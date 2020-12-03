Советские актрисы, страдавшие от алкогольной зависимости

Эти советские актрисы были красивы, талантливы, востребованы, имели толпы поклонников и славу. Однако все обрушилось в один миг из-за того, что они не смогли победить губительную зависимость. Ведь не зря говорят, что женский алкоголизм не лечится. Не будем утверждать, так это или нет, но судьбы этих звезд советского кино – яркий пример того, что зеленый змий не щадит никого.









Валентина Малявина (78 лет)

Изольда Извицкая (1932-1971)

Валентина Серова (1917-1975)

Кюнна Игнатова (1934-1988)

Наталья Кустинская (1938-2012)