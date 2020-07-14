Места в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы

Представляем вашему вниманию серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нем знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей.
Сквот OT301
15 лет назад сквотеры захватили здание местной киноакадемии. Правда, ничего путного из этого не вышло: те, кому удалось оттуда выбраться и наладить свою жизнь, с ужасом вспоминают годы, проведенные в OT301. В 2007 году здание «легализовали»: теперь там размещаются публичные пространства, где проходят мастер-классы, кинопоказы и неугомонные вечеринки с безумной музыкой и дешевым пивом. По ночам у ворот дежурят охранники, которые просят не шуметь, пока вы следуете через внутренний двор к заветному сквоту. Они же на обратном пути пожелают вам спокойной ночи и даже помогут вызвать при необходимости такси.
Рынок Albert Cuypstraat
Этот продуктовый рынок расположен в Пайпе — одном из немногочисленных районов Амстердама, где голландцы действительно хотели бы жить. Albert Cuypstraat существует уже 100 лет: за это время из беспорядочного скопления лавочников он успел превратиться в цивилизованную торговую улицу. Позади торговых палаток выстроились в ряд кафе суринамской, арабской, индонезийской и других национальных кухонь. Вечером на остатки непроданного товара (в первую очередь рыбы) слетаются сотни чаек и цапель — чтобы подраться за кусок лосося, взмыть с ним над кварталом и безо всякого понятия о приличиях сбросить на зазевавшихся прохожих.
Плавучие дома Ijburg
Квартал на востоке Амстердама состоит из шести искусственных островов, соединенных между собой мостами. Стоит свернуть с Ijburglaan и пройти сквозь вытянувшееся на 200 метров здание Kadegebouw (снаружи выглядит как сплошная стена, а изнутри напоминает круизный лайнер) — и вы окажетесь у берега небольшого водоема. Отсюда видны пирсы и главная достопримечательность района — так называемые плавающие дома. На самом большом острове — Haveneiland — находится городской пляж Blijburg. Если не хочется валяться на песке, можно ограничиться осмотром рыбацкой деревушки и променадом вдоль Bert Haanstrakade, — для удобства посетителей здесь стоит большая красная скамейка. Добраться до Ijburg’а от вокзала Amsterdam Central можно за 15 минут на трамвае №26.
Арт-кластер NDSM
Эта часть была присоединена к городу только в 1981 году, добраться до нее можно с помощью бесплатных паромов, которые отходят с противоположной стороны Amsterdam Central (кстати, прямо напротив вокзала построили музей кинематографа, периодически здесь проводят бесплатные показы голландского кино). Садитесь на один из паромов и плывите до крупнейшего арт-кластера Амстердама NDSM. В старых цехах и ангарах обанкротившихся корабельных верфей располагаются мастерские художников и ремесленников, а на прилегающих территориях — небольшие кафе и бары. Гулять по территории NDSM можно целый день, еще лучше — попасть на какой-нибудь фестиваль. Например, два раза в месяц по выходным здесь проводят крупнейший блошиный рынок Европы IJ-Hallen.
Рюмочная-магазин Wynand Fockink
В небольшом магазине, основанном еще в XVII веке, собирались масоны, сюда захаживали Черчилль и Шагал. И все ради того, чтобы отведать знаменитую голландскую настойку — женевер. Купить глиняную бутылку крепкого напитка можно в разных местах, а вот прочувствовать традиции голландского бражничества необходимо именно в Wynand Fockink. Чтобы выпить, придется изловчиться: рюмку с женевером ни в коем случае нельзя трогать руками. Пейте мелкими глотками, наклонившись к барной стойке, или зажмите рюмку в согнутом локте и таким образом подносите ее к губам.
Парк Westerpark
В конце XIX века в Западном парке Амстердама построили газохранилище и несколько промышленных сооружений. Спустя много лет эта территория изменила своему первоначальному значению — теперь здесь обосновались рестораны, бары, джаз-кафе и гастрономические маркеты, а в бывшем газохранилище так и вовсе проходит главный техно-фестиваль Нидерландов.
Джаз-холл Bimhuis
Почти каждый день на сцене «Бимхёйса», старейшего джаз-холла Амстердама, выступают музыканты со всего мира. Несколько десятков лет назад заведение располагалось в другом месте, так что архитекторам пришлось сохранить прежнюю планировочную схему в новом помещении — чтобы не потерять дух традиций. По средам вход на концерты свободный. Музыкальные вечера обычно продолжают в центре города, но местные знают, что лучше тут же, возле «Бимхёйса», спуститься к пирсу, на который выходит ресторан Zouthaven, или пройти до террасы отеля Mövenpick.
Пивоварня Brouwerij ‘t IJ
Одна из знаменитых амстердамских пивоварен располагается в старой мельнице, которая за свою долгую жизнь успела побыть и крепостной башней, и купальней. Поскольку в округе мало достопримечательностей, сюда редко забредают туристы. По вечерам все столы заняты местными, а на парковке вы с трудом сможете пристроить даже велосипед. Пиво, которое готовят в Brouwerij ‘t IJ и чье название выговорить достаточно сложно (брауэряй тай), можно узнать по страусу, изображенному на этикетке. Дешевле выйдет покупка в отдельном окошке — возьмите сразу пару-тройку бутылок. Если повезет, то удастся попробовать и специальные сезонные предложения с необычными вкусами.
Публичная библиотека Амстердама
Один этаж публичной библиотеки отдан детской литературе, в специальном отделе располагается подборка свежей периодики, верхние этажи предназначены для фильмов и видеоигр, художественной и научной литературы, музыкальных записей и нот. Книги в библиотеке представлены не только на голландском, но и на французском и английском языках. Если не хочется сидеть с кем-то за одним столом, можно устроиться в отдельных креслах. На последнем этаже здания есть кафе, с террасы которого открывается вид на исторический центр города. Квартал, в котором находится здание библиотеки, несколько лет назад перестроили. На месте корпусов, принадлежавших почтовому ведомству, когда-то временно ютился музей современного искусства Stedelijk, а также располагался лучший ночной клуб города — Club 11 — реплика знаменитого берлинского Berghain/Panorama Bar. Начинать осмотр лучше с противоположного берега, затем пройти мимо музея науки NEMO и по небольшому мосту выйти к воде.
Van Ness Cupcake
Кондитерская, специализирующаяся на приготовлении капкейков, занимает небольшое помещение по соседству со знаменитыми «домами с граффити» и сквотом Frankrijk («Франция»), получившим свое название от местного клуба неформалов. Почти каждый день за прилавком стоит основательница кондитерской Ванесса, чьи мечты о Нью-Йорке осуществились в такой интересной форме. Вероятно, лучший капкейк здесь — «Красный бархат». Если прийти за несколько минут до закрытия, можно получить второй бесплатно.
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