску, прикрепляли к ней рыбу и быстро перемещали ее, что заставляло дельфина следовать за «добычей». С каждым разом скорость продвижения рыбки увеличивали.
На базе существовал секретный объект, на котором располагались не только вольеры и бассейны, но и насосные и водозаборные станции, а также другие служебные постройки.
В начале 1970-х проект по изучению причин высокой скорости дельфинов был завершен. Полученные данные действительно пригодились при проектировании боевых судов.
Как тренировали дельфинов
Дельфинов стали обучать сразу по нескольким направлениям: поиск мин, обнаружение диверсантов, патрулирование и помощь водолазам (спасение).
Дельфинов тренировали по нескольким направлениям.
Очень интересно происходила работа по поиску мин, и она лишний раз доказывает, насколько высок интеллект у дельфинов. На корме катера располагался специальный рычаг. При движении судна дельфин, находящийся в специальной клети, сканировал грунт с помощью своего природного эхолокатора. При обнаружении мины он нажимал на рычаг, а затем нырял к мине и аккуратно устанавливал возле нее метку.
Тренировали дельфинов ежедневно. При этом было непросто объяснить животному, что именно нужно искать. В начале подготовки дельфины обозначали все рукотворные предметы, которые им удавалось обнаружить на дне – фрагменты металла, детали сбитых самолетов и даже старинные амфоры. Но специалисты придумали выход: дельфин прикасался к предмету специальным штоком, к которому был прикреплен пластилин. По его отпечаткам и определяли, что именно он нашел.
В общей сложности боевые дельфины обнаружили в Черном море около полусотни затонувших объектов – в подавляющем большинстве это мины, торпеды и ракеты. Кстати, эти животные способны находить предметы даже на стометровой глубине.
Дельфин очень умное существо и, к тому же, у него есть природный эхолокатор.
Самой сложной задачей для дельфинов оказалось засекать диверсантов. Происходило это таким образом: дельфин, находящийся в клети, сканировал вход в Севастопольскую бухту. При появлении «диверсанта» (его роль выполнял водолаз) дельфин также нажимал на специальный рычаг. Однако был и минус: животные хорошо фиксировали пловцов в ластах, а вот тех, кто передвигался с помощью буксиров, за диверсантов не воспринимали. Обучать же дельфина реагировать на все движущиеся объекты – другая крайность, которая также недопустима.
А вот то, что на базе в Севастополе готовили дельфинов-убийц – всего лишь страшилка.
Дельфины на службе и наших, и американских войск зарекомендовали себя отлично. /Фото:topwar.ru
Что случилось после распада СССР
После распада Советского Союза океанариум предали Минобороны Украины. Специалисты, работающие с дельфинами, перестали получать финансирование, а также рыбу для своих питомцев. От Москвы поддержки не было.
О научной работе океанариуму пришлось забыть. С начала 1990-х дельфины из боевых «перепрофилировались» в цирковых: они выступали на Украине, в России, Турции и других странах. Также в океанариуме Севастополя был открыт центр дельфинотерапии: животные стали помощниками для детей с ДЦП, заиканием, другими заболеваниями нервной системы, а также для аутистов.
Дельфины отличные реабилитологи. /Фото:sevas.ru
По словам бывших сотрудников, с начала 1990-х было потеряно более 90% питомцев. К 2014 году здесь оставалось менее десятка дельфинов. В последние годы работу по восстановлению базы и тренировке «военных» дельфинов возобновили.
В целом историю океанариума можно описать так. В 1966 открывается тренировочная база, в 1970–1980 дельфины участвуют в патрулировании Севастопольской бухты и других секретных проектах, с начала 1990-х подготовку постепенно сворачивают, боевых дельфинов продают, часть погибает. В 2000 году обучение по военным направлениям полностью прекращается. В 2012-м военно-морской флот Украины возобновляет работу Севастопольской базы. В 2014 году специалисты базы начинают работать в составе ВМФ России.
Боевые белухи и их побеги
В 1987 году на «службу» в Севастополь прибыли три белухи. Животным дали имена Тишка, Бриз и Вайт. Несколько лет их тренировали, однако показать себя в деле белухам не удалось – распался Советский Союз.
Обучение дельфинов временно не проводилось, но наработки советских лет удалось сохранить./Фото:grifon-tur.ru
С дельфинами стала заниматься дрессировщик Алла Азовцева. Если раньше боевых Бриза, Вайта и Тишку обучали обнаружению мин, то теперь их стали готовить для выступлений в дельфинарии.
Осенью 1991-го белухи… сбежали. Когда их выпустили в бухту тренироваться, оказалось, что у ограждения вольера есть дыра. Несколько дней военные искали белух с помощью авиации, но, увы, тщетно, хотя горожане и утверждали, что видели белух в разных бухтах Севастополя.
Сбежавший Бриз появился в Турции. /Видеокадр.
Впрочем, одного из беглецов – Бриза – скоро удалось обнаружить. В Турции. Он появился в городе Герзе. Поскольку это была не простая белуха, а животное, прошедшее обучение в неволе, у Турецкого берега Бриз постоянно тянулся к людям, нисколько их не опасаясь. Турки дали гостю имя Айдын (Светлый). Только через полтора года беглеца удалось выловить и вернуть в Крым.
Публикация в турецкой прессе. /Фото:denizgazete.com
Бриза доставили в Ласпи, где «поселили» с другой белухой, Егором, и дельфинами. И тут – новый побег. Во время сильного шторма разрушилось ограждение, и Айдын вместе со своими собратьями уплыл. Не смог сбежать только Егор – он застрял в ограждении, в результате чего был серьезно травмирован. Спасти ему жизнь удалось лишь с помощью профессионализма врачей. В дальнейшем его перевели в Московский дельфинарий, где он «проработал» более 16 лет. Летом 2010-го (когда пришло время «уходить на пенсию») его выпустили в Белое море.
Что же касается Айдына, то дальнейшая его судьба неизвестна. В последний раз его видели в середине 1990-х у берегов Болгарии – он подплыл к британской нефтяной вышке и позволил рабочим покормить себя рыбой.
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