Советские актрисы, страдавшие от алкогольной зависимости

Эти советские актрисы были красивы, талантливы, востребованы, имели толпы поклонников и славу. Однако все обрушилось в один миг из-за того, что они не смогли победить губительную зависимость. Ведь не зря говорят, что женский алкоголизм не лечится. Не будем утверждать, так это или нет, но судьбы этих звезд советского кино – яркий пример того, что зеленый змий не щадит никого.
Валентина Малявина (78 лет)
Валентина Малявина по праву считается одной из самых красивых актрис советского экрана. Многие запомнили эффектную брюнетку по фильмам «Король-олень», «Иваново детство», «Подсолнух». Она могла сыграть еще немало ярких ролей, но судьба распорядилась по-своему. Личная жизнь актрисы не заладилась с самого начала. Брак с Александром Збруевым, с которым Малявина расписалась сразу после окончания школы, продержался недолго. Возможно, причиной разлада послужило то, что Валентина на поздних сроках избавилась от ребенка, которого ждала. Хотя сама актриса позже утверждала, что родители ее и супруга обманом заставили сделать этот шаг. Не сложился и второй брак девушки с режиссером Павлом Арсеновым: актриса вновь забеременела, но ребенок умер почти сразу после рождения. И хотя кинокарьера Малявиной складывалась неплохо, но трагедии в личной жизни обернулись затяжной депрессией. Актриса все чаще находила утешение в алкоголе, а позже даже хотела уйти в монастырь. Но ее остановили. Третьим (уже гражданским) мужем Валентины стал актер Станислав Жданько. Он был младше на 12 лет, но признавался, что уже с юности был влюблен в красавицу. Однако совместный быт пары не задался. Мужчина, который тоже был актером, переживал из-за отсутствия хороших ролей, Валентина не могла смириться с угасающей славой. Горе супруги топили в вине. В 1978 году случилась трагедия: Жданько был найден с ножом в теле. Малявина объяснила следствию, что сожитель был против того, чтобы она пила, и решил ее проучить, взяв нож, но не рассчитал силы. Случай списали на самоубийство, и актрису оправдали. Но через несколько лет друг мужчины добился пересмотра дела, и Валентине дали 9 лет за убийство. Из тюрьмы она вышла через пять по амнистии.
Оказавшись на свободе, актриса сделала попытку наладить свою жизнь: вернулась в кино, еще несколько раз вышла замуж, но завязать с губительным пристрастием так и не смогла. Друзья-собутыльники пытались переписать на себя ее квартиру, возможно, они и избили, ее, после чего женщина ослепла на один глаз, а позже и вовсе полностью потеряла зрение. Вернуть жилье Малявиной помогла одна из бывших сокамерниц, которая на свободе смогла построить неплохой бизнес. Сейчас Валентина живет в одном из подмосковных пансионатов.
Изольда Извицкая (1932-1971)
В 1956 году, после выхода на экраны фильма «Сорок первый», Изольда Извицкая проснулась знаменитой. Ее заметили не только в СССР, но и весь мир рукоплескал талантливой актрисе (один Каннский фестиваль чего стоит). Казалось бы, что после такого ошеломительного успеха мир кинематографа надолго открыл двери перед талантливой девушкой. Но получилось совсем не так: да, Извицкая много снималась, но все ее роли были похожими на ту, что сделала ее звездой. Изольда сильно переживала из-за этого и все чаще начала прикладываться к бутылке. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы дружбу с зеленым змием не поощрял муж актрисы Эдуард Бредун, который тоже любил шумные застолья. Не сказать, что звезда не осознавала губительное действие алкоголя. Она даже пыталась завязать с вредной привычкой, но после того, как супруг ушел к ее подруге, сорвалась вновь. В марте 1971 года тело мертвой актрисы нашли в ее собственной квартире. Судя по всему, оно пролежало там не меньше недели. Эксперты пришли к выводу, что в могилу Извицкую свели хронический алкоголизм и длительное голодание – в ее доме из еды нашелся лишь маленький кусочек хлеба.
Валентина Серова (1917-1975)
Любимица Сталина, муза поэта Константина Симонова, одна из самых популярных актрис 40-х годов, фаворитка зрителей – Валентина Серова, казалось бы, была баловнем судьбы. Но дальнейшая ее жизнь сложилась трагически. Первым мужем очаровательной блондинки был летчик Анатолий Серов, который разбился во время испытательного полета. От него у девушки остался сын. Во второй раз Валентина вышла замуж за поэта Константина Симонова, который долго добивался ее расположения и именно ей посвятил легендарное стихотворение «Жди меня…». Но, судя по всему, актриса так и не смогла полюбить супруга. Ходили слухи, что во время войны она была любовницей женатого маршала Рокоссовского и ухаживания поэта приняла от безысходности. Однако и семейную жизнь пары сложно было назвать безоблачной: Симонов настоял на том, чтобы сына Серовой отправили в интернат на Урале, Серова была против, но не смогла отказать. Отношения между супругами вскоре совсем ухудшились, и даже рождение общей дочери Маши не смогло спасти их брак. Валентина, которая и раньше могла пропустить рюмку-другую, начала пить еще больше. К тому же и популярность ее пошла на спад, а ролей стали предлагать меньше. Симонов вскоре ушел от актрисы, а опеку над дочерью передали бабушке, которая не разрешила ей видеться с матерью. В декабре 1975 года мертвую актрису нашли в своей квартире, которая была полностью разграблена. Возможно, это сделали друзья-собутыльники, которых у Серовой было много. Впрочем, не удалось и выяснить, умерла ли Валентина сама или ей «помогли».
Кюнна Игнатова (1934-1988)
«Долгий путь», «Планета бурь», «Повесть о молодоженах» - Кюнна Игнатова блистала во всех этих фильмах. Красавица-актриса могла бы сыграть еще не в одной картине, но опять же судьба распорядилась по-своему. Еще будучи студенткой, девушка пошла в ЗАГС с актером Вячеславом Соколовым, родила от него сына. Но вскоре познакомилась с Владимиром Белокуровым, который был старше ее на 30 лет, и не устояла перед его чарами. Считается, что именно второй муж, который сильно выпивал, пристрастил к вину и молодую супругу. Однако и этот брак дал трещину, когда судьба свела Кюнну с молодым актером Александром Диком. Ее даже не смутило то, что новый избранник был младше на 14 лет и что Белокуров к тому времени был неизлечимо болен. Игнатова снова вышла замуж, но отношения с новым избранником не были безоблачными: пара то сходилась, то расходилась. К тому же актриса сильно переживала из-за наступившего творческого кризиса и находила утешение в спиртном. Когда в конце 80-х в МХАТе, где числилась артистка, произошел раскол, она оказалась в труппе Татьяны Дорониной. Однако главных ролей Игнатовой уже не давали, и ей приходилось довольствоваться эпизодами. Увлечение алкоголем начало перерастать в зависимость, а среди коллег даже ходили слухи, что актриса употребляет и запрещенные вещества. Однажды Игнатова пропала, и ее не могли найти два дня. Коллеги, желая проверить, все ли нормально, сломали дверь квартиры Кюнны и нашли ее лежащей на полу. Через два дня актриса скончалась в больнице. До сих пор не удалось выяснить, что стало причиной ее смерти: следователи не исключали и вариант, что звезда сама свела счеты с жизнью.
Наталья Кустинская (1938-2012)
Одна из самых красивых советских актрис, секс-символ эпохи (хотя во времена СССР такой эпитет не был гласным), женщина, которая сводила с ума мужчин… - Наталью Кустинскую запомнили именно такой. Но мало кто предполагал, что на закате жизни звезда останется одна. Считается, что жизненный перелом у Кустинский случился после разрыва со вторым супругом (а актриса выходила замуж 6 раз) Борисом Егоровым. Наталья узнала об измене и простить это не смогла. Хотя многие считают, что актриса поплатилась за то, что сама когда-то увела возлюбленного у коллеги по фильму «Три плюс два» Натальи Фатеевой. После развода Кустинская долго приходила в себя, к тому же ролей в кино практически не было, вместе с этим начали исчезать и поклонники. Звезда начала выпивать, и пагубная привычка не лучшим образом отразилась на ее внешности: женщина заметно постарела и набрала лишний вес. К тому же и состояние здоровья Натальи оставляло желать лучшего: в конце 80-х она сломала бедро, но не успела оправиться, как упала с лестницы, и вновь проходила долгий курс лечения. В 2002 году актриса потеряла единственного сына и после этой трагедии погрузилась в сильнейшую депрессию. Нельзя сказать, что она спилась. Наоборот, последние годы жизни Кустинская даже завязала с пагубным пристрастием, но долгие годы дружбы с зеленым змием не прошли бесследно: от былой красоты не осталось и следа, а проблемы со здоровьем давали знать о себе еще больше.
Наталья Кустинская в последние годы жизни
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