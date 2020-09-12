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Бункер для выживания в Западной Вирджинии

Ожидающие конца света «выживальщики» раскрыли свои планы относительно того, как они собираются выжить во время бушующего по всему миру коронавируса. Для этого они собираются закрыться в лагере с бетонными бункерами, оружейным магазином, солнечными батареями и канавой, где можно сжигать заражённые тела. The Fortitude Camp (Лагерь Стойкости) в Западной Вирджинии, США, находящийся в двух часах езды от столицы Вашингтона, будет заблокирован, когда его комитет, состоящий из пяти человек, проголосует за объявление «катастрофической ситуации», после чего всем членам будет предложено переместиться в лагерь. При этом доступ в лагерь будет разрешен только по секретному паролю.

Бункер для выживания в Западной Вирджинии

Выжившим надо будет заплатить годичную плату в 1000 долларов за место на одной из 500 двухъярусных кроватей и доступ к своим магазинам, которые, по словам управляющего лагерем, заполнены достаточным количеством муки, риса и туалетной бумаги, чтобы продержаться здесь в течение 25 лет. Лагерь, расположенный в Аппалачских горах, также имеет колодцы, радиооборудование, теплицы и ферму с курами, козами и коровами. Кроме того, он защищён четырьмя вооружёнными наблюдательными постами.

Бункер для выживания в Западной Вирджинии Бункер для выживания в Западной Вирджинии

«Это не кучка сумасшедших людей с идеей, что завтра миру придёт конец, — рассказал управляющий лагерем и бывший солдат операции «Буря в пустыне», участвовавший в боевых столкновениях в Персидском заливе в 1991 году, Стив Рене (Steve Rene).

— Мы не милитаристы. У нас нет связей с милитаристами и чем-то в этом роде. «Это как полис страхования жизни, который на самом деле защищает вашу жизнь, а не полис, за который надо заплатить, чтобы вас похоронили», — добавил мужчина.

Бункер для выживания в Западной Вирджинии

http://navote.ru/?p=20595Бункер для выживания в Западной Вирджинии

Лагерь оборудован четырьмя смотровыми площадками, которые имеют в наличии высококалиберные винтовки, которые в состоянии останавливать бронетехнику. «Отчаянные люди делают отчаянные вещи, — говорит Рене. «Выжившие» рассматривают свою главную угрозу в других американцах, которые могут предпринять попытки лишить их провизии. «Очевидно, что это маловероятно, — сказал бывший солдат, — но такая возможность существует.»

Бункер для выживания в Западной Вирджинии Бункер для выживания в Западной ВирджинииБункер для выживания в Западной Вирджинии

В случае эпидемии, политика лагеря требует, чтобы температура вновь прибывших была проверена бесконтактным термометром, только после этого все тем, чьё здоровье будет в норме, будет разрешено войти внутрь. Это место было основано бывшим экспертом по военной разведке и выпускником Гарвардского университета Дрю Миллером (Drew Miller), который также построил подобную «базу» в Колорадо и надеется обустроить куда больше таких лагерей по всей территории США.

Бункер для выживания в Западной Вирджинии

Рене отмечает, что после вспышки коронавируса он стал получать большое количество запросов от обеспокоенных людей из разных уголков страны. Переживающие люди, которые где-то «в глубине души» думали о подобной ситуации, теперь видят, что в этом «может быть необходимость», говорит Рене.

Бункер для выживания в Западной Вирджинии

Мужчина пристально следит за тем, как разворачиваются события, связанные с вирусом, в его ноутбуке даже открыт сайт с онлайн-картой, демонстрирующей в реальном времени то, как вирус распространяется по планете. Отметим, что в окрестностях «ранчо выживших» нет красных точек (умерших и заболевших). По состоянию на понедельник Западная Вирджиния пока ещё не заявляла о случаях заболевания, которое на данный момент терзает весь мир.

Бункер для выживания в Западной Вирджинии Бункер для выживания в Западной Вирджинии

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Бункер для выживания в Западной Вирджинии

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