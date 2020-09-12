Бункер для выживания в Западной Вирджинии

Ожидающие конца света «выживальщики» раскрыли свои планы относительно того, как они собираются выжить во время бушующего по всему миру коронавируса. Для этого они собираются закрыться в лагере с бетонными бункерами, оружейным магазином, солнечными батареями и канавой, где можно сжигать заражённые тела. The Fortitude Camp (Лагерь Стойкости) в Западной Вирджинии, США, находящийся в двух часах езды от столицы Вашингтона, будет заблокирован, когда его комитет, состоящий из пяти человек, проголосует за объявление «катастрофической ситуации», после чего всем членам будет предложено переместиться в лагерь. При этом доступ в лагерь будет разрешен только по секретному паролю.







Выжившим надо будет заплатить годичную плату в 1000 долларов за место на одной из 500 двухъярусных кроватей и доступ к своим магазинам, которые, по словам управляющего лагерем, заполнены достаточным количеством муки, риса и туалетной бумаги, чтобы продержаться здесь в течение 25 лет. Лагерь, расположенный в Аппалачских горах, также имеет колодцы, радиооборудование, теплицы и ферму с курами, козами и коровами. Кроме того, он защищён четырьмя вооружёнными наблюдательными постами.







«Это не кучка сумасшедших людей с идеей, что завтра миру придёт конец, — рассказал управляющий лагерем и бывший солдат операции «Буря в пустыне», участвовавший в боевых столкновениях в Персидском заливе в 1991 году, Стив Рене (Steve Rene).

— Мы не милитаристы . У нас нет связей с милитаристами и чем-то в этом роде. «Это как полис страхования жизни, который на самом деле защищает вашу жизнь, а не полис, за который надо заплатить, чтобы вас похоронили», — добавил мужчина.Лагерь оборудован четырьмя смотровыми площадками, которые имеют в наличии высококалиберные винтовки, которые в состоянии останавливать бронетехнику. « Отчаянные люди делают отчаянные вещи, — говорит Рене. «Выжившие» рассматривают свою главную угрозу в других американцах, которые могут предпринять попытки лишить их провизии. «Очевидно, что это маловероятно, — сказал бывший солдат, — но такая возможность существует.»В случае эпидемии, политика лагеря требует, чтобы температура вновь прибывших была проверена бесконтактным термометром, только после этого все тем, чьё здоровье будет в норме, будет разрешено войти внутрь. Это место было основано бывшим экспертом по военной разведке и выпускником Гарвардского университета Дрю Миллером (Drew Miller), который также построил подобную «базу» в Колорадо и надеется обустроить куда больше таких лагерей по всей территории США.Рене отмечает, что после вспышки коронавируса он стал получать большое количество запросов от обеспокоенных людей из разных уголков страны. Переживающие люди, которые где-то «в глубине души» думали о подобной ситуации, теперь видят, что в этом «может быть необходимость», говорит Рене.Мужчина пристально следит за тем, как разворачиваются события, связанные с вирусом, в его ноутбуке даже открыт сайт с онлайн-картой, демонстрирующей в реальном времени то, как вирус распространяется по планете. Отметим, что в окрестностях «ранчо выживших» нет красных точек (умерших и заболевших). По состоянию на понедельник Западная Вирджиния пока ещё не заявляла о случаях заболевания, которое на данный момент терзает весь мир.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: