Места в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы

Представляем вашему вниманию серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нем знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей.





Сквот OT301

Рынок Albert Cuypstraat

Плавучие дома Ijburg

Арт-кластер NDSM

Рюмочная-магазин Wynand Fockink

Парк Westerpark

Джаз-холл Bimhuis

Пивоварня Brouwerij ‘t IJ

Публичная библиотека Амстердама

Van Ness Cupcake